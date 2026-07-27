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Τι σημαίνει η ένδειξη «CF» στο κλιματιστικό σας;

Τι σημαίνει η ένδειξη «CF» στο κλιματιστικό σας;
Zulfugar Karimov on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 27/07/2026 - 06:25
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Η εμφάνιση της ένδειξης «CF» στην οθόνη του κλιματιστικού δεν πρέπει να σας προκαλεί πανικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υποδηλώνει κάποια βλάβη, είναι απλά μια υπενθύμιση για τη συντήρηση της συσκευής σας.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η ομαλή λειτουργία του κλιματιστικού είναι καθοριστική για την άνεση αλλά και την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού.

Όταν η συσκευή αρχίζει να δυσλειτουργεί ή εμφανίσει έναν άγνωστο κωδικό, η πρώτη αντίδραση είναι η… ανησυχία. Ο κωδικός CF, ωστόσο, είναι συχνά ένας «σύμμαχος» που σας προειδοποιεί να φροντίσετε τη συσκευή σας πριν εμφανιστούν πραγματικές βλάβες.

Η σημασία του κωδικού CF

Στην πλειονότητα των εταιρειών, όπως η Samsung, το CF προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Clean Filter (Καθαρισμός Φίλτρου). Σας ενημερώνει δηλαδή ότι τα φίλτρα της εσωτερικής μονάδας έχουν συγκεντρώσει σκόνη. Άλλοι κατασκευαστές, όπως η DeLonghi, χρησιμοποιούν την ίδια ένδειξη για το Change Filter (Αντικατάσταση Φίλτρου).

Η σημασία της ένδειξης μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη μάρκα: Για παράδειγμα, στα κλιματιστικά TCL και Friedrich, το CF υποδηλώνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi (από τη λέξη Configuration).

Σε κάθε περίπτωση, αν πρόκειται για τα φίλτρα, δεν θα πρέπει να αγνοείτε την ένδειξη. Ένα καθαρό φίλτρο επιτρέπει στο κλιματιστικό να ψύχει τον χώρο πιο γρήγορα, μειώνοντας την κατανάλωση ρεύματος και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του συμπιεστή.

Πώς σβήνει η ένδειξη και τι ισχύει για άλλους κωδικούς

Ο καθαρισμός του φίλτρου είναι απλός: το αφαιρείτε, καθαρίζετε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα, το ξεπλένετε με νερό και το αφήνετε να στεγνώσει στη σκιά.

Ο καθαρισμός, βέβαια, δεν σβήνει πάντα την ένδειξη. Στα μοντέλα της Samsung, απαιτείται επαναφορά από το χειριστήριο μέσω της επιλογής «Filter Reset» στο μενού «Options». Στα μοντέλα TCL, η ένδειξη εμφανίζεται κατά τη διαδικασία σύζευξης Wi-Fi, η οποία ενεργοποιείται συνήθως πατώντας το κουμπί «Display» έξι φορές.

Τέλος, υπάρχουν και άλλες ενδείξεις, όπως το CL (καθαρισμός) ή το nF (αντικατάσταση) στα Midea. Προσοχή χρειάζεται αν εμφανιστούν κωδικοί που ξεκινούν από E (βλάβη αισθητήρων θερμοκρασίας) ή P (γεμάτος δίσκος συμπυκνωμάτων), οι οποίοι απαιτούν τεχνικό έλεγχο.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 27/07/2026 - 06:25
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