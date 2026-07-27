Πέντε πράγματα που διαθέτουν τα σπίτια που μένουν πάντα δροσερά

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Από την αναβάθμιση του εξαερισμού έως τις έξυπνες λύσεις σκίασης και διαχείρισης ηλεκτρικών συσκευών, δείτε πώς μπορείτε να θωρακίσετε το σπίτι σας απέναντι στις υψηλές θερμοκρασίες.

Η άνοδος της θερμοκρασίας κάνει τη διατήρηση της θερμικής άνεσης στο σπίτι απαραίτητη.

Παρότι η κατασκευή και ο προσανατολισμός παίζουν καθοριστικό ρόλο, υπάρχουν πέντε βασικά στοιχεία που εξασφαλίζουν χαμηλότερες θερμοκρασίες σε κάθε ακίνητο:

1. Σύγχρονοι και ενεργειακά αποδοτικοί ανεμιστήρες

Ένας παλιός ανεμιστήρας δεκαετίας σπάνια επαρκεί. Τα νεότερα μοντέλα προσφέρουν μεγαλύτερη ισχύ, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και εξελιγμένη ταλάντωση, εξασφαλίζοντας καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.

Η σωστή τοποθέτησή τους βοηθά στην απομάκρυνση του θερμού αέρα και στην εισαγωγή δροσερότερων ρευμάτων.

2. Κουρτίνες και στόρια συσκότισης

Τα συστήματα σκίασης δεν κρατούν μόνο τη ζέστη τον χειμώνα, αλλά εμποδίζουν και την ηλιακή ακτινοβολία το καλοκαίρι.

Το μυστικό έγκειται στον σωστό χρονισμό: αφήνουμε τα παράθυρα ανοιχτά τη νύχτα για να αποβληθεί η συσσωρευμένη θερμότητα και τα κλείνουμε μαζί με τις κουρτίνες νωρίς το πρωί, πριν ο ήλιος «χτυπήσει» τις επιφάνειες.

3. Εξωτερική σκίαση

Οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και οι μπαλκονόπορτες, ειδικά με μεσημβρινό προσανατολισμό, επιτρέπουν στη ζέστη του ήλιου να εισβάλει στο σπίτι.

Η τοποθέτηση εξωτερικών λύσεων σκίασης - όπως τέντες, πέργκολες, πανιά σκίασης ή ακόμη και αναρριχητικά φυτά - εμποδίζει τις ακτίνες του ήλιου πριν φτάσουν στο τζάμι, διατηρώντας το εσωτερικό δροσερό.

4. «Έξυπνες» πρίζες

Οι ηλεκτρικές συσκευές σε λειτουργία standby καταναλώνουν άσκοπα ενέργεια και εκλύουν θερμότητα. Με τη χρήση έξυπνων πριζών, μπορείτε να απενεργοποιείτε πλήρως τις συσκευές «φαντάσματα» από το κινητό σας, μειώνοντας τα θερμικά φορτία μέσα στο σπίτι.

Παράλληλα, η χρήση συσκευών όπως τα air fryers αντί του παραδοσιακού φούρνου περιορίζει τη ζέστη στην κουζίνα.

5. Κλιματισμός (φορητός ή σταθερός)

Για τις ημέρες έντονου καύσωνα, το κλιματιστικό παραμένει η πιο αποτελεσματική λύση. Τα φορητά κλιματιστικά αποτελούν μια πιο οικονομική επιλογή για την ψύξη συγκεκριμένων δωματίων, ενώ οι σταθερές μονάδες split προσφέρουν αθόρυβη και σταθερή απόδοση, αποτελώντας μακροπρόθεσμη επένδυση για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού.

Πηγή: idealhome.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 27/07/2026 - 06:26
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