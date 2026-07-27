Π. Μαρινάκης: Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), για την τιμολόγηση Ιουνίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/07/2026 - 15:45
Κάτω από τα 80 δολάρια έφθασε η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου (αργού αναφοράς)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/07/2026 - 15:32
Η WATT GROUP αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/07/2026 - 14:46
Αφαίρεση του βραβείου "Γαλάζια Σημαία" από εννέα (9) ελληνικές ακτές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/07/2026 - 14:17
Αλ. Εξάρχου: Γράφουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία του Ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/07/2026 - 13:57
Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sultan Al Jaber
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 13:50
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/07/2026 - 13:10
Π. Κουκουλόπουλος: Έναντι καλωσορίσματος του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του κλιμακίου Υπουργών στο Ν.Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 12:52
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Γ. Μανιάτη: Να αξιολογήσει η Ελλάδα τις σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε Γρεβενά, Δεσκάτη, Σέρβια, Κοζάνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 11:44
Η LG Electronics ενισχύει τις παγκόσμιες δυνατότητες εγκατάστασης και σέρβις με την επέκταση των ακαδημιών HVAC
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
28/07/2026 - 11:00
Το Πεκίνο προωθεί τη βελτιστοποίηση των μεθόδων παραγωγής πετρελαίου από σχιστόλιθους
ΚΟΣΜΟΣ
28/07/2026 - 10:30
ΕΜΠ: Έναρξη λειτουργίας του νέου Επαγγελματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/07/2026 - 09:58
AKTOR: Υπερκαλύφθηκε 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/07/2026 - 09:22
Περιοδεία 7 Υπουργών σήμερα στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 09:09
Italgas: Eγκρίθηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα της 30ής Ιουνίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/07/2026 - 09:06
Σταύρος Παπασταύρου: Ιστορικής σημασίας η παγκόσμια αναγνώριση του Ολύμπου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/07/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Η Συνταγματική Αναθεώρηση ως εργαλείο απενοχοποίησης της κυβερνητικής κοινωνικής αναλγησίας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/07/2026 - 08:16
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Λιγότερο Ταμείο Ανάκαμψης, περισσότερη εθνική συμμετοχή - Τι αλλάζει με τη νέα τροποποίηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 08:13
ΔΕΣΦΑ: Το πρώτο βήμα για τον αγωγό πράσινου υδρογόνου - Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για την ανάθεση των μελετών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/07/2026 - 08:09
7 λόγοι που μπορεί το AC να αυξήσει την υγρασία στο σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/07/2026 - 07:03
Πώς λειτουργεί και πότε συμφέρει το «εναλλακτικό» air condition
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/07/2026 - 07:03
Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: Με Bronze διακρίθηκε στα Effie Awards Hellas 2026 η καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/07/2026 - 15:52
Π. Μαρινάκης: Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/07/2026 - 15:45
Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεσαίας τάξης ενόψει ΔΕΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/07/2026 - 15:05
Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για τη διάθεση Ανταγωνιστικής Μεταφορικής Ικανότητας σε Σημεία Εισόδου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/07/2026 - 14:40
Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό τερματικό σταθμό εξαγωγών και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
27/07/2026 - 13:49
Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/07/2026 - 13:20
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση στραγγαλίζει τις ΔΕΥΑ με το ενεργειακό κόστος και μετά τις εξαναγκάζει σε συγχωνεύσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/07/2026 - 12:27
Η Schneider Electric και η AMD παρουσιάζουν το πρώτο reference design της πλατφόρμας Helios για την επιτάχυνση της υλοποίησης AI factories
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/07/2026 - 11:48
Πτώση των τιμών πετρελαίου κατά 5% και πλέον εξαιτίας ελπίδων για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/07/2026 - 11:13

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Μαρινάκης: Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια

Π. Μαρινάκης: Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια
Newsroom
Δευτέρα, 27/07/2026 - 15:45
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Όσο υπάρχουν ανάγκες και υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια θα παρεμβαίνουμε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για τις τιμές των καυσίμων και αν θα παραταθεί η παρέμβαση στο diesel κίνησης και μετά τον Αύγουστο ανέφερε τα εξής: «Το ότι υπάρχουν εξωγενείς αιτίες δεν χρειάστηκε να το συζητήσουμε. Είναι προφανώς ότι ταλανίζουν και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Παράλληλα με τις αντικειμενικές αιτίες της εισαγόμενης ακρίβειας κάθε κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα. Είναι δεδομένο ότι οι φόροι στα καύσιμα στη χώρα μας είναι υψηλότεροι. Η διαφορά μας με τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι εμείς έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους. Ως προς τα καύσιμα, επειδή το δημοσιονομικό κόστος είναι πολύ μεγάλο προτιμήθηκαν στοχευμένες παρεμβάσεις προκειμένου να περάσουν στους καταναλωτές. Γίνεται άλλη μία παρέμβαση για το diesel. Όσο υπάρχουν ανάγκες και υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια θα παρεμβαίνουμε. Αν είχαμε υιοθετήσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης από την πρώτη στιγμή, δεν θα υπήρχε κανένα δημοσιονομικό περιθώριο. Οι κρίσεις μας έχουν διδάξει να έχουμε αυτοσυγκράτηση».

Σε επόμενη ερώτηση που βρέθηκαν τα χρήματα για αυτή την παρέμβαση τώρα, ανέφερε ότι είχε πει ο υπουργός Οικονομικών ότι το περιθώριο των δημοσιονομικών για το 2026 είναι περίπου 200 εκατ. και πως η παρέμβαση αυτή είναι κάπου 30 εκατ. ευρώ. «Έχουν μείνει κάποια διαθέσιμα γιατί είναι σε εξέλιξη μεγάλη κρίση που μπορεί να απαιτήσει μεγαλύτερες παρεμβάσεις», σημείωσε.

Για την αύξηση στις τιμές της μεγαβατώρας και αν θα υπάρξει κάποια παρέμβαση σε αυτό, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει σε τιμές λιανικής χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο ρεύμα. «Να δούμε τις τιμές λιανικής και το αρμόδιο υπουργείο θα δώσει τις απαντήσεις του», πρόσθεσε.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεσαίας τάξης ενόψει ΔΕΘ
Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεσαίας τάξης ενόψει ΔΕΘ 27 Ιουλίου 2026
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Λιγότερο Ταμείο Ανάκαμψης, περισσότερη εθνική συμμετοχή - Τι αλλάζει με τη νέα τροποποίηση 28 Ιουλίου 2026
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Λιγότερο Ταμείο Ανάκαμψης, περισσότερη εθνική συμμετοχή - Τι αλλάζει με τη νέα τροποποίηση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Φωτιά» στις αντλίες: Νέα κρατική επιδότηση στο ντίζελ για να συγκρατηθούν οι ανατιμήσεις
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

«Φωτιά» στις αντλίες: Νέα κρατική επιδότηση στο ντίζελ για να συγκρατηθούν οι ανατιμήσεις

Γιάννης Τριήρης: Οι ακριβότερες αντλίες για τους φτωχότερους Ευρωπαίους
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οι ακριβότερες αντλίες για τους φτωχότερους Ευρωπαίους

Καύσιμα: Πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Καύσιμα: Πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση

Καύσιμα: Ξεκίνησαν οι μειώσεις στην αντλία- Πώς διαμορφώνονται οι νέες τιμές σε βενζίνη και ντίζελ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Καύσιμα: Ξεκίνησαν οι μειώσεις στην αντλία- Πώς διαμορφώνονται οι νέες τιμές σε βενζίνη και ντίζελ

Η Motor Oil θα συμβάλλει στην προστασία αγοράς και καταναλωτών από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Η Motor Oil θα συμβάλλει στην προστασία αγοράς και καταναλωτών από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα

Κ. Χατζηδάκης: Από σήμερα οι μειώσεις στις τιμές προμήθειας βενζίνης και ντίζελ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Από σήμερα οι μειώσεις στις τιμές προμήθειας βενζίνης και ντίζελ