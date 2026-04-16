Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/04/2026 - 14:24
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/04/2026 - 13:50
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
ΚΟΣΜΟΣ
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργαία με τη Visa
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/04/2026 - 11:42
Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/04/2026 - 11:08
Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/04/2026 - 10:59
Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 10:25
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 09:49
Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 09:31
Πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Αυστραλίας, που παράγει το 10% των καυσίμων για τη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
16/04/2026 - 09:17

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία

Newsroom
Πέμπτη, 16/04/2026 - 14:43

Μέχρι την Παρασκευή η κρίσιμη επιλογή – Η Ευρώπη δίνει λύσεις, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να καθυστερεί;

Η ενεργειακή κρίση εξελίσσεται σε μείζονα απειλή για την παραγωγική βάση της χώρας, με τη βιομηχανία να υφίσταται ήδη σοβαρό πλήγμα στην ανταγωνιστικότητά της. Σε αυτή τη συγκυρία, η στάση της κυβέρνησης, που καθυστερεί να αξιοποιήσει κρίσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία, αναδεικνύει την απουσία ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη στήριξη της παραγωγής και της οικονομίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει κατ’ επανάληψη αναδείξει την ανάγκη για άμεσα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης της βιομηχανίας και της μεταποίησης, καταθέτοντας σχετικές παρεμβάσεις και ερωτήσεις στη Βουλή.

Κεντρικός άξονας της πρότασής του είναι η αξιοποίηση του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού πλαισίου «Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF)», που προβλέπει επιδότηση στη βιομηχανία υπό μορφή δανείου, με υποχρέωση υλοποίησης επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, αυτοκατανάλωσης και αποθήκευσης ενέργειας πίσω από τον μετρητή.

Συγκεκριμένα, το πλαίσιο συνδέει τη στήριξη με επενδύσεις ύψους τουλάχιστον ίσου με το 50% της επιδότησης, διασφαλίζοντας αφενός τη μείωση του ενεργειακού κόστους και αφετέρου τη δημιουργία νέας παραγωγικής και ενεργειακής υποδομής. Πρόκειται για μια παρέμβαση που ενισχύει άμεσα την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και ταυτόχρονα υπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους της ενεργειακής μετάβασης.

Αντίστοιχα μέτρα, στο πλαίσιο αξιοποίησης των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων στήριξης, έχουν ήδη υιοθετήσει μια σειρά από χώρες, όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Βουλγαρία, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων επιχειρήσεών τους και επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους.

Η επιλογή αυτή αναδεικνύει ότι υπάρχουν εφαρμόσιμες λύσεις, τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε να μην αξιοποιήσει.

Αντίθετα, καθυστέρησε σημαντικά και κατέθεσε ένα πακέτο μέτρων αμφίβολης αποτελεσματικότητας, περιορισμένου εύρους εφαρμογής, που αφήνει εκτός μεγάλο μέρος της βιομηχανίας και της μεταποίησης και αποδίδει περιορισμένα οφέλη σε βάθος χρόνου, αποτυπώνοντας έτσι τη χαμηλή προτεραιότητα που αποδίδει στη στήριξη του πιο παραγωγικού τμήματος της ελληνικής οικονομίας.

Η ένταση του προβλήματος επιδεινώνεται περαιτέρω από τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις και την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει το 70%–90%.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής του CISAF και ενισχύοντας τα διαθέσιμα εργαλεία στήριξης της βιομηχανίας.

Ειδικότερα, προβλέπεται αύξηση της επιδότησης από το 50% στο 70% του ετήσιου κόστους της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για το 50% της κατανάλωσης, ενώ παράλληλα περιορίζεται ο συμψηφισμός με την ενίσχυση μέσω του μηχανισμού αντιστάθμισης CO στο 50% της κατανάλωσης.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ενισχυμένο πακέτο μέτρων που στοχεύει στη σημαντική στήριξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης σε συνθήκες αυξημένης ενεργειακής πίεσης, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής παρέμβασης, την οποία η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να καθυστερεί, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι η ενεργειακή κρίση επηρεάζει συνολικά την παραγωγική δραστηριότητα και προτρέπει τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα στήριξης και για άλλους κρίσιμους τομείς, όπως η αλιεία, η γεωργία και οι μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

Παράλληλα, στα διαθέσιμα εργαλεία περιλαμβάνεται και η δυνατότητα μείωσης των φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια, μια παρέμβαση που ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει επανειλημμένα προτείνει.

Δεδομένου ότι οι εθνικές κυβερνήσεις καλούνται να τοποθετηθούν επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έως την Παρασκευή 17.4.2026, καλούμε την ελληνική κυβέρνηση, έστω και την τελευταία στιγμή, να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία και να υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης όχι μόνο της βιομηχανίας, αλλά και των υπόλοιπων παραγωγικών τομέων που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση.

Η χώρα έχει ανάγκη από μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζει έμπρακτα την παραγωγή, θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και θα αξιοποιεί πλήρως τις ευρωπαϊκές δυνατότητες. Αυτή την κατεύθυνση εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης 16 Απριλίου 2026
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα 17 Απριλίου 2026
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΣΕΒΕΕ: Άμεση η ανάγκη ενίσχυσης των ΜμΕ έναντι του ενεργειακού κόστους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

200 εκατ. ευρώ για το 2026 και 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους στην Ελληνική Βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενεργειακό κόστος: Βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά μακριά από τη λύση- Πώς διαβάζει η αγορά τα μέτρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πριν το Πάσχα οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

