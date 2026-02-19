ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γιάννης Μπρατάκος: Η πράσινη μετάβαση να γίνει μοχλός επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, όχι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 12:03
Κυρ. Μητσοτάκης: Εξετάζεται η δημιουργία από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/02/2026 - 11:58
ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 11:53
Γιώργος Στάσσης: Τα κρίσιμα ορυκτά καθίστανται βασικό ζήτημα για τα επόμενα χρόνια και η πρόσβασή τους μείζον ζήτημα ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/02/2026 - 10:25
Η Ρωσία κατέστρεψε 113 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα - Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 09:17
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια» από τον Όμιλο Aktor
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/02/2026 - 08:16
PAREMVASI Think Tank- ΕΒΕΘ: Εκδήλωση με θέμα: Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 08:08
ΔΕΣΦΑ: Σενάριο με αυξημένες χρεώσεις δικτύου στο νέο δεκαετές 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 08:04
Γιώτης: Διπλή επένδυση σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας στο Αγρίνιο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/02/2026 - 08:01
ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 07:58
Ανέβασε βίντεο με το ψυγείο του και ανακάλυψε άθελά του τρόπο να κάνει οικονομία στο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Τρεις συμβουλές για τα καλοριφέρ που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Πώς καθορίζεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 06:46
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
ΚΟΣΜΟΣ
18/02/2026 - 15:32
Εκδήλωση με θέμα «Γεωστρατηγική & Ενέργεια – Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία», την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ΕΒΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 15:14
ΔΕΗ: 1.700 μαθητές σε 6 νησιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Πλαστικό μου κι Εγώ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 13:46
Σε διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/02/2026 - 13:13
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το έτος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 12:22
Ο Όμιλος Sunlight επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο στην ηλεκτροκίνηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/02/2026 - 11:30
Στ. Παπασταύρου: Οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ επιβεβαιώνουν τις πιο ισχυρές από ποτέ στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 11:24
Η Task Force της Messaritis Ανανεώσιμες σε πλήρη ετοιμότητα για το set-point των αυτοπαραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/02/2026 - 11:19
Παπαθανάσης: Υπογραφή σύμβασης για το έργο Έξυπνες Πόλεις χαμηλής ρύπανσης στο πλαίσιο του Interrreg Ελλάδα- Αλβανία 2021-2027
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 09:53
Σ. Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες - Γ. Μανιάτης: Ισχυρές ενδείξεις για σημαντικά αποθέματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 09:10
Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 08:51
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος- Μια από τις κορυφαίες ενεργειακές πύλες προς την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 08:24
Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/02/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Οι αμερικανικές πιέσεις, το ουκρανικό «όχι» και οι κυρώσεις-φάντασμα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/02/2026 - 08:04
Απειλή για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας οι εξαγωγές σκραπ εκτός ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 07:58
Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 07:54
Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53

Ανέβασε βίντεο με το ψυγείο του και ανακάλυψε άθελά του τρόπο να κάνει οικονομία στο ρεύμα

Ανέβασε βίντεο με το ψυγείο του και ανακάλυψε άθελά του τρόπο να κάνει οικονομία στο ρεύμα
nrd on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 19/02/2026 - 06:46

Μερικές φορές η αμέλεια μπορεί να ανεβάσει σημαντικά τον λογαριασμό ρεύματος, αλλά και να καταστρέψει τις ηλεκτρικές συσκευές μας.

Ένας χρήστης του Reddit ασχολήθηκε πρόσφατα με το καθάρισμα της κουζίνας του, για να ανακαλύψει ένα πρόσθετο μπόνους: αυτό της σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας.

«Καθαρίζοντας τη σκόνη από το πραγματάκι του ψυγείου μου», έγραψε στην λεζάντα του βίντεο που ανήρτησε στην κοινότητα r/oddlysatisfying.

Το βίντεο τον έδειχνε να χρησιμοποιεί ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσει το παχύ στρώμα σκόνης από τον συμπυκνωτή του ψυγείου του και πολλοί χρήστες έσπευσαν να επιβεβαιώσουν την αξία του καθαρισμού του συγκεκριμένου εξαρτήματος.

Cleaning the dust off my refrigerator thingy...
by u/huntegowk in oddlysatisfying

Ο συμπυκνωτής (ή κοντένσερ) του ψυγείου - συνήθως το μαύρο πλέγμα στο πίσω μέρος ή ενσωματωμένος στα πλάγια τοιχώματα - είναι κρίσιμο εξάρτημα που αποβάλλει τη θερμότητα από το ψυκτικό μέσο προς το περιβάλλον, μετατρέποντάς το από αέριο σε υγρό. Λειτουργεί ως εναλλάκτης θερμότητας, ψύχοντας το ρευστό που έρχεται από τον συμπιεστή, επιτρέποντας την ψύξη.

Ο συμπυκνωτής πρέπει να διατηρείται καθαρός από σκόνες για να αποφεύγεται η υπερθέρμανσή του και να μην περιορίζεται η απόδοση του ψυγείου.

Πώς βοηθά ο καθαρισμός του ψυγείου

Η σκόνη και άλλα υλικά γύρω από ένα θερμαντικό σώμα μπορούν να εμποδίσουν τη διαφυγή της θερμότητας. Το ψυγείο λειτουργεί μεταφέροντας τη θερμότητα από το εσωτερικό του προς το εξωτερικό.

Αν συσσωρευτεί σκόνη στον συμπυκνωτή, σημαίνει πως το ψυγείο θα πρέπει να δουλεύει πιο σκληρά για να διατηρεί το εσωτερικό κρύο, καθώς η αποβολή θερμότητας είναι μερικώς φραγμένη.

Αυτό το «φράγμα» στο θερμαντικό σώμα μεταφράζεται σε μικρότερη διάρκεια ζωής για το ψυγείο, λόγω καταπόνησης του συμπιεστή, αλλά και σε υψηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Ένας απλός καθαρισμός δεν εξοικονομεί μόνο λίγα χρήματα στους μηνιαίους λογαριασμούς: Η αυξημένη κατανάλωση ρεύματος από ένα βρώμικο ψυγείο οδηγεί επίσης σε περισσότερες εκπομπές ρύπων.

Πηγή: The Cool Down

Τελευταία τροποποίηση στις 19/02/2026 - 06:46

