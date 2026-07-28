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Το Πεκίνο προωθεί τη βελτιστοποίηση των μεθόδων παραγωγής πετρελαίου από σχιστόλιθους

Το Πεκίνο προωθεί τη βελτιστοποίηση των μεθόδων παραγωγής πετρελαίου από σχιστόλιθους
Newsroom
Τρίτη, 28/07/2026 - 10:30
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Η Κίνα έχει οργανώσει μία εθνική ζώνη επίδειξης για την παραγωγή πετρελαίου από σχιστόλιθους σε μία ηπειρωτική τεκτονική λεκάνη λίμνης στο πετρελαϊκό πεδίο Σενγκλί Τζιγιάνγκ που βρίσκεται στην επαρχία Σαντόνγκ της ανατολικής Κίνας, με ετήσια παραγωγή που ξεπέρασε τους 700.000 τόνους το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία μιας αναφοράς που δημοσιοποίησε η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας της Κίνας (ΝΕΑ).

Η ζωή επίδειξης Τζιγιάνγκ αναφέρεται ότι έχει αποδεδειγμένα γεωλογικά αποθέματα 327 εκατομμυρίων τόνων, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ίδιας αναφοράς, ανέφερε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το αναφερόμενο πετρελαϊκό πεδίο, είναι η τρίτη ζώνη επίδειξης της παραγωγής πετρελαίου από σχιστόλιθους που διαθέτει η Κίνα, μετά από τα αντίστοιχα πεδία που έχουν οργανωθεί στην Σιντζιάνγκ στη βορειοδυτική Κίνα και στην Χεϊλονγκτζιάνγκ στα βορειοανατολικά της Κίνας.

Ο σκοπός λειτουργίας των εθνικών ζωνών επίδειξης εντοπίζεται στη βελτίωση του τεχνολογικού συστήματος για την έρευνα και την ανάπτυξη της παραγωγής πετρελαίου από σχιστόλιθους, σε ηπειρωτικές τεκτονικές λεκάνες λιμνών που σχηματίζονται από ρήγματα, στην επίλυση σημαντικών τεχνικών προβλημάτων, αλλά και στην επίτευξη σημαντικών ορόσημων στην εξερεύνηση και την παραγωγή πετρελαίου, με στόχο την οργάνωση λειτουργικών μοντέλων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε όλη την κινεζική επικράτεια.

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