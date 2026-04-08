Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/04/2026 - 12:59
Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 12:18
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/04/2026 - 11:42
Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/04/2026 - 11:10
ΗΠΑ και Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 10:38
Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 10:29
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 10:24
Υπόμνημα SBC Greece προς το ΥΠΕΝ: Επείγει η ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για την οικοδομή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 09:23
ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 09:13
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/04/2026 - 08:55
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/04/2026 - 08:37
Το e-contract της nrg αναδεικνύεται «Προϊόν της Χρονιάς 2026»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η καταδίκη των κυβερνητικών επιλογών δεν γίνεται για «ιδεολογικούς» λόγους
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/04/2026 - 08:13
Ηλεκτρισμός: Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για την αντοχή του συστήματος εν όψει Πάσχα- Με φόντο τη νέα κρίση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 08:09
Υδρογονάνθρακες: Στο πρώτο τρίμηνο του 2027 «κατεβαίνει» το γεωτρύπανο στο Ιόνιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/04/2026 - 08:02
Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 07:06
Η μεγαλύτερη σπατάλη στον λογαριασμό δεν προκαλείται από το ψυγείο ή το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 07:06
Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 15:40
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/04/2026 - 15:03
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 14:18
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
ΚΟΣΜΟΣ
07/04/2026 - 13:27
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/04/2026 - 12:53
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 12:50
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/04/2026 - 11:40
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/04/2026 - 10:58
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/04/2026 - 10:54
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 10:16
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/04/2026 - 10:14
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
07/04/2026 - 10:10
Πόλεμος στη Μ. Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
ΚΟΣΜΟΣ
07/04/2026 - 08:48

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα
Newsroom
Τετάρτη, 08/04/2026 - 08:55

Τη δέσμευσή του για ένα βιώσιμο μέλλον επιβεβαίωσε ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ μέσα από την ειδική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο The Ellinikon, με θέμα τις υπεύθυνες προμήθειες. Πρόκειται για την πρώτη στοχευμένη πρωτοβουλία στον κλάδο που εστιάζει στην εκπαίδευση και την ευθυγράμμιση των συνεργατών με τις αρχές της βιωσιμότητας, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της εφοδιαστικής αλυσίδας στη στρατηγική του Ομίλου.

Η Ημερίδα με τίτλο «Προμήθεια με Υπευθυνότητα / Χτίζουμε Μαζί το Μέλλον της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» ανέδειξε τη σημασία της ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενισχύοντας τον διάλογο και τη σύμπραξη με τους συνεργάτες του Ομίλου, με στόχο τη δημιουργία κοινής αξίας και τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για τον κλάδο των κατασκευών.
Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, Διευθυντικά στελέχη του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ παρουσίασαν τη στρατηγική ESG του Ομίλου, το όραμα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη σημασία των υπεύθυνων και βιώσιμων προμηθειών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον καθοριστικό ρόλο της Υγείας και Ασφάλειας ως κοινής δέσμευσης για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, καθώς και τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας για Προμηθευτές, ως θεμέλιο για συνεργασίες που βασίζονται στη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και την ακεραιότητα.

Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας η κα Λένα Μαμιδάκη, Επικεφαλής Στρατηγικής Ανάπτυξης του CSE (Κέντρο Αειφορίας & Αριστείας), συντόνισε ένα διαδραστικό workshop. Μέσα από πρακτικά παραδείγματα και συμμετοχικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στις έννοιες της αειφορίας, να ανταλλάξουν απόψεις και να ενισχύσουν περαιτέρω μια σχέση εμπιστοσύνης που προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Κώστας Λιάσκας, Γενικός Διευθυντής Εξαγωγών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε: «Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ πιστεύουμε ότι η υπεύθυνη προμήθεια αποτελεί βασικό πυλώνα για τη δημιουργία αξίας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η συνεργασία με τους προμηθευτές μας βασίζεται στην ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την κοινή δέσμευση για την εφαρμογή των αρχών ESG στην πράξη. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, ενισχύουμε τον διάλογο και καλλιεργούμε ισχυρές συνεργασίες που συμβάλλουν σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους, έχοντας πάντα ως αδιαπραγμάτευτη αξία την Υγεία και Ασφάλεια των ανθρώπων μας και των συνεργατών.»

Ο Βασίλης Κατερέλος, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε: «Η βιωσιμότητα δεν αποτελεί επιλογή, αλλά βασική προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κλάδου μας. Μέσα από την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ουσιαστική συνεργασία με τους προμηθευτές μας, δημιουργούμε τις βάσεις για υπεύθυνες και ανθεκτικές πρακτικές. Η σημερινή Ημερίδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προχωράμε μαζί με τους συνεργάτες μας, με κοινό όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για την κοινωνία και το περιβάλλον.»
Η ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση των συμμετεχόντων και ο ενθουσιασμός για το περιεχόμενο της Ημερίδας επιβεβαιώνουν την επιτυχία της πρωτοβουλίας, θέτοντας τα θεμέλια για τη συνέχεια αντίστοιχων δράσεων που προάγουν την επιχειρηματική αριστεία και την κοινωνική υπευθυνότητα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025 08 Απριλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αυτοματοποιεί την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (EPD) για όλες τις μονάδες σκυροδέματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αυτοματοποιεί την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (EPD) για όλες τις μονάδες σκυροδέματος

Η GEOCYCLE, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, μετατρέπει την ανακύκλωση σε «παιχνίδι» στο Smart Park
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η GEOCYCLE, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, μετατρέπει την ανακύκλωση σε «παιχνίδι» στο Smart Park

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ η Διάκριση «Ομάδα CSR της Χρονιάς»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ η Διάκριση «Ομάδα CSR της Χρονιάς»

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αναγνωρίζεται ως Top Employer 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αναγνωρίζεται ως Top Employer 2025

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Θέτει σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκό σταθμό 6,5 MW στο Εργοστάσιό του στο Μηλάκι Ευβοίας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Θέτει σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκό σταθμό 6,5 MW στο Εργοστάσιό του στο Μηλάκι Ευβοίας

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και Air Liquide συνεργάζονται για το έργο δέσμευσης και μόνιμης αποθήκευσης CO₂ «OLYMPUS»
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και Air Liquide συνεργάζονται για το έργο δέσμευσης και μόνιμης αποθήκευσης CO₂ «OLYMPUS»