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HELLENiQ ENERGY: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης «Empowering Future Leaders»

HELLENiQ ENERGY: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης «Empowering Future Leaders»
Newsroom
Τρίτη, 02/06/2026 - 14:30
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Η HELLENiQ ENERGY ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τον 2ο κύκλο του «Empowering Future Leaders», του προγράμματος ανάπτυξης νέων ταλέντων που δίνει τη δυνατότητα σε αποφοίτους να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους της ΝΑ Ευρώπης.

Σε συνέχεια του πρώτου κύκλου, κατά τον οποίο νέοι επιστήμονες εντάχθηκαν στον Όμιλο και ήδη συμβάλουν ενεργά σε κρίσιμα πεδία δραστηριότητας, η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει δυναμικά την επένδυσή της στη νέα γενιά και στα στελέχη του αύριο.

Το Πρόγραμμα προσφέρει διετή επαγγελματική εμπειρία σε στρατηγικούς τομείς της ενέργειας, συμμετοχή σε μεγάλα διεθνή και απαιτητικά projects και συνεχή καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη του Ομίλου.

Το «Empowering Future Leaders» απευθύνεται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, με έως δύο χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, που επιθυμούν να εξελιχθούν σε ένα δυναμικό και διεθνές περιβάλλον εργασίας και να συμβάλουν ενεργά στον ενεργειακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τις 15 Ιουνίου 2026 στη διεύθυνση: https://www.helleniqenergy.com/kariera/empowering-future-leaders

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν μία από τις τέσσερις κατευθύνσεις του Προγράμματος, Engineering, Corporate, Commercial και Digital/IT και, ακολούθως, να εργαστούν με σαφή παραδοτέα αποτελέσματα, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε όλο το εύρος του ενεργειακού κλάδου.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων, οι νέοι επαγγελματίες ενισχύουν τόσο τις τεχνικές τους γνώσεις όσο και κρίσιμες επαγγελματικές δεξιότητες, έχοντας πρόσβαση στο ευρύ επιχειρηματικό οικοσύστημα της HELLENiQ ENERGY και των εταιρειών του Ομίλου, όπως οι ΕΚΟ, Enerwave, HELLENiQ Petroleum και HELLENiQ Renewables.

Ο Γενικός Διευθυντής HR & Διοικητικών Υπηρεσιών της HELLENiQ ENERGY κ. Αλέξανδρος Τζαδήμας, δήλωσε: «Με το πρόγραμμα “Empowering Future Leaders” αναζητούμε νέους ανθρώπους με όρεξη για μάθηση και ηγετική προοπτική. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις επόμενες γενιές στελεχών που θα ξεχωρίζουν για τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις δεξιότητές τους. Τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου επιβεβαίωσαν τη δυναμική του προγράμματος, καθώς ήδη οι νέοι απασχολούμενοι συμμετέχουν ενεργά στην αναπτυξιακή πορεία της HELLENiQ ENERGY».

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