Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αυτοματοποιεί την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (EPD) για όλες τις μονάδες σκυροδέματος

Με στρατηγική δέσμευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε όλα τα στάδια της παραγωγής, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, ολοκλήρωσε την αυτοματοποίηση της έκδοσης Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (Environmental Product Declarations – EPDs) για το σύνολο των 30 σταθερών μονάδων σκυροδέματος που διαθέτει πανελλαδικά.

Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (EPDs) αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία τεκμηρίωσης, τα οποία αποτυπώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός προϊόντος σε όλο τον κύκλο ζωής.

Η αυτοματοποίηση της έκδοσης Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων επιτρέπει στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ την άμεση και αξιόπιστη έκδοση Product και Project Specific EPDs, ενισχύοντας τη διαφάνεια της περιβαλλοντικής απόδοσης των σκυροδεμάτων του Ομίλου. Παράλληλα, δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τεχνικά έργα που απαιτούν εξατομικευμένη περιβαλλοντική τεκμηρίωση, όπως μεγάλα έργα υποδομής και πιστοποιημένα βιώσιμα κτήρια.

Η νέα αυτή διαδικασία έκδοσης EPDs βασίζεται στην αυτόματη συλλογή δεδομένων από το λογισμικό παραγωγής και στην ανάλυση κύκλου ζωής μέσω του προεπαληθευμένου (preverified) λογισμικού της Climate Earth, κορυφαίας εταιρείας παροχής ψηφιακών λύσεων για την περιβαλλοντική τεκμηρίωση δομικών προϊόντων, με διεθνή αναγνώριση.

Η δημοσίευση των EPDs πραγματοποιείται στην ευρέως αναγνωρισμένη πλατφόρμα IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V., διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO 14025 και EN 15804.

Αξιοποιώντας την τεχνολογία αυτή, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ μετασχηματίζει τον τρόπο μέτρησης και αναφοράς του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προσφέροντας με απόλυτη ακρίβεια και διαφάνεια Product και Project Specific EPDs για απαιτητικά έργα. Έτσι, διευκολύνεται η συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις της ΕΕ και υποστηρίζεται η τεκμηρίωση έργων που επιδιώκουν διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις βιώσιμης δόμησης, όπως LEED και BREEAM, καθώς και η τεκμηριωμένη επιλογή προϊόντων χαμηλού άνθρακα, όπως η σειρά σκυροδεμάτων ECOPact.

Ο Βασίλης Ιακώβου, Διευθυντής Δραστηριότητας Σκυροδέματος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε σχετικά: «Η αυτοματοποίηση της έκδοσης EPD αποτελεί για εμάς ένα ουσιαστικό βήμα προς την πλήρη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πληροφορίας στην καθημερινή λήψη αποφάσεων. Μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε στους συνεργάτες μας έγκυρη και τεκμηριωμένη περιβαλλοντική πληροφόρηση, ειδικά σχεδιασμένη για κάθε έργο. Ταυτόχρονα, υποστηρίζουμε έμπρακτα τη βιώσιμη κατασκευή, προσφέροντας λύσεις σκυροδέματος που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων έργων, σήμερα και στο μέλλον».