Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Νέα εποχή για τη σειρά σακευμένων προϊόντων - Σύγχρονη ταυτότητα, διαχρονική αξιοπιστία

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, ανακοινώνει τη ριζική ανανέωση της οπτικής ταυτότητας της σειράς σακευμένων τσιμέντων, από τον Ιούνιο του 2026.

Με σεβασμό στην εμπιστοσύνη που έχουν δείξει οι Έλληνες επαγγελματίες και κατασκευαστές στα προϊόντα και λύσεις του όλα αυτά τα χρόνια, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προχωρά σε αυτή την αλλαγή με γνώμονα την εξέλιξη. Η νέα εμφάνιση δεν αποτελεί απλώς μια αισθητική αναβάθμιση, αλλά την έμπρακτη δέσμευση της εταιρείας να μεταφέρει το παγκόσμιο όραμα της Holcim για καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη σε κάθε ελληνικό εργοτάξιο. Γεφυρώνοντας την ελληνική κληρονομιά και τη διαχρονική αξιοπιστία του ΗΡΑΚΛΗ με την παγκόσμια δυναμική της Holcim φέρνουμε την κατασκευαστική πρωτοπορία στην πρώτη γραμμή των σύγχρονων έργων.

Οι αλλαγές στις συσκευασίες αναλυτικά:

HERACLES Ενισχυμένο: Η εμβληματική μαύρη συσκευασία παραδίδει τη σκυτάλη στο δυναμικό μπλε. Ως μέλος της παγκόσμιας σειράς ECOPlanet , το ανανεωμένο προϊόν ηγείται της μετάβασης προς μια δόμηση με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.

Η εμβληματική μαύρη συσκευασία παραδίδει τη σκυτάλη στο δυναμικό μπλε. Ως μέλος της παγκόσμιας σειράς , το ανανεωμένο προϊόν ηγείται της μετάβασης προς μια δόμηση με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. BASIS (Υψηλής Αντοχής): Σταθερή αξία για τους επαγγελματίες. Διατηρεί το αναγνωρίσιμο κόκκινο χρώμα του, αλλά αναβαθμίζεται εικαστικά με πιο σύγχρονες και καθαρές γραμμές.

Σταθερή αξία για τους επαγγελματίες. Διατηρεί το αναγνωρίσιμο κόκκινο χρώμα του, αλλά αναβαθμίζεται εικαστικά με πιο σύγχρονες και καθαρές γραμμές. LYSIS (Τσιμέντο Τοιχοποιίας): Η γνώριμη πορτοκαλί εμφάνιση μεταμορφώνεται σε πράσινη, αναδεικνύοντας ξεκάθαρα το χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα ως μέλος της οικογένειας ECOPlanet .

Η γνώριμη πορτοκαλί εμφάνιση μεταμορφώνεται σε πράσινη, αναδεικνύοντας ξεκάθαρα το χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα ως μέλος της οικογένειας . HERACLES Ενισχυμένο Λευκό: Ανανεώνεται με φρέσκους τόνους του ανοικτού μπλε ακολουθώντας τη νέα σύγχρονη αισθητική.

Μια Παγκόσμια Ταυτότητα, Ένα Κοινό Όραμα για τον Άνθρωπο και τον Πλανήτη

Η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία των συσκευασιών ενσωματώνει αρμονικά το brand της Holcim, ενισχύοντας τη δυναμική παρουσία του Ομίλου στην αγορά. Η νέα ανανεωμένη εικόνα χαρακτηρίζεται από:

Τις καθαρές και μοντέρνες γραμμές , που διευκολύνουν την αναγνώριση των προϊόντων.

, που διευκολύνουν την αναγνώριση των προϊόντων. Τη λευκή βάση σε όλα τα σακιά , η οποία λειτουργεί ως σύμβολο ανώτερης ποιότητας, υψηλών επιδόσεων και «καθαρής» δόμησης.

, η οποία λειτουργεί ως σύμβολο ανώτερης ποιότητας, υψηλών επιδόσεων και «καθαρής» δόμησης. Τη σύγχρονη αισθητική με προσανατολισμό στο μέλλον, αναδεικνύοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ομίλου στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης στον κατασκευαστικό κλάδο.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συνεχίζει να προχωρά μπροστά, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των συνεργατών του και επενδύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η νέα εμφάνιση των προϊόντων μας είναι η απόδειξη ότι η συνεχής βελτίωση είναι η κινητήρια δύναμή μας. Με σταθερά βήματα και σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, Μαζί, Χτίζουμε το Αύριο!