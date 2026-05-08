GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
08/05/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
08/05/2026 - 15:25
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
08/05/2026 - 14:46
Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
08/05/2026 - 14:08
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
08/05/2026 - 14:02
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
08/05/2026 - 13:23
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
08/05/2026 - 13:18
Πρόγραμμα Υποτροφιών HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών
08/05/2026 - 13:03
Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση drone
08/05/2026 - 12:28
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου για να επιταχύνει την καθαρή μετάβαση
08/05/2026 - 11:36
Υπουργείο Μεταφορών: Πλήρης ανανέωση στόλου με 1.700 σύγχρονα λεωφορεία στις συγκοινωνίες
08/05/2026 - 10:30
Επαναπιστοποίηση ISO 50001 για το σύνολο των εγκαταστάσεων της Lidl Ελλάς
08/05/2026 - 10:03
Χρυσοχοΐδης για Ηλεκτρικά Πατίνια: Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών
08/05/2026 - 09:26
Fitch: Εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους
08/05/2026 - 08:39
Ιταλία – Ελλάδα: Συνάντηση Urso – Παπαστεργίου για την ενίσχυση της ψηφιακής γέφυρας στη Μεσόγειο και των υποθαλάσσιων υποδομών
08/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας
08/05/2026 - 08:04
Ρεύμα: Η άνοδος του φυσικού αερίου ανεβάζει ξανά τη χονδρική τιμή- Ξεπέρασε τα 120 ευρώ
08/05/2026 - 08:02
Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο
08/05/2026 - 08:00
Αυτές οι 5 οικιακές συσκευές αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
08/05/2026 - 07:13
Ο «κανόνας των 5.000 δολαρίων» για το κλιματιστικό
08/05/2026 - 07:13
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
07/05/2026 - 15:41
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody’s
07/05/2026 - 15:26
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
07/05/2026 - 14:55
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
07/05/2026 - 14:03
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
07/05/2026 - 13:47
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
07/05/2026 - 12:50
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
07/05/2026 - 12:18
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
07/05/2026 - 11:46
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
07/05/2026 - 10:51
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
07/05/2026 - 10:18

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για Ηλεκτρικά Πατίνια: Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών

Newsroom
Παρασκευή, 08/05/2026 - 09:26
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι τα βασικά ζητήματα γύρω από τα ηλεκτρικά πατίνια αφορούν στην ανεξέλεγκτη στάθμευση, στην ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων, στη χρήση από ανηλίκους και την ασφάλιση των οδηγών και των πολιτών σε περίπτωση ατυχήματος.

Επιπλέον πρόσθεσε ότι εξετάζονται ευρωπαϊκές πρακτικές, ώστε να διαμορφωθεί ένα ασφαλές και λειτουργικό πλαίσιο χρήσης χωρίς να χαθεί ο φιλικός προς το περιβάλλον χαρακτήρας τους.

Πιο συγκεκριμένα, τόνισε:

  • Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
  • Τα βασικά ζητήματα αφορούν την ανεξέλεγκτη στάθμευση των πατινιών, την ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, τη χρήση τους από ανηλίκους, καθώς και το ζήτημα της ασφάλισης των οδηγών και των πολιτών, σε περίπτωση ατυχήματος.
  • Εξετάζονται ευρωπαϊκές πρακτικές, με στόχο να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και λειτουργικό πλαίσιο για τη χρήση των πατινιών, χωρίς να χαθεί ο φιλικός προς το περιβάλλον χαρακτήρας τους.
  • Επιπλέον, η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και των ζητημάτων ασφάλειας απαιτεί συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, της Περιφέρειας, των Δήμων και της Πολιτείας.
  • Πολλοί δήμαρχοι αναλαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες, ενώ υπάρχει η ανάγκη να μπει τάξη και στην αγορά των εταιρειών πατινιών, ώστε να προστατεύεται ο δημόσιος χώρος και η ασφάλεια των πολιτών.
