ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στ. Παπασταύρου: Για την Ελλάδα και την κυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 07:53
Γιάννης Τριήρης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα κάνει το κράτος καλύτερο ή απλώς πιο ψηφιακό;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/05/2026 - 08:13
Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση και κερδοφορία παρά τις ανατροπές στην αγορά πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 08:12
Πώς η ενέργεια τροφοδοτεί τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα - Τι δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 08:04
Μπορεί μια smart TV να λειτουργήσει χωρίς WiFi;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 06:31
Το πρωτότυπο σύστημα ψύξης που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρισμό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/05/2026 - 06:31
Συνάντηση Μητσοτάκη με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 15:46
Κ. Βέττα: Στήριξη στις ενεργειακές κοινότητες και τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε. για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ασφυξία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 15:36
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 15:12
Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 14:35
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/05/2026 - 13:42
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 12:52
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/05/2026 - 12:10
Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
28/05/2026 - 11:28
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές στρατηγικές των κρατών
ΚΟΣΜΟΣ
28/05/2026 - 11:07
Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball Επιστρέφει για Τέταρτη Χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 10:30
Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 10:03
Cenergy Holdings: Δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 με ισχυρά αποτελέσματα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/05/2026 - 09:37
Στρατηγική συνεργασία AB και WWF Ελλάς 2026-2030: Για μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού συστήματος στη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/05/2026 - 09:16
ΟΗΕ: «Σκληρή υπενθύμιση» της κλιματικής αλλαγής, το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/05/2026 - 08:47
Συγκροτήθηκε σε Σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 08:39
Στ. Παπασταύρου: Ολιστική προσέγγιση για χωροταξία και ενέργεια-Νέα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Το «θαύμα» Μητσοτάκη - Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/05/2026 - 08:01
Σταθερή ετήσια αύξηση για το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ- Στα 1,12 δις ευρώ για το 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/05/2026 - 08:00
ΔΕΣΦΑ: Πράσινο φως για τον σταθμό της Βέροιας- Τα έργα που αλλάζουν τον χάρτη του φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/05/2026 - 07:58
Κλιματιστικό: Πότε πρέπει να πατάς το hold στον θερμοστάτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 06:37
4 συσκευές που κινδυνεύεις να «κάψεις» αν τις συνδέσεις σε USB Hub
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 06:37
Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/05/2026 - 15:54
Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 15:18
Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/05/2026 - 14:47

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση και κερδοφορία παρά τις ανατροπές στην αγορά πετρελαίου

Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση και κερδοφορία παρά τις ανατροπές στην αγορά πετρελαίου
Άννα Διανά
Παρασκευή, 29/05/2026 - 08:12
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ισχυρή κερδοφορία και για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, παρά τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις αγορές πετρελαίου, «βλέπει» η διοίκηση της Motor Oil.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου στους αναλυτές, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Πέτρος Τζαννετάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επόμενων μηνών, επισημαίνοντας ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή, ενώ η εταιρεία έχει ήδη προσαρμόσει πλήρως το μοντέλο προμήθειας αργού στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η κρίση στην περιοχή.

Η εκτίμηση αυτή έρχεται μετά το ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο τρίμηνο του 2026, κατά το οποίο ο όμιλος κατέγραψε εντυπωσιακή βελτίωση σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 3,36 δισ, ευρώ έναντι 2,679 δισ. ευρώ του πρώτου τριμήνου 2025, τα ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε 546 εκατ. ευρώ από 202 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 428 εκατ. ευρώ από 113 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας στα 332 εκατ. ευρώ από 85 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος έσπευσε πάντως να επισημάνει ότι η σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 επηρεάζεται από τη χαμηλή βάση της περσινής περιόδου, καθώς τότε το διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων λειτουργούσε με σημαντικά μειωμένη δυναμικότητα μετά την πυρκαγιά του Σεπτεμβρίου 2024. Ωστόσο, όπως ανέφερε, ακόμη και σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2024, πριν από το περιστατικό, οι επιδόσεις του ομίλου παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές.

Η εικόνα αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθούν υπόψη οι ανατροπές που έχει προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή στην αγορά πετρελαίου και στον εφοδιασμό των διυλιστηρίων. Όπως αποκάλυψε ο κ. Τζαννετάκης, η Motor Oil αναγκάστηκε να αναδιαμορφώσει πλήρως το μείγμα προμηθειών αργού, καθώς οι παραδοσιακές ροές από το Ιράκ ουσιαστικά διακόπηκαν μετά την έναρξη των εχθροπραξιών.

Η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει περίπου 200 εκατ. ευρώ για δύο φορτία αργού από το Ιράκ, τα οποία παραμένουν εγκλωβισμένα, ωστόσο εκτιμά ότι θα μπορέσουν να παραληφθούν εντός του Ιουνίου. Στο μεταξύ, η Motor Oil έχει στραφεί σε εναλλακτικές πηγές προμήθειας, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, από όπου έχει ήδη παραλάβει τρία έως τέσσερα φορτία, καθώς και η Βόρεια Θάλασσα, η Αίγυπτος και η Λιβύη.

Συνολικά προμηθεύεται 8-10 διαφορετικούς τύπους αργού πετρελαίου, ενώ έχει διασφαλισμένο εφοδιασμό για 4-5 εβδομάδες. Αξίζει να αναφερθεί ότι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο περίπου το 75% των προμηθειών αργού της Motor Oil προερχόταν από το Ιράκ, ροές που από τον Μάρτιο μηδενίστηκαν εξ αιτίας του πολέμου.

Η αλλαγή προμηθευτών, δεδομένων και των ανατροπών που έχει φέρει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έχει αυξήσει το κόστος εφοδιασμού σε αργό, όμως οι υψηλότερες τιμές μετακυλίονται στα προϊόντα. Όσο για τα premium στην αγορά αργών, που στην έναρξη του πολέμου είχαν εκτοξευτεί, σταδιακά πλέον υποχωρούν.

Σύμφωνα με τον κ. Τζαννετάκη ακόμα και αν επέλθει σύντομα συμφωνία με το Ιράν, θα χρειαστούν πολλοί μήνες για να επανέλθει η αγορά και οι ροές πετρελαίου στην κανονικότητα.

Όσον αφορά στη ζήτηση καυσίμων, παρά τις υψηλές τιμές, παρέμεινε σταθερή και στην εσωτερική αγορά, με μία κάμψη μόλις 1%, που οφείλεται περισσότερο στη στροφή των καταναλωτών στην απλή βενζίνη, αντί για τα ακριβότερα καύσιμα υψηλών οκτανίων. Έτσι σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθούν οι πωλήσεις καυσίμων και τους επόμενους μήνες, δεδομένου ότι ξεκινά η τουριστική σεζόν η οποία παρά τη συγκράτηση των κρατήσεων το προηγούμενο διάστημα φαίνεται ότι θα είναι πολύ καλή.

Επίσης αναμένεται να συνεχιστεί η αύξηση των πωλήσεων σε αεροπορικά καύσιμα και ντίζελ, με την εταιρία να εξετάζει το ενδεχόμενο σε περίπτωση που η ισχυρή ζήτηση συνεχιστεί, να αλλάξει το μείγμα προμήθειας των καυσίμων της, στρεφόμενη σε τύπους αργού υψηλότερης απόδοσης για την παραγωγή κηροζίνης και ντίζελ.

Ακόμη ο κ. Τζαννετάκης αναφέρθηκε στο business plan του ομίλου σημειώνοντας ότι το επενδυτικό πρόγραμμα θα επαναξιολογηθεί μετά το εξάμηνο, στο 3 ή στο 4ο τρίμηνο, ανάλογα με τις εξελίξεις.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10 28 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025

Cenergy Holdings: Δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 με ισχυρά αποτελέσματα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Cenergy Holdings: Δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 με ισχυρά αποτελέσματα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026

Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο

Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil

Στην τελική ευθεία το έργο παραγωγής πράσινου υδρογόνου της Motor Oil- Τι αλλάζει στη διαδικασία χρηματοδότησης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην τελική ευθεία το έργο παραγωγής πράσινου υδρογόνου της Motor Oil- Τι αλλάζει στη διαδικασία χρηματοδότησης