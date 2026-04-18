Πόσο επηρεάζει η ενεργειακή κλάση τους λογαριασμούς ρεύματος
18/04/2026 - 07:25
Fuel Pass 2026: Τι πρέπει να κάνετε αν «κολλάει» η αίτηση
18/04/2026 - 07:25
Πόλεμος στο Ιράν: Πού στρέφεται η βιομηχανία λόγω έλλειψης πλαστικού
18/04/2026 - 07:25
Ολλανδικό δικαστήριο εξετάζει τα επιχειρήματα της Greenpeace International ενάντια στην τελευταία προσπάθεια της Energy Transfer να αποφύγει την λογοδοσία
17/04/2026 - 15:46
Πτώση στην τιμή του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
17/04/2026 - 15:16
ΣΥΦΩΕΛ: «ΟΧΙ» στην αύξηση ταρίφας-Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά
17/04/2026 - 14:48
Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
17/04/2026 - 14:24
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων
17/04/2026 - 13:50
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
16/04/2026 - 11:42

Πόλεμος στο Ιράν: Πού στρέφεται η βιομηχανία λόγω έλλειψης πλαστικού

Σάββατο, 18/04/2026 - 07:25

Η Ασία παραμένει μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη κατανάλωση πλαστικού παγκοσμίως.

Μια «οικολογική» σειρά χάρτινων συσκευασιών καλλυντικών που προωθεί η νοτιοκορεατική Yonwoo, έχει ωφεληθεί απρόσμενα από τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος έχει διαταράξει την προμήθεια πλαστικού για συσκευασίες μίας χρήσης.

Η σύγκρουση έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πλαστικού σε υψηλά τετραετίας, λόγω περιορισμού των πρώτων υλών (πετρέλαιο και πετροχημικά).

Ο Kim Min-sang από τη μητρική Kolmar Korea δήλωσε ότι αρχικά το ενδιαφέρον προερχόταν από εταιρείες με έμφαση στη βιωσιμότητα. Πλέον έχει τριπλασιαστεί, ενώ εφόσον συνεχιστεί το πρόβλημα με το πλαστικό, η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

«Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης αφορά χάρτινα σωληνάρια για αντηλιακά, λοσιόν και προϊόντα περιποίησης, ενώ ακολουθούν τα χάρτινα sticks και οι θήκες».

Σε ολόκληρη την Ασία, που αποτελεί σημαντικό καταναλωτή και ρυπαντή πλαστικού, παρατηρείται ταχύτερη στροφή προς τις «πράσινες» αλλαγές που ζητούσαν εδώ και χρόνια οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Κανείς δεν γνωρίζει αν αυτή η στροφή θα είναι προσωρινή, παρόλα αυτά ως εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς η ευρύτερη περιοχή καταναλώνει σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου πλαστικού (στοιχεία ΟΟΣΑ), ενώ ευθύνεται και για πάνω από το ένα τρίτο των διαρροών πλαστικών αποβλήτων στο περιβάλλον.

Στην Ιαπωνία, όπου η χρήση πλαστικού είναι από τις υψηλότερες παγκοσμίως, ειδικοί προειδοποιούν για ελλείψεις σε σωληνάρια και πλαστικές σακούλες.

Επιχειρήσεις ανησυχούν για το πώς θα διαθέτουν τα προϊόντα τους, αν σταματήσει εντελώς η προμήθεια, ενώ παράλληλα εταιρείες όπως οι Mitsubishi Chemical και Sanipak σχεδιάζουν αυξήσεις τιμών περίπου 30%.

Ορισμένες εταιρείες προσαρμόζονται: η Farm Fresh στη Μαλαισία στράφηκε προσωρινά σε χάρτινες συσκευασίες, ενώ η Lastic (Ταϊβάν) βλέπει ανανεωμένο ενδιαφέρον για τα βιοδιασπώμενα υλικά λόγω αυξήσεων των τιμών.

Άλλες δυσκολεύονται: η Gaone International στη Νότια Κορέα έχει μειώσει την παραγωγή στο 10%-20% λόγω έλλειψης υλικών και προειδοποιεί για καθυστερήσεις έως και οκτώ εβδομάδες.

Συνολικά, η κρίση ενισχύει τις εναλλακτικές λύσεις στο πλαστικό, αλλά δημιουργεί έντονη αβεβαιότητα και προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Πηγή: Reuters

Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
Πτώση στην τιμή του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
Συγκρατημένες μεταβολές στις τιμές πετρελαίου με το βλέμμα στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν
