Ο Ν. Τσάφος για τις πέντε τεκτονικές αλλαγές στην ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:50
H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:48
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:44
Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:31
Νέα Αριστερά: Από την ενεργειακή φτώχεια στην ενεργειακή τιμωρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:05
ΥΠΕΝ: Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για τη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 14:37
Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 14:00
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 13:20
Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας συναντήθηκε με στελέχη ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 13:04
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 12:21
Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/02/2026 - 11:54
Συμμετοχή της METLEN και του κατασκευαστικού της βραχίονα ΜΕΤΚΑ στο έργο Παραχώρησης ΒΟΑΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/02/2026 - 11:23
Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 10:55
Εξώδικο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 10:22
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αυτοματοποιεί την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (EPD) για όλες τις μονάδες σκυροδέματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 09:38
Ν. Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποκλείουν την Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 09:04
Βουλευτές της Νέας Αριστεράς καταγγέλλουν την κυβέρνηση για αποτυχία στην ανακύκλωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 08:37
Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Χαώδης η απόσταση μεταξύ κυβερνητικής ρητορικής και πραγματικότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/02/2026 - 08:06
Ηλεκτροπαραγωγή: Οι περικοπές ΑΠΕ κράτησαν στάσιμες τις εκπομπές παρά το ιστορικό χαμηλό του λιγνίτη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/02/2026 - 08:04
Πυρά ΔΕΠΑ και Motor Oil σε ΔΕΣΦΑ για τις χρεώσεις φόρτωσης LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/02/2026 - 08:02
Πρέπει να καλύπτουμε τη μονάδα του AC τον χειμώνα; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:38
Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτή είναι η φθηνότερη ώρα για να κάνετε τις δουλειές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40
Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να λειτουργούμε τον αφυγραντήρα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40
Παπασταύρου: Στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε κοινή συνάντηση στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/02/2026 - 15:35
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Δεκέμβριος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 15:16
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/02/2026 - 14:40
Προδημοσίευση προγράμματος «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/02/2026 - 14:13
ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:58
ΔΕΔΔΗΕ: Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:06

Νέα εποχή στη διαφάνεια και τη βιώσιμη κατασκευή

Με στρατηγική δέσμευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε όλα τα στάδια της παραγωγής, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, ολοκλήρωσε την αυτοματοποίηση της έκδοσης Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (Environmental Product Declarations – EPDs) για το σύνολο των 30 σταθερών μονάδων σκυροδέματος που διαθέτει πανελλαδικά.

Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (EPDs) αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία τεκμηρίωσης, τα οποία αποτυπώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός προϊόντος σε όλο τον κύκλο ζωής.
Η αυτοματοποίηση της έκδοσης Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων επιτρέπει στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ την άμεση και αξιόπιστη έκδοση Product και Project Specific EPDs, ενισχύοντας τη διαφάνεια της περιβαλλοντικής απόδοσης των σκυροδεμάτων του Ομίλου. Παράλληλα, δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τεχνικά έργα που απαιτούν εξατομικευμένη περιβαλλοντική τεκμηρίωση, όπως μεγάλα έργα υποδομής και πιστοποιημένα βιώσιμα κτήρια.

Η νέα αυτή διαδικασία έκδοσης EPDs βασίζεται στην αυτόματη συλλογή δεδομένων από το λογισμικό παραγωγής και στην ανάλυση κύκλου ζωής μέσω του προεπαληθευμένου (preverified) λογισμικού της Climate Earth, κορυφαίας εταιρείας παροχής ψηφιακών λύσεων για την περιβαλλοντική τεκμηρίωση δομικών προϊόντων, με διεθνή αναγνώριση.
Η δημοσίευση των EPDs πραγματοποιείται στην ευρέως αναγνωρισμένη πλατφόρμα IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V., διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO 14025 και EN 15804.

Αξιοποιώντας την τεχνολογία αυτή, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ μετασχηματίζει τον τρόπο μέτρησης και αναφοράς του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προσφέροντας με απόλυτη ακρίβεια και διαφάνεια Product και Project Specific EPDs για απαιτητικά έργα. Έτσι, διευκολύνεται η συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις της ΕΕ και υποστηρίζεται η τεκμηρίωση έργων που επιδιώκουν διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις βιώσιμης δόμησης, όπως LEED και BREEAM, καθώς και η τεκμηριωμένη επιλογή προϊόντων χαμηλού άνθρακα, όπως η σειρά σκυροδεμάτων ECOPact.

Ο Βασίλης Ιακώβου, Διευθυντής Δραστηριότητας Σκυροδέματος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε σχετικά: «Η αυτοματοποίηση της έκδοσης EPD αποτελεί για εμάς ένα ουσιαστικό βήμα προς την πλήρη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πληροφορίας στην καθημερινή λήψη αποφάσεων. Μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε στους συνεργάτες μας έγκυρη και τεκμηριωμένη περιβαλλοντική πληροφόρηση, ειδικά σχεδιασμένη για κάθε έργο. Ταυτόχρονα, υποστηρίζουμε έμπρακτα τη βιώσιμη κατασκευή, προσφέροντας λύσεις σκυροδέματος που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων έργων, σήμερα και στο μέλλον».

