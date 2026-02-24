ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πόση ενέργεια καταναλώνουν τα μαγνητάκια στο ψυγείο σου

Πόση ενέργεια καταναλώνουν τα μαγνητάκια στο ψυγείο σου
Walls.io on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 24/02/2026 - 06:29

Αν αγαπάτε κι εσεις τα μαγνητάκια, θα ανακουφιστείτε μαθαίνοντας τι πραγματικά κάνουν (και τι δεν κάνουν) στην κατανάλωση του ψυγείου σας.

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν τα μαγνητάκια που είναι κολλημένα στο ψυγείο σας ανεβάζουν κρυφά τον λογαριασμό του ρεύματος; Κι όμως πρόκειται για μια φήμη που κυκλοφορεί εδώ και χρόνια.

Τώρα, ειδικοί - μεταξύ τους και η εταιρεία Bosch - ξεκαθαρίζουν οριστικά την αλήθεια.

Πώς επηρεάζουν πραγματικά τα μαγνητάκια το ψυγείο

Τα μαγνητάκια αποτελούν ένα δημοφιλές «αξεσουάρ» του ψυγείου εδώ και δεκαετίες. Πέρα από τη διακοσμητική τους αξία, συγκρατούν σημαντικές σημειώσεις, λίστες αγορών ή τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Επειδή είναι τόσο διαδεδομένα, πολλοί έχουν υποθέσει ότι μπορεί να αναγκάζουν το ψυγείο να δουλεύει πιο σκληρά, σπαταλώντας ενέργεια ή ακόμη και προκαλώντας ζημιά στη συσκευή.

Η Bosch δίνει μια σαφή απάντηση: Το να βάζεις μερικά μαγνητάκια στην πόρτα του ψυγείου δεν επηρεάζει καθόλου την απόδοση ή την κατανάλωση ενέργειας της συσκευής. Τα μαγνητάκια είναι πολύ ελαφριά για να επηρεάσουν το λάστιχο της πόρτας ή τον μηχανισμό του ψυγείου.

Ωστόσο, η Bosch προειδοποιεί να μην το παρακάνετε με υπερβολικό αριθμό μαγνητών, καθώς μπορεί να προστεθεί σημαντικό βάρος. Το υπερβολικό βάρος μπορεί να καταπονήσει τους μεντεσέδες της πόρτας και ενδεχομένως να μειώσει τη διάρκεια ζωής του ψυγείου. Επομένως, μπορεί να μη φουσκώνουν τον λογαριασμό ρεύματος, αλλά η υπερβολή ίσως οδηγεί σε πρόωρη φθορά.

Η ενεργειακή Endesa συμφωνεί με αυτή τη θέση, χαρακτηρίζοντας την ιδέα ότι οι μαγνήτες αυξάνουν την κατανάλωση «εντελώς ψευδή». Όπως εξηγεί, τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται είναι τόσο αδύναμα που δεν διαπερνούν καν την πόρτα του ψυγείου σε βαθμό που να επηρεάζουν την ψύξη.

Πώς να εξοικονομήσετε ρεύμα με το ψυγείο σας

Παρότι τα μαγνητάκια δεν ευθύνονται για υψηλούς λογαριασμούς, τα ψυγεία συγκαταλέγονται στις συσκευές με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας.

Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε για να μειώσετε την κατανάλωση χωρίς να θυσιάσετε τη σωστή συντήρηση των τροφίμων; Οι ειδικοί προτείνουν πρακτικές συνήθειες, όπως:

  • Μην αφήνετε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή για πολλή ώρα, ώστε να μην διαφεύγει ο ψυχρός αέρας.
  • Μη ρυθμίζετε τη θερμοκρασία χαμηλότερα από όσο χρειάζεται - το υπερβολικό κρύο σπαταλά ενέργεια.
  • Οργανώστε τα τρόφιμα σε συγκεκριμένα συρτάρια ή θήκες για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
  • Καθαρίζετε και συντηρείτε τακτικά το ψυγείο, συμπεριλαμβανομένων των λαστίχων της πόρτας.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μη χάνεται ο ψυχρός αέρας.
  • Περιμένετε να κρυώσουν τα μαγειρεμένα φαγητά πριν τα βάλετε στο ψυγείο
  • Κάνετε τακτικά απόψυξη στην κατάψυξη - ο πάγος λειτουργεί ως μόνωση και αυξάνει την κατανάλωση.
  • Χρησιμοποιείτε κατάλληλα δοχεία αποθήκευσης, όπως γυάλινα βάζα ή αεροστεγείς σακούλες.

Υιοθετώντας αυτά τα απλά βήματα, μπορείτε να μειώσετε αισθητά την κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του ψυγείου σας.

Πηγή: leravi.org

Τελευταία τροποποίηση στις 24/02/2026 - 06:29

