Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεσαίας τάξης ενόψει ΔΕΘ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), για την τιμολόγηση Ιουνίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/07/2026 - 15:45
Κάτω από τα 80 δολάρια έφθασε η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου (αργού αναφοράς)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/07/2026 - 15:32
Η WATT GROUP αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/07/2026 - 14:46
Αφαίρεση του βραβείου "Γαλάζια Σημαία" από εννέα (9) ελληνικές ακτές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/07/2026 - 14:17
Αλ. Εξάρχου: Γράφουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία του Ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/07/2026 - 13:57
Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sultan Al Jaber
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 13:50
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/07/2026 - 13:10
Π. Κουκουλόπουλος: Έναντι καλωσορίσματος του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του κλιμακίου Υπουργών στο Ν.Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 12:52
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Γ. Μανιάτη: Να αξιολογήσει η Ελλάδα τις σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε Γρεβενά, Δεσκάτη, Σέρβια, Κοζάνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 11:44
Η LG Electronics ενισχύει τις παγκόσμιες δυνατότητες εγκατάστασης και σέρβις με την επέκταση των ακαδημιών HVAC
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
28/07/2026 - 11:00
Το Πεκίνο προωθεί τη βελτιστοποίηση των μεθόδων παραγωγής πετρελαίου από σχιστόλιθους
ΚΟΣΜΟΣ
28/07/2026 - 10:30
ΕΜΠ: Έναρξη λειτουργίας του νέου Επαγγελματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/07/2026 - 09:58
AKTOR: Υπερκαλύφθηκε 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/07/2026 - 09:22
Περιοδεία 7 Υπουργών σήμερα στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 09:09
Italgas: Eγκρίθηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα της 30ής Ιουνίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/07/2026 - 09:06
Σταύρος Παπασταύρου: Ιστορικής σημασίας η παγκόσμια αναγνώριση του Ολύμπου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/07/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Η Συνταγματική Αναθεώρηση ως εργαλείο απενοχοποίησης της κυβερνητικής κοινωνικής αναλγησίας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/07/2026 - 08:16
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Λιγότερο Ταμείο Ανάκαμψης, περισσότερη εθνική συμμετοχή - Τι αλλάζει με τη νέα τροποποίηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 08:13
ΔΕΣΦΑ: Το πρώτο βήμα για τον αγωγό πράσινου υδρογόνου - Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για την ανάθεση των μελετών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/07/2026 - 08:09
7 λόγοι που μπορεί το AC να αυξήσει την υγρασία στο σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/07/2026 - 07:03
Πώς λειτουργεί και πότε συμφέρει το «εναλλακτικό» air condition
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/07/2026 - 07:03
Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: Με Bronze διακρίθηκε στα Effie Awards Hellas 2026 η καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/07/2026 - 15:52
Π. Μαρινάκης: Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/07/2026 - 15:45
Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεσαίας τάξης ενόψει ΔΕΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/07/2026 - 15:05
Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για τη διάθεση Ανταγωνιστικής Μεταφορικής Ικανότητας σε Σημεία Εισόδου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/07/2026 - 14:40
Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό τερματικό σταθμό εξαγωγών και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
27/07/2026 - 13:49
Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/07/2026 - 13:20
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση στραγγαλίζει τις ΔΕΥΑ με το ενεργειακό κόστος και μετά τις εξαναγκάζει σε συγχωνεύσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/07/2026 - 12:27
Η Schneider Electric και η AMD παρουσιάζουν το πρώτο reference design της πλατφόρμας Helios για την επιτάχυνση της υλοποίησης AI factories
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/07/2026 - 11:48
Πτώση των τιμών πετρελαίου κατά 5% και πλέον εξαιτίας ελπίδων για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/07/2026 - 11:13

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεσαίας τάξης ενόψει ΔΕΘ

Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεσαίας τάξης ενόψει ΔΕΘ
Newsroom
Δευτέρα, 27/07/2026 - 15:05
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Τις προτάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κατέθεσε στον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος.

Στη συνάντησή τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης επιβεβαιώθηκε η συναντίληψη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στην οικονομία, με ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, σταθερό και σύγχρονο επενδυτικό περιβάλλον, στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Νωρίτερα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε συνέντευξή του στην ERTNews και τον Κώστα Παπαχλιμίντζο, αναφέρθηκε στον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων, καθώς και στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών.

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους, στη Μέση Ανατολή και τον ρωσοουκρανικό πόλεμο, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος, με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις», προειδοποίησε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται. «Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσθετη στήριξη στο πετρέλαιο κίνησης, με 10 λεπτά στην αντλία, και σε αυτό προστίθενται τα 5 λεπτά που βάζουν τα ίδια τα διυλιστήρια. Επομένως, προστατευόμαστε κατά 15 λεπτά σε κάθε λίτρο από την αυξημένη τιμή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν, η κυβέρνηση θα εξετάσει την παράταση των μέτρων.

Αναφερόμενος στη συμφωνία με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ, επισήμανε ότι το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν οι κωδικοί των βασικών προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5% έως 20%. «Έχουμε πάρει μία πρωτοβουλία, η οποία πηγάζει από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ: ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από τις 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών από 5% έως 20% σε σειρά προϊόντων», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι θα αφορούν βασικά είδη διατροφής, διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και είδη ατομικής υγιεινής.

Όπως εξήγησε, «χαμηλότερες τιμές για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μπορεί να σημαίνουν 30-40 ευρώ λιγότερα στα μηνιαία ψώνια του νοικοκυριού. Για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται, το να επιτύχει κανείς μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης είναι μια σημαντική συμβολή, που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και δείχνει την αλληλεγγύη ολόκληρης της κοινωνίας σε αυτούς που τη χρειάζονται».

Όσον αφορά συνολικά στο ζήτημα της αντιμετώπισης του κόστους ζωής, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε: «Το κρίσιμο είναι όλοι οι πολίτες να έχουν καλούς μισθούς, καλή εισοδηματική κατάσταση, ισχυρή αγοραστική δύναμη και να μπορούν να ανταποκριθούν. Αυτή είναι η βασική αρχή. Εμείς πιστεύουμε σε μια πιο παραγωγική οικονομία, με περισσότερες και καλύτερες δουλειές, για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν μια καλύτερη ζωή».

Τέλος, για τον Αναπτυξιακό Νόμο, τόνισε πως 270 επιχειρήσεις κατέθεσαν επενδυτικές προτάσεις στον δεύτερο κύκλο των τριών βασικών καθεστώτων, οι οποίες θα αξιολογηθούν αυστηρά εντός τριών μηνών, όπως προβλέπει ο νόμος.

«Μέσα στη χρονιά θα εγκριθούν επενδυτικά προγράμματα, που θα λάβουν συνολικά 600 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης, για τη βιομηχανία, την αγροδιατροφή, τις μεγάλες επενδύσεις, τις παραμεθόριες περιοχές και τις πιο αδύναμες περιοχές της χώρας», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος. Όπως εξήγησε, η κατεύθυνση των πόρων σε παραγωγικές επενδύσεις και στη βιομηχανία δημιουργεί καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και περισσότερες δυνατότητες, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, συμπληρώνοντας πως «η ενίσχυση της ζωής στις παραμεθόριες περιοχές έχει και σπουδαία εθνική σημασία».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια
Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια 27 Ιουλίου 2026
Π. Μαρινάκης: Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια 27 Ιουλίου 2026
Π. Μαρινάκης: Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Με ισχυρό μήνυμα στήριξης της επιχειρηματικότητας ολοκληρώθηκε στην Κοζάνη η περιοδεία της ΕΥΔΑΜ για τις νέες δράσεις ύψους 140 εκατ. ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Με ισχυρό μήνυμα στήριξης της επιχειρηματικότητας ολοκληρώθηκε στην Κοζάνη η περιοδεία της ΕΥΔΑΜ για τις νέες δράσεις ύψους 140 εκατ. ευρώ

Στέλιος Αγγελούδης: Νομικά κατοχυρωμένο το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων στη ΔΕΘ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στέλιος Αγγελούδης: Νομικά κατοχυρωμένο το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων στη ΔΕΘ

ΕΒΕΑ: Ενεργειακές κοινότητες και πράσινα κίνητρα στο σχέδιο του Γ. Μπρατάκου για τις επιχειρήσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΒΕΑ: Ενεργειακές κοινότητες και πράσινα κίνητρα στο σχέδιο του Γ. Μπρατάκου για τις επιχειρήσεις

Γ. Μπρατάκος: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας–Ιστορική ευκαιρία για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γ. Μπρατάκος: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας–Ιστορική ευκαιρία για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας

Γιάννης Τριήρης: Με απόφαση Θεοδωρικάκου η ακρίβεια … δεν θα κάνει διακοπές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Με απόφαση Θεοδωρικάκου η ακρίβεια … δεν θα κάνει διακοπές

Ν. Παπαθανάσης: 140 εκατ. ευρώ για νέες δράσεις επιχειρηματικότητας στις Ηπειρωτικές Περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Παπαθανάσης: 140 εκατ. ευρώ για νέες δράσεις επιχειρηματικότητας στις Ηπειρωτικές Περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης