Στ. Παπασταύρου: Για την Ελλάδα και την κυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
Γιάννης Τριήρης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα κάνει το κράτος καλύτερο ή απλώς πιο ψηφιακό;
Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση και κερδοφορία παρά τις ανατροπές στην αγορά πετρελαίου
Πώς η ενέργεια τροφοδοτεί τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα - Τι δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ
Μπορεί μια smart TV να λειτουργήσει χωρίς WiFi;
Το πρωτότυπο σύστημα ψύξης που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρισμό
Συνάντηση Μητσοτάκη με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall
Κ. Βέττα: Στήριξη στις ενεργειακές κοινότητες και τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε. για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ασφυξία
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025
Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές στρατηγικές των κρατών
Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball Επιστρέφει για Τέταρτη Χρονιά
Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβασης
Cenergy Holdings: Δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 με ισχυρά αποτελέσματα
Στρατηγική συνεργασία AB και WWF Ελλάς 2026-2030: Για μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού συστήματος στη χώρα
ΟΗΕ: «Σκληρή υπενθύμιση» της κλιματικής αλλαγής, το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη
Συγκροτήθηκε σε Σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.
Στ. Παπασταύρου: Ολιστική προσέγγιση για χωροταξία και ενέργεια-Νέα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία
Γιάννης Τριήρης: Το «θαύμα» Μητσοτάκη - Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο
Σταθερή ετήσια αύξηση για το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ- Στα 1,12 δις ευρώ για το 2026
ΔΕΣΦΑ: Πράσινο φως για τον σταθμό της Βέροιας- Τα έργα που αλλάζουν τον χάρτη του φυσικού αερίου
Κλιματιστικό: Πότε πρέπει να πατάς το hold στον θερμοστάτη
4 συσκευές που κινδυνεύεις να «κάψεις» αν τις συνδέσεις σε USB Hub
Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών
Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών
Στ. Παπασταύρου: Για την Ελλάδα και την κυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη

Newsroom
Παρασκευή, 29/05/2026 - 07:53
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, υποδέχτηκε σήμερα στο Υπουργείο την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, κα Jessika Roswall, με την οποία συζήτησαν για θέματα κυκλικής οικονομίας, περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά και διαχείρισης των υδάτων, παρουσία των Γενικών Γραμματέων Δασών κ. Στάθη Σταθόπουλου και Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρου Βαρελίδη.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν έργα Αntinero στην περιοχή του Υμηττού, όπου ο κ. Παπασταύρου ενημέρωσε την κ. Roswell για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ενεργού διαχείρισης και πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δήλωσε: «Είχα τη χαρά να επισκεφτώ με την Ευρωπαία Επίτροπο κα Jessika Roswall έργα Antinero, του ελληνικού προγράμματος πρόληψης και αποκατάστασης. Ένα έργο, το οποίο η ίδια η Ευρώπη έχει αναγνωρίσει ως πρότυπο βέλτιστης πρακτικής», επισημαίνοντας ότι για την Ελλάδα και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, «η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι ούτε πολυτέλεια ούτε θεωρία. Δεν έχει να κάνει με τους λίγους, έχει να κάνει με τους πολλούς. Έχει να κάνει με την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη».

«Γι’ αυτό και προχωρούμε με τα τρία ειδικά χωροταξικά πλαίσια, για τον τουρισμό, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τη βιομηχανία. Οργανώνουμε τον χώρο, βάζουμε κανόνες», είπε ο κ. Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι «συγχρόνως, έχουμε τα δύο θαλάσσια εθνικά πάρκα στις Νότιες Κυκλάδες και στο Ιόνιο, με τα οποία πρωτοπορούμε στην προστασία των θαλασσών μας. Και έχουμε τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, που καλύπτουν πάνω από το 75% της έκτασης των περιοχών Natura. Στόχος μας η βιώσιμη ανάπτυξη που δεν αφήνει κανέναν πίσω».

Από την πλευρά της, η κ. Roswall επεσήμανε την ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία και προληπτική δράση για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών τονίζοντας ότι η Ελλάδα, ως χώρα που βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» των κλιματικών κρίσεων, διαθέτει πολύτιμη εμπειρία στη διαχείριση δασικών πυρκαγιών. «Η πρόληψη είναι το κλειδί», υπογράμμισε η Επίτροπος, αναφερόμενη στη στρατηγική που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγους μήνες για την αντιμετώπιση των όλο και συχνότερων και καταστροφικότερων πυρκαγιών. «Δεν αρκεί να δρούμε μόνο όταν η πυρκαγιά έχει ήδη ξεσπάσει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η προστασία των δασών, των ανθρώπινων ζωών και των πλουτοπαραγωγικών πόρων απαιτεί συστηματική προετοιμασία. Επιπλέον, η κα Roswall επεσήμανε τη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας, υπογραμμίζοντας ότι «κανένα κράτος-μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις κλιματικές προκλήσεις». Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των χωρών είναι, σύμφωνα με την Επίτροπο, «καθοριστικής σημασίας» για την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων.

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα που συζητήθηκε ήταν η λειψυδρία, η οποία, όπως τόνισε, πλήττει ιδιαίτερα την Ελλάδα και τα νησιά της, όχι μόνο το τρέχον καλοκαίρι αλλά και τα προηγούμενα έτη. Η κα Roswall ανέφερε ότι η πρόσβαση στο νερό και η υιοθέτηση λύσεων βασισμένων στη φύση αποτελούν προτεραιότητες.

«Η επίσκεψη μου στην Αθήνα», συμπλήρωσε, «αποτελεί μια ευκαιρία να αξιολογηθούν επιτόπου οι ανάγκες και να ενισχυθούν οι κοινές προσπάθειες για την πρόληψη των πυρκαγιών. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή άμυνας», κατέληξε, τονίζοντας τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών.

