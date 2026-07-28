7 λόγοι που μπορεί το AC να αυξήσει την υγρασία στο σπίτι

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Newsroom
Τρίτη, 28/07/2026 - 07:03
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Παρόλο που ο κύριος ρόλος του κλιματιστικού είναι να δροσίζει και να αφαιρεί την υγρασία από την ατμόσφαιρα, ορισμένες βλάβες ή λανθασμένες συνθήκες λειτουργίας μπορούν να φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα.

Αν έχετε βγει ποτέ από ένα δροσερό, κλιματιζόμενο δωμάτιο στην αποπνικτική ζέστη του καλοκαιριού, γνωρίζετε ότι τα κλιματιστικά δεν δροσίζουν απλώς τον αέρα, αλλά αφαιρούν και την υγρασία.

Γιατί όμως ορισμένες φορές φαίνεται σαν το κλιματιστικό να κάνει το σπίτι πιο υγρό και δυσάρεστο; Η απάντηση σχετίζεται με τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και τις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο σας.

1. Παγωμένα στοιχεία εξατμιστή

Όταν τα στοιχεία του εξατμιστή παγώσουν εξαιτίας βρωμιάς ή φραγμένων φίλτρων, η συσκευή αδυνατεί να εξατμίσει την υγρασία του αέρα. Απενεργοποιήστε τη μονάδα, αφήστε τον πάγο να λιώσει και καθαρίστε τα στοιχεία πριν τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.

2. Βρώμικο φίλτρο αέρα

Ένα φραγμένο φίλτρο εμποδίζει τη σωστή ροή του αέρα, εμποδίζοντας το κλιματιστικό να αφαιρέσει αποτελεσματικά την υγρασία. Ο τακτικός καθαρισμός ή η αντικατάσταση του φίλτρου είναι απαραίτητη.

3. Λανθασμένο μέγεθος κλιματιστικού

Μια μικρή μονάδα λειτουργεί συνεχώς χωρίς να πετυχαίνει τη σωστή θερμοκρασία, ανακυκλώνοντας υγρό αέρα. Αντίστοιχα, μια υπερβολικά μεγάλη μονάδα κάνει σύντομους κύκλους λειτουργίας και σβήνει πριν προλάβει να αφαιρέσει την υγρασία.

4. Διαρροές στους αεραγωγούς

Αν το σύστημα αεραγωγών παρουσιάζει διαρροές, η υγρασία που αφαιρείται δεν διοχετεύεται στο εξωτερικό περιβάλλον, αλλά διαφεύγει και επιστρέφει στους εσωτερικούς χώρους.

5. Βουλωμένος σωλήνας αποστράγγισης

Όταν η σωλήνωση συμπυκνωμάτων φράξει, το νερό εγκλωβίζεται στη μονάδα. Αυτό εμποδίζει την έξοδο του υγρού αέρα και μπορεί να προκαλέσει διαρροές, καθιστώντας απαραίτητο τον καθαρισμό της από τεχνικό.

6. Μπλοκαρισμένα στόμια αέρα

Τα εμπόδια στις σχάρες διαταράσσουν την κυκλοφορία του αέρα, προκαλώντας υπερβολική ψύξη στο εσωτερικό της μονάδας και αυξάνοντας την υγρασία που διοχετεύεται στο σπίτι.

7. Κακή ή φθαρμένη μόνωση

Η ανεπαρκής μόνωση της μονάδας ή των σωληνώσεων αναγκάζει το σύστημα να υπολειτουργεί, ενώ παράλληλα επιτρέπει στην εξωτερική υγρασία να εισχωρεί στο σπίτι.

Πηγή: sturmheating.com

Τελευταία τροποποίηση στις 28/07/2026 - 07:03
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