Στ. Παπασταύρου: Για την Ελλάδα και την κυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
29/05/2026 - 07:53
Γιάννης Τριήρης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα κάνει το κράτος καλύτερο ή απλώς πιο ψηφιακό;
29/05/2026 - 08:13
Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση και κερδοφορία παρά τις ανατροπές στην αγορά πετρελαίου
29/05/2026 - 08:12
Πώς η ενέργεια τροφοδοτεί τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα - Τι δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ
29/05/2026 - 08:04
Μπορεί μια smart TV να λειτουργήσει χωρίς WiFi;
29/05/2026 - 06:31
Το πρωτότυπο σύστημα ψύξης που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρισμό
29/05/2026 - 06:31
Συνάντηση Μητσοτάκη με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall
28/05/2026 - 15:46
Κ. Βέττα: Στήριξη στις ενεργειακές κοινότητες και τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε. για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ασφυξία
28/05/2026 - 15:36
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025
28/05/2026 - 15:12
Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
28/05/2026 - 14:35
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
28/05/2026 - 13:42
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
28/05/2026 - 12:52
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
28/05/2026 - 12:10
Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google
28/05/2026 - 11:28
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές στρατηγικές των κρατών
28/05/2026 - 11:07
Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball Επιστρέφει για Τέταρτη Χρονιά
28/05/2026 - 10:30
Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβασης
28/05/2026 - 10:03
Cenergy Holdings: Δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 με ισχυρά αποτελέσματα
28/05/2026 - 09:37
Στρατηγική συνεργασία AB και WWF Ελλάς 2026-2030: Για μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού συστήματος στη χώρα
28/05/2026 - 09:16
ΟΗΕ: «Σκληρή υπενθύμιση» της κλιματικής αλλαγής, το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη
28/05/2026 - 08:47
Συγκροτήθηκε σε Σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.
28/05/2026 - 08:39
Στ. Παπασταύρου: Ολιστική προσέγγιση για χωροταξία και ενέργεια-Νέα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία
28/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Το «θαύμα» Μητσοτάκη - Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο
28/05/2026 - 08:01
Σταθερή ετήσια αύξηση για το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ- Στα 1,12 δις ευρώ για το 2026
28/05/2026 - 08:00
ΔΕΣΦΑ: Πράσινο φως για τον σταθμό της Βέροιας- Τα έργα που αλλάζουν τον χάρτη του φυσικού αερίου
28/05/2026 - 07:58
Κλιματιστικό: Πότε πρέπει να πατάς το hold στον θερμοστάτη
28/05/2026 - 06:37
4 συσκευές που κινδυνεύεις να «κάψεις» αν τις συνδέσεις σε USB Hub
28/05/2026 - 06:37
Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών
27/05/2026 - 15:54
Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
27/05/2026 - 15:18
Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών
27/05/2026 - 14:47

Μπορεί μια smart TV να λειτουργήσει χωρίς WiFi;

Newsroom
Παρασκευή, 29/05/2026 - 06:31
Οι smart TV έχουν αλλάξει εντελώς τον τρόπο που ψυχαγωγούμαστε στο σπίτι, μετατρέποντας την τηλεόραση από έναν απλό δέκτη καναλιών σε ένα κέντρο διασκέδασης και ενημέρωσης.

Μπορεί μια Smart TV να λειτουργήσει χωρίς Wi-Fi; Η σύντομη απάντηση είναι πως ναι – αν και εξαρτάται από τη χρήση που θέλετε.

Αν ο στόχος σας είναι να μπείτε στο Netflix χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, δεν θα τα καταφέρετε. Αν όμως θέλετε να συνδέσετε μια κονσόλα για να παίξετε ένα παιχνίδι (single-player) ή ένα Blu-ray player για να δείτε μια ταινία, η τηλεόραση θα λειτουργήσει μια χαρά.

Ως γενικός κανόνας ισχύει το εξής: αν ο υπολογιστής σας χρειάζεται ίντερνετ για να εκτελέσει μια λειτουργία, το ίδιο ισχύει και για τη Smart TV σας.

Πολλές σύγχρονες Smart TV διαθέτουν επίσης θύρες Ethernet. Αυτό σημαίνει ότι αν το σήμα του Wi-Fi είναι κακό σε ορισμένα δωμάτια, μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση απευθείας με καλώδιο, παρακάμπτοντας την ανάγκη για ασύρματο δίκτυο. Φυσικά, ακόμη και οι καλύτερες τηλεοράσεις γίνονται σαφώς λιγότερο «έξυπνες» χωρίς διαδίκτυο, καθώς λειτουργίες όπως η περιήγηση στο web και οι φωνητικοί βοηθοί το χρειάζονται απαραίτητα.

Λειτουργίες που δουλεύουν χωρίς ίντερνετ

Δεν χρειάζεστε σύνδεση για την κλασική, παραδοσιακή τηλεόραση. Οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση σε αυτήν δωρεάν, αρκεί να διαθέτει μια απλή κεραία. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε τις ειδήσεις ή τα προγράμματα των μεγάλων καναλιών, μπορείτε απλώς να συντονιστείτε χωρίς καμία σύνδεση. Το ίδιο ισχύει και για την καλωδιακή ή δορυφορική τηλεόραση.

Οι συσκευές που συνδέονται στην τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI ή USB-C μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν κανονικά. Αν συνδέσετε ένα Xbox, ένα PlayStation ή έναν υπολογιστή, η Smart TV θα λειτουργήσει ως μια οθόνη προβολής. Δεν θα έχετε πρόσβαση στις online λειτουργίες (όπως το multiplayer παιχνίδι), αλλά μπορείτε να παίξετε offline παιχνίδια ή να βάλετε ένα DVD.

Τέλος, έχετε πρόσβαση σχεδόν σε όλες τις ρυθμίσεις της ίδιας της τηλεόρασης (φωτεινότητα, ανάλυση, χρώματα) εκτός σύνδεσης. Ωστόσο, αν η τηλεόρασή σας διαθέτει προηγμένες λειτουργίες εικόνας που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη (AI), αυτές ενδέχεται να μην λειτουργούν χωρίς σύνδεση στο cloud.

Ποιες λειτουργίες ΔΕΝ δουλεύουν χωρίς Wi-Fi;

Ένας σημαντικός αριθμός λειτουργιών σταματά να υφίσταται χωρίς ίντερνετ. Αυτό που θα σας επηρεάσει περισσότερο είναι η αδυναμία χρήσης των δημοφιλών υπηρεσιών streaming, όπως το Netflix, το Hulu ή το Disney+. Χωρίς ίντερνετ, δεν υπάρχει streaming.

Επίσης, δεν θα μπορείτε να μπείτε στο κατάστημα εφαρμογών (app store) της τηλεόρασης για να κατεβάσετε οτιδήποτε, ενώ το ίδιο ισχύει για το YouTube. Παράλληλα, οι ενημερώσεις λογισμικού (software updates) δεν θα είναι διαθέσιμες, γεγονός που ενδέχεται να δυσκολέψει ακόμα και την αρχική ρύθμιση μιας καινούργιας τηλεόρασης.

Οι φωνητικοί βοηθοί, όπως η Amazon Alexa και το Google Assistant, «κλειδώνουν» χωρίς Wi-Fi, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε χειροκίνητα το τηλεχειριστήριο. Η περιήγηση στο διαδίκτυο είναι αδύνατη, ενώ και ο αντικατοπτρισμός της οθόνης του κινητού σας μέσω Apple AirPlay ή Google Cast δεν θα λειτουργήσει.

Συμβουλή: Αν το Wi-Fi του σπιτιού σας κοπεί, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση δεδομένων (hotspot) από το κινητό σας για να επαναφέρετε τις έξυπνες λειτουργίες.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 29/05/2026 - 06:31
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025
Πώς η ενέργεια τροφοδοτεί τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα - Τι δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ 29 Μαϊος 2026
