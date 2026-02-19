Ανέβασε βίντεο με το ψυγείο του και ανακάλυψε άθελά του τρόπο να κάνει οικονομία στο ρεύμα

Μερικές φορές η αμέλεια μπορεί να ανεβάσει σημαντικά τον λογαριασμό ρεύματος, αλλά και να καταστρέψει τις ηλεκτρικές συσκευές μας.

Ένας χρήστης του Reddit ασχολήθηκε πρόσφατα με το καθάρισμα της κουζίνας του, για να ανακαλύψει ένα πρόσθετο μπόνους: αυτό της σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας.

«Καθαρίζοντας τη σκόνη από το πραγματάκι του ψυγείου μου», έγραψε στην λεζάντα του βίντεο που ανήρτησε στην κοινότητα r/oddlysatisfying.

Το βίντεο τον έδειχνε να χρησιμοποιεί ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσει το παχύ στρώμα σκόνης από τον συμπυκνωτή του ψυγείου του και πολλοί χρήστες έσπευσαν να επιβεβαιώσουν την αξία του καθαρισμού του συγκεκριμένου εξαρτήματος.

Ο συμπυκνωτής (ή κοντένσερ) του ψυγείου - συνήθως το μαύρο πλέγμα στο πίσω μέρος ή ενσωματωμένος στα πλάγια τοιχώματα - είναι κρίσιμο εξάρτημα που αποβάλλει τη θερμότητα από το ψυκτικό μέσο προς το περιβάλλον, μετατρέποντάς το από αέριο σε υγρό. Λειτουργεί ως εναλλάκτης θερμότητας, ψύχοντας το ρευστό που έρχεται από τον συμπιεστή, επιτρέποντας την ψύξη.

Ο συμπυκνωτής πρέπει να διατηρείται καθαρός από σκόνες για να αποφεύγεται η υπερθέρμανσή του και να μην περιορίζεται η απόδοση του ψυγείου.

Πώς βοηθά ο καθαρισμός του ψυγείου

Η σκόνη και άλλα υλικά γύρω από ένα θερμαντικό σώμα μπορούν να εμποδίσουν τη διαφυγή της θερμότητας. Το ψυγείο λειτουργεί μεταφέροντας τη θερμότητα από το εσωτερικό του προς το εξωτερικό.

Αν συσσωρευτεί σκόνη στον συμπυκνωτή, σημαίνει πως το ψυγείο θα πρέπει να δουλεύει πιο σκληρά για να διατηρεί το εσωτερικό κρύο, καθώς η αποβολή θερμότητας είναι μερικώς φραγμένη.

Αυτό το «φράγμα» στο θερμαντικό σώμα μεταφράζεται σε μικρότερη διάρκεια ζωής για το ψυγείο, λόγω καταπόνησης του συμπιεστή, αλλά και σε υψηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Ένας απλός καθαρισμός δεν εξοικονομεί μόνο λίγα χρήματα στους μηνιαίους λογαριασμούς: Η αυξημένη κατανάλωση ρεύματος από ένα βρώμικο ψυγείο οδηγεί επίσης σε περισσότερες εκπομπές ρύπων.

Πηγή: The Cool Down