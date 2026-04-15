Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο

Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
14/04/2026 - 10:35

Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο

Τετάρτη, 15/04/2026 - 06:37

Το μυστικό για εύκολη και γρήγορη απόψυξη, κάθε πότε πρέπει να καθαρίζεται ο πάγος.

Σπάνια απολαμβάνει κανείς να κάνει απόψυξη. Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, οι περισσότερες καταψύξεις συγκεντρώνουν αναπόφευκτα στρώματα πάγου στα τοιχώματα.

Αυτή η συσσώρευση πάγου μειώνει την απόδοση της συσκευής, αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και στερεί πολύτιμο αποθηκευτικό χώρο, ακριβώς τη στιγμή που προσπαθείτε να χωρέσετε λίγα ακόμη τρόφιμα στο ψυγείο. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να καθαρίζετε και να κάνετε τακτικά απόψυξη.

Οι κατασκευαστές συνιστούν να γίνεται απόψυξη τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Ωστόσο, ανάλογα με το πόσο γρήγορα σχηματίζεται πάγος, ίσως χρειάζεται συχνότερα.

Ένας πρακτικός κανόνας είναι να κάνετε απόψυξη όταν το στρώμα πάγου ξεπερνά περίπου τα 6 χιλιοστά. Και, ας είμαστε ειλικρινείς - αυτό συνήθως συμβαίνει πολύ νωρίτερα από το εξάμηνο.

Οι περισσότεροι αφαιρούν τον πάγο αδειάζοντας την κατάψυξη και αποσυνδέοντας το ψυγείο από το ρεύμα. Αν και η μέθοδος αυτή λειτουργεί, δεν είναι ιδιαίτερα πρακτική και μπορεί να απαιτήσει αρκετό χρόνο.

Ευτυχώς, υπάρχει ένα πολύ πιο απλό και εντυπωσιακά αποτελεσματικό κόλπο: η χρήση αλουμινόχαρτου.

Πώς λειτουργεί;

Ξεκινήστε καλύπτοντας τα τοιχώματα της κατάψυξης με φύλλα αλουμινόχαρτου, φροντίζοντας να καλυφθούν όλες οι παγωμένες επιφάνειες. Στη συνέχεια, ζεστάνετε νερό σε μια κατσαρόλα. Επιλέξτε ένα σκεύος αρκετά μεγάλο ώστε να παράγει αρκετό ατμό, αλλά και αρκετά μικρό ώστε να χωρά μέσα στην κατάψυξη με την πόρτα κλειστή. Όταν το νερό βράσει, τοποθετήστε προσεκτικά την κατσαρόλα μέσα στην κατάψυξη και κλείστε την πόρτα.

Μετά από λίγα μόλις λεπτά, ανοίξτε την κατάψυξη και αφαιρέστε τον μαλακωμένο πάγο με μια σπάτουλα. Χάρη στον ατμό και τη θερμότητα, ο πάγος θα πρέπει να απομακρύνεται εύκολα, σχεδόν χωρίς κόπο.

Αν παρατηρήσετε σημεία όπου ο πάγος παραμένει κολλημένος, βουτήξτε ένα πανί σε ζεστό νερό και τρίψτε απαλά πάνω στο αλουμινόχαρτο που καλύπτει τον πάγο. Η θερμότητα θα βοηθήσει να λιώσει ό,τι έχει απομείνει, ώστε να αφαιρεθεί πιο γρήγορα.

Αφού απομακρυνθεί όλος ο πάγος, καθαρίστε καλά το εσωτερικό της κατάψυξης χρησιμοποιώντας λευκό ξίδι. Αυτό το απλό βήμα βοηθά στην εξάλειψη τυχόν οσμών, αφήνοντας τη συσκευή καθαρή.

Γιατί όμως λειτουργεί τόσο καλά αυτό το κόλπο;

Το μυστικό βρίσκεται στις ιδιότητες του αλουμινόχαρτου. Επειδή είναι εξαιρετικός αγωγός θερμότητας, διαχέει τη ζέστη από την κατσαρόλα με τον ατμό σε ολόκληρη την κατάψυξη. Με αυτό τον τρόπο, η θερμότητα κατανέμεται ομοιόμορφα στις παγωμένες επιφάνειες, λιώνοντας τον πάγο πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με το παραδοσιακό ξεπάγωμα.

Η γρήγορη αυτή μέθοδος απόψυξης με αλουμινόχαρτο και ατμό εξοικονομεί χρόνο και κόπο. Τα οφέλη όμως δεν περιορίζονται στην ευκολία. Μια κατάψυξη που συντηρείται σωστά και αποψύχεται τακτικά καταναλώνει λιγότερη ενέργεια, λειτουργεί πιο αποδοτικά και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Μακροπρόθεσμα, αυτό σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και λιγότερα προβλήματα στη συσκευή. Λίγη συντήρηση σήμερα μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά αύριο - τόσο για την κατάψυξή σας όσο και για τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό.

Πηγή: futura-sciences.com

Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 06:37

Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026 14 Απριλίου 2026
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας 15 Απριλίου 2026
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού

Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας

Η χρήση λάθος συσκευής μπορεί να σας κοστίζει έως και εκατοντάδες ευρώ τον χρόνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η χρήση λάθος συσκευής μπορεί να σας κοστίζει έως και εκατοντάδες ευρώ τον χρόνο

Τέσσερις τρόποι εξοικονόμησης για να αντισταθμίσετε τις αυξήσεις στα καύσιμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τέσσερις τρόποι εξοικονόμησης για να αντισταθμίσετε τις αυξήσεις στα καύσιμα

Έτσι θα μειώσετε στο μισό στην κατανάλωση του κλιματιστικού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έτσι θα μειώσετε στο μισό στην κατανάλωση του κλιματιστικού

Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας