Χρυσοχοΐδης για Ηλεκτρικά Πατίνια: Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών

Επιπλέον πρόσθεσε ότι εξετάζονται ευρωπαϊκές πρακτικές, ώστε να διαμορφωθεί ένα ασφαλές και λειτουργικό πλαίσιο χρήσης χωρίς να χαθεί ο φιλικός προς το περιβάλλον χαρακτήρας τους.
Πιο συγκεκριμένα, τόνισε:
- Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
- Τα βασικά ζητήματα αφορούν την ανεξέλεγκτη στάθμευση των πατινιών, την ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, τη χρήση τους από ανηλίκους, καθώς και το ζήτημα της ασφάλισης των οδηγών και των πολιτών, σε περίπτωση ατυχήματος.
- Εξετάζονται ευρωπαϊκές πρακτικές, με στόχο να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και λειτουργικό πλαίσιο για τη χρήση των πατινιών, χωρίς να χαθεί ο φιλικός προς το περιβάλλον χαρακτήρας τους.
- Επιπλέον, η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και των ζητημάτων ασφάλειας απαιτεί συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, της Περιφέρειας, των Δήμων και της Πολιτείας.
- Πολλοί δήμαρχοι αναλαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες, ενώ υπάρχει η ανάγκη να μπει τάξη και στην αγορά των εταιρειών πατινιών, ώστε να προστατεύεται ο δημόσιος χώρος και η ασφάλεια των πολιτών.