Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για τη διάθεση Ανταγωνιστικής Μεταφορικής Ικανότητας σε Σημεία Εισόδου

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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/07/2026 - 14:46
Αφαίρεση του βραβείου "Γαλάζια Σημαία" από εννέα (9) ελληνικές ακτές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/07/2026 - 14:17
Αλ. Εξάρχου: Γράφουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία του Ομίλου AKTOR
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28/07/2026 - 13:50
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
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28/07/2026 - 11:44
Η LG Electronics ενισχύει τις παγκόσμιες δυνατότητες εγκατάστασης και σέρβις με την επέκταση των ακαδημιών HVAC
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28/07/2026 - 11:00
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Newsroom
Δευτέρα, 27/07/2026 - 14:40
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Επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με τις δημοπρασίες για τη διάθεση Ανταγωνιστικής Μεταφορικής Ικανότητας σε Σημεία Εισόδου για το Έτος Αερίου 2026-2027

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 8 Ιουλίου 2026 ¨Πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με τις δημοπρασίες για τη διάθεση Ανταγωνιστικής Μεταφορικής Ικανότητας σε Σημεία Εισόδου για το Έτος Αερίου 2026-2027”, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.

Η ΡAΑΕY ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

Αποστολέας: Εμπιστευτικό

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-419879/15.07.2026 Εμπιστευτικό

Αποστολέας: Εμπιστευτικό

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-419968/16.07.2026 Εμπιστευτικό

Αποστολέας: Εμπιστευτικό

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-419899/16.07.2026 Εμπιστευτικό

Αποστολέας: GASTRADE A.E.

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-419780/13.07.2026

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