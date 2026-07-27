Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό τερματικό σταθμό εξαγωγών και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό τερματικό σταθμό εξαγωγών στην περιφέρεια του Ροστόφ καθώς και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στις περιφέρειες Γιάροσλαβ και Ουντμούρτια στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Εφαρμόζουμε το σχέδιό μας των κυρώσεων μεγάλου βεληνεκούς και μειώνουμε την ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω Χ, αναφερόμενος στα ουκρανικά πλήγματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν δύο σκάφη που μετέφεραν στρατιωτικό φορτίο στο λιμάνι του Μικολάιφ, στη νότια Ουκρανία, ενώ το Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις αναφορές από το πεδίο της μάχης.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εντείνει τη στρατιωτική δραστηριότητα στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα και γύρω από αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, με την κάθε πλευρά να επιτίθεται σε δεκάδες πλοία, ανάμεσά τους δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου και εμπορικά πλοία.

Νωρίτερα, τοπικός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) νωρίς σήμερα και χθες κατά λιμενικών υποδομών στην περιφέρεια του Μικολάιφ στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσαν ζημιές σε τρία μη στρατιωτικά σκάφη.