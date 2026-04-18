Πόλεμος στο Ιράν: Πού στρέφεται η βιομηχανία λόγω έλλειψης πλαστικού

Η Ασία παραμένει μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη κατανάλωση πλαστικού παγκοσμίως.

Μια «οικολογική» σειρά χάρτινων συσκευασιών καλλυντικών που προωθεί η νοτιοκορεατική Yonwoo, έχει ωφεληθεί απρόσμενα από τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος έχει διαταράξει την προμήθεια πλαστικού για συσκευασίες μίας χρήσης.

Η σύγκρουση έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πλαστικού σε υψηλά τετραετίας, λόγω περιορισμού των πρώτων υλών (πετρέλαιο και πετροχημικά).

Ο Kim Min-sang από τη μητρική Kolmar Korea δήλωσε ότι αρχικά το ενδιαφέρον προερχόταν από εταιρείες με έμφαση στη βιωσιμότητα. Πλέον έχει τριπλασιαστεί, ενώ εφόσον συνεχιστεί το πρόβλημα με το πλαστικό, η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

«Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης αφορά χάρτινα σωληνάρια για αντηλιακά, λοσιόν και προϊόντα περιποίησης, ενώ ακολουθούν τα χάρτινα sticks και οι θήκες».

Σε ολόκληρη την Ασία, που αποτελεί σημαντικό καταναλωτή και ρυπαντή πλαστικού, παρατηρείται ταχύτερη στροφή προς τις «πράσινες» αλλαγές που ζητούσαν εδώ και χρόνια οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Κανείς δεν γνωρίζει αν αυτή η στροφή θα είναι προσωρινή, παρόλα αυτά ως εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς η ευρύτερη περιοχή καταναλώνει σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου πλαστικού (στοιχεία ΟΟΣΑ), ενώ ευθύνεται και για πάνω από το ένα τρίτο των διαρροών πλαστικών αποβλήτων στο περιβάλλον.

Στην Ιαπωνία, όπου η χρήση πλαστικού είναι από τις υψηλότερες παγκοσμίως, ειδικοί προειδοποιούν για ελλείψεις σε σωληνάρια και πλαστικές σακούλες.

Επιχειρήσεις ανησυχούν για το πώς θα διαθέτουν τα προϊόντα τους, αν σταματήσει εντελώς η προμήθεια, ενώ παράλληλα εταιρείες όπως οι Mitsubishi Chemical και Sanipak σχεδιάζουν αυξήσεις τιμών περίπου 30%.

Ορισμένες εταιρείες προσαρμόζονται: η Farm Fresh στη Μαλαισία στράφηκε προσωρινά σε χάρτινες συσκευασίες, ενώ η Lastic (Ταϊβάν) βλέπει ανανεωμένο ενδιαφέρον για τα βιοδιασπώμενα υλικά λόγω αυξήσεων των τιμών.

Άλλες δυσκολεύονται: η Gaone International στη Νότια Κορέα έχει μειώσει την παραγωγή στο 10%-20% λόγω έλλειψης υλικών και προειδοποιεί για καθυστερήσεις έως και οκτώ εβδομάδες.

Συνολικά, η κρίση ενισχύει τις εναλλακτικές λύσεις στο πλαστικό, αλλά δημιουργεί έντονη αβεβαιότητα και προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Πηγή: Reuters