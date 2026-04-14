Τέσσερις τρόποι εξοικονόμησης για να αντισταθμίσετε τις αυξήσεις στα καύσιμα

Πρακτικές συμβουλές για να περιορίσετε την κατανάλωση καυσίμου και τα έξοδα μετακίνησης εν μέσω ενεργειακής κρίσης.

Οι οδηγοί θα πρέπει να προετοιμαστούν για περαιτέρω επιβαρύνσεις στα πρατήρια καυσίμων, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου - οι οποίες αυξήθηκαν ακόμη και πενήντα λεπτά ανά λίτρο - θα συνεχίσουν το επόμενο διάστημα να ανεβαίνουν ή τουλάχιστον δεν θα επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα.

Η βρετανική Sun παρουσιάζει τέσσερις τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό της οικονομικής επιβάρυνσης.

Συγκρίνετε τις τιμές

Μπορεί να υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις τιμές των καυσίμων ακόμη και σε μικρή απόσταση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικά εργαλεία για να εντοπίσετε το πρατήριο με τις χαμηλότερες τιμές κάθε ημέρα.

Μπορείτε να δοκιμάσετε το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων ή διάφορες εφαρμογές διαθέσιμες για smartphones και iphones.

Περιορίστε τις μετακινήσεις

Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, όμως η μείωση των μη απαραίτητων διαδρομών με το αυτοκίνητο μπορεί να φέρει και σημαντική μείωση των εξόδων.

Εξετάστε αν ο καλύτερος καιρός και οι μεγαλύτερες ημέρες διευκολύνουν το περπάτημα ή τη μετακίνηση με ποδήλατο προς και από την εργασία αντί της οδήγησης.

Εναλλακτικά, συνδυάστε μετακινήσεις. Για παράδειγμα, κάντε τα ψώνια σας μετά την παράδοση των παιδιών στο σχολείο ή μετά το γυμναστήριο, ώστε να μειώσετε τις συνολικές αποστάσεις που διανύετε.

Οδηγήστε με σύνεση

Ο τρόπος οδήγησης επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το πόσο γρήγορα καταναλώνεται το καύσιμο.

Η συχνή επιτάχυνση και το έντονο φρενάρισμα οδηγούν σε ταχύτερη κατανάλωση. Αντίθετα, προσπαθήστε να διατηρείτε σταθερή ταχύτητα, να επιβραδύνετε ομαλά και να οδηγείτε με υψηλότερες σχέσεις ταχυτήτων όπου είναι δυνατόν.

Η διατήρηση των ελαστικών στη σωστή πίεση συμβάλλει επίσης στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, ενώ μπορείτε επίσης να καθαρίσετε το πορτμπαγκάζ από περιττά αντικείμενα, ώστε να μην επιβαρύνεται το αυτοκίνητο με επιπλέον βάρος, το οποίο απαιτεί περισσότερη ενέργεια και καύσιμο.

Μια ακόμη λύση είναι να απενεργοποιείτε τον κλιματισμό, ώστε το ρεζερβουάρ να διαρκεί περισσότερο.

Αξιοποιήστε τις προσφορές

Αξίζει να εγγραφείτε στα προγράμματα επιβράβευσης που προσφέρουν εταιρείες καυσίμων. Μέσω αυτών μπορείτε να συλλέγετε πόντους και να τους εξαργυρώνετε για εκπτώσεις στον ανεφοδιασμό.