Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση και κερδοφορία παρά τις ανατροπές στην αγορά πετρελαίου

Ισχυρή κερδοφορία και για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, παρά τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις αγορές πετρελαίου, «βλέπει» η διοίκηση της Motor Oil.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου στους αναλυτές, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Πέτρος Τζαννετάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επόμενων μηνών, επισημαίνοντας ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή, ενώ η εταιρεία έχει ήδη προσαρμόσει πλήρως το μοντέλο προμήθειας αργού στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η κρίση στην περιοχή.

Η εκτίμηση αυτή έρχεται μετά το ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο τρίμηνο του 2026, κατά το οποίο ο όμιλος κατέγραψε εντυπωσιακή βελτίωση σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 3,36 δισ, ευρώ έναντι 2,679 δισ. ευρώ του πρώτου τριμήνου 2025, τα ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε 546 εκατ. ευρώ από 202 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 428 εκατ. ευρώ από 113 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας στα 332 εκατ. ευρώ από 85 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος έσπευσε πάντως να επισημάνει ότι η σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 επηρεάζεται από τη χαμηλή βάση της περσινής περιόδου, καθώς τότε το διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων λειτουργούσε με σημαντικά μειωμένη δυναμικότητα μετά την πυρκαγιά του Σεπτεμβρίου 2024. Ωστόσο, όπως ανέφερε, ακόμη και σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2024, πριν από το περιστατικό, οι επιδόσεις του ομίλου παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές.

Η εικόνα αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθούν υπόψη οι ανατροπές που έχει προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή στην αγορά πετρελαίου και στον εφοδιασμό των διυλιστηρίων. Όπως αποκάλυψε ο κ. Τζαννετάκης, η Motor Oil αναγκάστηκε να αναδιαμορφώσει πλήρως το μείγμα προμηθειών αργού, καθώς οι παραδοσιακές ροές από το Ιράκ ουσιαστικά διακόπηκαν μετά την έναρξη των εχθροπραξιών.

Η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει περίπου 200 εκατ. ευρώ για δύο φορτία αργού από το Ιράκ, τα οποία παραμένουν εγκλωβισμένα, ωστόσο εκτιμά ότι θα μπορέσουν να παραληφθούν εντός του Ιουνίου. Στο μεταξύ, η Motor Oil έχει στραφεί σε εναλλακτικές πηγές προμήθειας, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, από όπου έχει ήδη παραλάβει τρία έως τέσσερα φορτία, καθώς και η Βόρεια Θάλασσα, η Αίγυπτος και η Λιβύη.

Συνολικά προμηθεύεται 8-10 διαφορετικούς τύπους αργού πετρελαίου, ενώ έχει διασφαλισμένο εφοδιασμό για 4-5 εβδομάδες. Αξίζει να αναφερθεί ότι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο περίπου το 75% των προμηθειών αργού της Motor Oil προερχόταν από το Ιράκ, ροές που από τον Μάρτιο μηδενίστηκαν εξ αιτίας του πολέμου.

Η αλλαγή προμηθευτών, δεδομένων και των ανατροπών που έχει φέρει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έχει αυξήσει το κόστος εφοδιασμού σε αργό, όμως οι υψηλότερες τιμές μετακυλίονται στα προϊόντα. Όσο για τα premium στην αγορά αργών, που στην έναρξη του πολέμου είχαν εκτοξευτεί, σταδιακά πλέον υποχωρούν.

Σύμφωνα με τον κ. Τζαννετάκη ακόμα και αν επέλθει σύντομα συμφωνία με το Ιράν, θα χρειαστούν πολλοί μήνες για να επανέλθει η αγορά και οι ροές πετρελαίου στην κανονικότητα.

Όσον αφορά στη ζήτηση καυσίμων, παρά τις υψηλές τιμές, παρέμεινε σταθερή και στην εσωτερική αγορά, με μία κάμψη μόλις 1%, που οφείλεται περισσότερο στη στροφή των καταναλωτών στην απλή βενζίνη, αντί για τα ακριβότερα καύσιμα υψηλών οκτανίων. Έτσι σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθούν οι πωλήσεις καυσίμων και τους επόμενους μήνες, δεδομένου ότι ξεκινά η τουριστική σεζόν η οποία παρά τη συγκράτηση των κρατήσεων το προηγούμενο διάστημα φαίνεται ότι θα είναι πολύ καλή.

Επίσης αναμένεται να συνεχιστεί η αύξηση των πωλήσεων σε αεροπορικά καύσιμα και ντίζελ, με την εταιρία να εξετάζει το ενδεχόμενο σε περίπτωση που η ισχυρή ζήτηση συνεχιστεί, να αλλάξει το μείγμα προμήθειας των καυσίμων της, στρεφόμενη σε τύπους αργού υψηλότερης απόδοσης για την παραγωγή κηροζίνης και ντίζελ.

Ακόμη ο κ. Τζαννετάκης αναφέρθηκε στο business plan του ομίλου σημειώνοντας ότι το επενδυτικό πρόγραμμα θα επαναξιολογηθεί μετά το εξάμηνο, στο 3 ή στο 4ο τρίμηνο, ανάλογα με τις εξελίξεις.