Π. Μαρινάκης: Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για τις τιμές των καυσίμων και αν θα παραταθεί η παρέμβαση στο diesel κίνησης και μετά τον Αύγουστο ανέφερε τα εξής: «Το ότι υπάρχουν εξωγενείς αιτίες δεν χρειάστηκε να το συζητήσουμε. Είναι προφανώς ότι ταλανίζουν και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Παράλληλα με τις αντικειμενικές αιτίες της εισαγόμενης ακρίβειας κάθε κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα. Είναι δεδομένο ότι οι φόροι στα καύσιμα στη χώρα μας είναι υψηλότεροι. Η διαφορά μας με τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι εμείς έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους. Ως προς τα καύσιμα, επειδή το δημοσιονομικό κόστος είναι πολύ μεγάλο προτιμήθηκαν στοχευμένες παρεμβάσεις προκειμένου να περάσουν στους καταναλωτές. Γίνεται άλλη μία παρέμβαση για το diesel. Όσο υπάρχουν ανάγκες και υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια θα παρεμβαίνουμε. Αν είχαμε υιοθετήσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης από την πρώτη στιγμή, δεν θα υπήρχε κανένα δημοσιονομικό περιθώριο. Οι κρίσεις μας έχουν διδάξει να έχουμε αυτοσυγκράτηση».

Σε επόμενη ερώτηση που βρέθηκαν τα χρήματα για αυτή την παρέμβαση τώρα, ανέφερε ότι είχε πει ο υπουργός Οικονομικών ότι το περιθώριο των δημοσιονομικών για το 2026 είναι περίπου 200 εκατ. και πως η παρέμβαση αυτή είναι κάπου 30 εκατ. ευρώ. «Έχουν μείνει κάποια διαθέσιμα γιατί είναι σε εξέλιξη μεγάλη κρίση που μπορεί να απαιτήσει μεγαλύτερες παρεμβάσεις», σημείωσε.

Για την αύξηση στις τιμές της μεγαβατώρας και αν θα υπάρξει κάποια παρέμβαση σε αυτό, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει σε τιμές λιανικής χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο ρεύμα. «Να δούμε τις τιμές λιανικής και το αρμόδιο υπουργείο θα δώσει τις απαντήσεις του», πρόσθεσε.