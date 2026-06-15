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Εξοικονομεί ενέργεια ο ανεμιστήρας μαζί με το κλιματιστικό; Τι λένε οι ειδικοί
A. B. on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 15/06/2026 - 06:33
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Η ταυτόχρονη χρήση κλιματιστικού και ανεμιστήρα οροφής αποτελεί μια εξαιρετικά αποδοτική στρατηγική, καθώς ο ανεμιστήρας κυκλοφορεί ομοιόμορφα τον ψυχρό αέρα στον χώρο.

Όταν η ζέστη χτυπάει κόκκινο, ο συνδυασμός ανεμιστήρα οροφής και κλιματιστικού μπορεί να φαντάζει υπερβολή.

Οι επαγγελματίες του κλάδου HVAC (Θέρμανση, Αερισμός, Κλιματισμός), ωστόσο, εξηγούν ότι η ταυτόχρονη χρήση τους όχι μόνο δεν είναι σπατάλη, αλλά μπορεί να μειώσει αισθητά τον λογαριασμό του ρεύματος.

Πώς επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση;

Αν και φαίνεται αντιφατικό, η λειτουργία του ανεμιστήρα μειώνει τη συχνότητα με την οποία χρειάζεται να παίρνει μπρος το κλιματιστικό.

  • Υψηλότερος θερμοστάτης: «Έμμεσα, ο ανεμιστήρας οροφής μειώνει την καταπόνηση του AC επειδή σου επιτρέπει να ρυθμίσεις τον θερμοστάτη μερικούς βαθμούς υψηλότερα», εξηγεί ο Kevin Goude, ιδιοκτήτης της First Choice Heating & Air. Όσο υψηλότερη είναι η ρύθμιση, τόσο λιγότερο δουλεύει ο συμπιεστής του κλιματιστικού.
  • Καλύτερη κυκλοφορία: Οι ανεμιστήρες εξαλείφουν τα θερμά στρώματα αέρα (π.χ. κοντά στο ταβάνι) και διανέμουν τον ψυχρό αέρα ομοιόμορφα, βελτιώνοντας την απόδοση του συστήματος μέσω ισόθερμης ψύξης.
  • Χαμηλή κατανάλωση: Ένας ανεμιστήρας καταναλώνει κλάσμα του ρεύματος που απαιτεί το κλιματιστικό.

Οδηγός Σωστής Λειτουργίας

Για να δείτε πραγματική οικονομία, πρέπει να ακολουθήσετε δύο βασικούς κανόνες: να ανεβάσετε τη θερμοκρασία στο AC και να κλείνετε τον ανεμιστήρα όταν βγαίνετε από το δωμάτιο.

«Οι ανεμιστήρες οροφής δροσίζουν τους ανθρώπους, όχι τα δωμάτια», τονίζει ο Goude. «Αν ο χώρος είναι άδειος, ο ανεμιστήρας απλώς σπαταλά ενέργεια».

Tips για μέγιστη απόδοση:

  • Κατεύθυνση πτερυγίων: Το καλοκαίρι, ρυθμίστε τον ανεμιστήρα να περιστρέφεται αριστερόστροφα ώστε να δημιουργεί ένα δροσερό, καθοδικό ρεύμα αέρα.
  • Μέτρια ταχύτητα: Η μέγιστη αποδοτικότητα επιτυγχάνεται στις ενδιάμεσες ταχύτητες. Δεν χρειάζεται να δουλεύει στο φουλ.
  • Στρατηγική επιλογή: Χρησιμοποιήστε τον κυρίως στα δωμάτια που είναι πιο ζεστά από το υπόλοιπο σπίτι.

Πότε πρέπει να τον κλείνετε;

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι ακραία υψηλή και η υγρασία υπερβολικά χαμηλή, η αποτελεσματικότητα του ανεμιστήρα πέφτει, καθώς το σώμα δεν μπορεί να ιδρώσει για να αποβάλλει τη θερμότητα.

Σε συνθήκες έντονης ξηρασίας, είναι προτιμότερο να τον απενεργοποιήσετε και να βασιστείτε αποκλειστικά στο κλιματιστικό, μέχρι να επανέλθει η υγρασία σε φυσιολογικά επίπεδα.

Πηγή: thespruce.com

Τελευταία τροποποίηση στις 15/06/2026 - 06:33
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