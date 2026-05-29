ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

17 Ιουνίου: Η Σόφια Φιλοξενεί το 16ο “South East Europe Energy Dialogue” του ΙΕΝΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 11:50
AVAX: Κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 07:59
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Απρίλιος 2026)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/05/2026 - 10:13
Στ. Παπασταύρου στο Atlantic Council: Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 10:02
Attica Green Expo: Το στοίχημα της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής στα μικρά νησιά μέσα από την πρωτοβουλία GReco Islands
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/05/2026 - 09:34
Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 07:48
Στ. Παπασταύρου: Για την Ελλάδα και την κυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 07:53
Γιάννης Τριήρης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα κάνει το κράτος καλύτερο ή απλώς πιο ψηφιακό;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/05/2026 - 08:13
Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση και κερδοφορία παρά τις ανατροπές στην αγορά πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 08:12
Πώς η ενέργεια τροφοδοτεί τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα - Τι δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 08:04
Μπορεί μια smart TV να λειτουργήσει χωρίς WiFi;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 06:31
Το πρωτότυπο σύστημα ψύξης που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρισμό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/05/2026 - 06:31
Συνάντηση Μητσοτάκη με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 15:46
Κ. Βέττα: Στήριξη στις ενεργειακές κοινότητες και τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε. για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ασφυξία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 15:36
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 15:12
Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 14:35
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/05/2026 - 13:42
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 12:52
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/05/2026 - 12:10
Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
28/05/2026 - 11:28
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές στρατηγικές των κρατών
ΚΟΣΜΟΣ
28/05/2026 - 11:07
Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball Επιστρέφει για Τέταρτη Χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 10:30
Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 10:03
Cenergy Holdings: Δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 με ισχυρά αποτελέσματα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/05/2026 - 09:37
Στρατηγική συνεργασία AB και WWF Ελλάς 2026-2030: Για μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού συστήματος στη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/05/2026 - 09:16
ΟΗΕ: «Σκληρή υπενθύμιση» της κλιματικής αλλαγής, το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/05/2026 - 08:47
Συγκροτήθηκε σε Σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 08:39
Στ. Παπασταύρου: Ολιστική προσέγγιση για χωροταξία και ενέργεια-Νέα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Το «θαύμα» Μητσοτάκη - Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/05/2026 - 08:01
Σταθερή ετήσια αύξηση για το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ- Στα 1,12 δις ευρώ για το 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/05/2026 - 08:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών
Newsroom
Παρασκευή, 29/05/2026 - 07:48
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα χρόνο μετά την έναρξή του, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Κατασκευής Έργων – ΔΚΕ (Construction Project Management – CPM)» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που υλοποιείται με την αποκλειστική χορηγία και υποστήριξη του Ομίλου ΑΒΑΞ, προκηρύσσει την εισαγωγή 35 νέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.

Η πρώτη ακαδημαϊκή χρονιά επιβεβαίωσε τη στρατηγική αξία αυτής της συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και του κατασκευαστικού κλάδου. Το πρόγραμμα προσέλκυσε μηχανικούς που επιδιώκουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων, καλύπτοντας κρίσιμα πεδία όπως η κοστολόγηση, ο προγραμματισμός, η ανάλυση κινδύνων, οι δημόσιες συμβάσεις και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Το ΠΜΣ-ΔΚΕ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, συνδυάζοντας διδασκαλία, διαλέξεις από στελέχη του κλάδου και τεχνικές επισκέψεις σε εργοτάξια. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται διά ζώσης στη Θεσσαλονίκη.

Με πολυετή εμπειρία και ηγετική παρουσία στον κατασκευαστικό κλάδο, ο Όμιλος ΑΒΑΞ συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στην Ελλάδα, διαθέτοντας εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο έργων υποδομών, οικοδομικών και ενέργειας. Μέσω πρωτοβουλιών όπως η υποστήριξη του ΠΜΣ-ΔΚΕ, συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία ενός βιώσιμου και κοινωνικά υπεύθυνου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων: cpm.civil.auth.gr

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μπορεί μια smart TV να λειτουργήσει χωρίς WiFi;
Μπορεί μια smart TV να λειτουργήσει χωρίς WiFi; 29 Μαϊος 2026
Πώς η ενέργεια τροφοδοτεί τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα - Τι δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ 29 Μαϊος 2026
Πώς η ενέργεια τροφοδοτεί τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα - Τι δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καθαρισμός του δάσους Φασίδερη στην Κηφισιά από τους εργαζόμενους του Ομίλου ΑΒΑΞ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καθαρισμός του δάσους Φασίδερη στην Κηφισιά από τους εργαζόμενους του Ομίλου ΑΒΑΞ

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο

Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη

Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy

ΑΠΘ: Πρασινίζει το campus με 500 νέα δέντρα - Κερασιές θα ανθίζουν στον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΠΘ: Πρασινίζει το campus με 500 νέα δέντρα - Κερασιές θα ανθίζουν στον χώρο

ΔΕΣΦΑ και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ενώνουν δυνάμεις για τη δημιουργία του καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΔΕΣΦΑ και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ενώνουν δυνάμεις για τη δημιουργία του καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία»