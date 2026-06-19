Η Holcim, Μητρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ολοκληρώνει την εξαγορά της Xella

Η Holcim ολοκλήρωσε την εξαγορά της Xella, ηγέτιδας εταιρείας στην ιδιαίτερα ελκυστική ευρωπαϊκή αγορά τοιχοποιίας, με προβλεπόμενες καθαρές πωλήσεις ύψους 1 δισ. ευρώ το 2026. Η εξαγορά διευρύνει το χαρτοφυλάκιο δομικών λύσεων της Holcim, εντάσσοντας σε αυτό κορυφαία brands που απευθύνονται τόσο στη νέα δόμηση όσο και στην αγορά ενεργειακά αποδοτικής επισκευής και ανακαίνισης.

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα προκατασκευασμένα αρθρωτά συστήματα τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα (AAC) Ytong και Hebel, τα στοιχεία τοιχοποιίας πυριτικού ασβεστίου Silka, καθώς και η ορυκτή μόνωση Multipor. Τα brands υποστηρίζονται από την ολοκληρωμένη ψηφιακή υπηρεσία blue.sprint, η οποία συνδέει τρισδιάστατα μοντέλα κτιρίων, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και Building Information Modelling (BIM), απευθείας με την ψηφιακά διαχειριζόμενη εργοστασιακή παραγωγή. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται έξυπνες κατασκευαστικές διαδικασίες και έγκαιρη παράδοση στο εργοτάξιο, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε έργου.

Με έδρα το Ντούισμπουργκ της Γερμανίας, η Xella απασχολεί περισσότερους από 4.000 εργαζομένους και έχει παρουσία σε 22 ευρωπαϊκές αγορές.

Ο Miljan Gutovic, CEO της Holcim, δήλωσε: «Η εξαγορά αυτή ενισχύει τη στρατηγική NextGen Growth 2030 της Holcim, επιταχύνοντας το όραμά μας να αποτελούμε τον κορυφαίο συνεργάτη για τη βιώσιμη δόμηση. Διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο δομικών λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας με κορυφαία brands, όπως τα Ytong, Hebel, Silka και Multipor, η εξαγορά θα επιτρέψει στη Holcim να προσφέρει στους πελάτες της πλήρως ολοκληρωμένα, βιώσιμα και καινοτόμα συστήματα τοιχοποιίας. Παράλληλα, ενισχύει τις δυνατότητες της Holcim στην προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων που ενσωματώνονται στις τεχνικές προδιαγραφές σύγχρονων έργων βιώσιμης δόμησης από την κυκλικότητα και την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση έως τον έξυπνο σχεδιασμό και την αρθρωτή κατασκευή. Καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά τους περισσότερους από 4.000 εργαζομένους της Xella στην οικογένεια της Holcim».

Η αξία της συναλλαγής αποτιμάται σε pro forma πολλαπλασιαστή EBITDA 8,9x για το 2026, ο οποίος μειώνεται σε 6,9x μετά την επίτευξη ετήσιων συνεργειών ύψους 60 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο έτος. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή και στις ελεύθερες ταμειακές ροές ήδη από το πρώτο έτος, καθώς και θετική επίδραση στην απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου κατά το τρίτο έτος.