«Φωτιά» στις αντλίες: Νέα κρατική επιδότηση στο ντίζελ για να συγκρατηθούν οι ανατιμήσεις

Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης να κινούνται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε σχεδόν τη μισή Ελλάδα και τον κίνδυνο ενός νέου κύματος ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα να εντείνεται, η κυβέρνηση ενεργοποιεί νέα παρέμβαση στήριξης στην αντλία.

Η κρατική ενίσχυση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης θα προστεθεί στην έκπτωση των 5 λεπτών που ήδη χρηματοδοτούν τα ελληνικά διυλιστήρια, ανεβάζοντας τη συνολική μείωση στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Την ανακοίνωση έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την κυριακάτικη ανάρτησή του, χαρακτηρίζοντας το μέτρο στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των επαγγελματιών, των μεταφορών και τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων.

«Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δυστυχώς γίνονται ολοένα και πιο ανησυχητικές μετά τη νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων και την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κανείς δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και, τελικά, στο κόστος ζωής. Η χώρα μας δεν μπορεί να επηρεάσει όσα συμβαίνουν εκτός των συνόρων της. Προσπαθούμε όμως να περιορίσουμε όσο γίνεται τις συνέπειές τους για τους πολίτες. Ήδη εφαρμόζεται η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του diesel που χρηματοδοτείται από τα διυλιστήρια. Επιπλέον, αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ωστόσο, στελέχη της αγοράς προειδοποιούν ότι η παρέμβαση μπορεί να αποδειχθεί βραχύβια. Αν συνεχιστεί η ανοδική πορεία των διεθνών τιμών, η πρόσθετη επιδότηση στην αντλία εκτιμάται ότι θα εξανεμιστεί γρήγορα, όπως συνέβη και με τις εκπτώσεις που εφαρμόζονται ήδη από τα μέσα Ιουλίου, αφήνοντας εκ νέου τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Πάντως όπως προκύπτει από τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία στο Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων (23/07) της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, η αμόλυβδη 95 οκτανίων έχει πλέον ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο σε σχεδόν τη μισή Ελλάδα, με τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να καταγράφονται στις νησιωτικές περιοχές. Πρωταθλήτριες παραμένουν οι Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 2,234 ευρώ το λίτρο, ενώ ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,121 ευρώ. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο σε πολλές νησιωτικές περιοχές κινείται επίσης πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Σε 24 νομούς της χώρας η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων έχει πλέον φτάσει ή ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές από τις ίδιες περιοχές και το πετρέλαιο κίνησης κινείται πλέον πάνω από το ίδιο ψυχολογικό όριο. Τα στοιχεία του ημερήσιου δελτίου τιμών καυσίμων δείχνουν ότι η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στα νησιά, αλλά και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Ειδικότερα, στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,234 ευρώ ανά λίτρο, η υψηλότερη στη χώρα, με το ντίζελ κίνησης να ακολουθεί στα 2,159 ευρώ. Πολύ υψηλές τιμές καταγράφονται επίσης στα Δωδεκάνησα (2,121 ευρώ η αμόλυβδη και 2,079 ευρώ το ντίζελ), στην Κεφαλονιά (2,067 και 2,032 ευρώ αντίστοιχα), στη Λέσβο (2,061 και 2,008 ευρώ), στην Ευρυτανία (2,050 και 2,040 ευρώ), στη Λευκάδα (2,052 και 2,073 ευρώ), καθώς και στην Κέρκυρα (2,036 και 2,042 ευρώ).

Πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη καταγράφεται ακόμη σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Σάμο, Χανιά, Χαλκιδική, Φωκίδα, Τρίκαλα, Μεσσηνία, Μαγνησία, Λακωνία, Θεσπρωτία, Εύβοια, Γρεβενά, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο, ενώ στην Αρκαδία η μέση τιμή διαμορφώνεται ακριβώς στα 2,00 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχα, το ντίζελ κίνησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο σε 18 νομούς, με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται στις Κυκλάδες (2,159 ευρώ), τα Δωδεκάνησα (2,079 ευρώ) και τη Λευκάδα (2,073 ευρώ), ενώ πάνω από το όριο κινούνται επίσης η Κέρκυρα, Ευρυτανία, Λασίθι, Ηράκλειο, Κεφαλονιά, Ρέθυμνο, Χαλκιδική, Εύβοια, Θεσπρωτία, Χανιά, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Λέσβος, Μεσσηνία, Αχαΐα και η Μαγνησία.