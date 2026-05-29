17 Ιουνίου: Η Σόφια Φιλοξενεί το 16ο “South East Europe Energy Dialogue” του ΙΕΝΕ

Η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια, θα φιλοξενήσει το 16ο “South East Europe Energy Dialogue” του ΙΕΝΕ, στις 17 Ιουνίου 2026, επιβεβαιώνοντας τον περιφερειακό χαρακτήρα του Ινστιτούτου, της μόνης ανεξάρτητης ενεργειακής δεξαμενής σκέψης σε επίπεδο ΝΑ Ευρώπης.



Καθώς η Βουλγαρία εντάχθηκε στις αρχές του έτους στην ευρωζώνη και μόλις πρόσφατα απέκτησε σταθερή κυβέρνηση μετά από χρόνια εναλλαγών στην εξουσία, η επιλογή της Σόφιας για τη φετινή περιφερειακή συνάντηση που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπη από το 2007 δεν είναι τυχαία, καθώς σηματοδοτεί την όλο και μεγαλύτερη ενσωμάτωση της βουλγαρικής ενεργειακής αγοράς στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα.



Παράλληλα, και ενόψει των τελευταίων εξελίξεων στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή - με κορυφαίες τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εχθροπραξίες στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή - το 16ο “SEE Energy Dialogue” έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας της ΝΑ Ευρώπης, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της αγοράς και την ανάγκη για ανθεκτικότητα των υποδομών.

Η ατζέντα του συνεδρίου καλύπτει, επίσης, βασικά ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τις πολιτικές που αφορούν τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, την περιφερειακή συνδεσιμότητα και ψηφιοποίηση σε συνάρτηση με τις προσπάθειες απαλλαγής από τον άνθρακα, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στη βιομηχανία και τον κτιριακό τομέα, αλλά και την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ. Επιπλέον, κεντρική θέση στις θεματικές τις φετινής διοργάνωσης θα έχουν οι επιπτώσεις της εισαγωγής των μηχανισμών της αγοράς άνθρακα στα Δυτικά Βαλκάνια και τα προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κανονισμού CBAM της ΕΕ.



Και φέτος η κορυφαία περιφερειακή διοργάνωση του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης, η οποία υποστηρίζεται από κορυφαίους οργανισμούς και μεγάλους ενεργειακούς ομίλους από την περιοχή αλλά και ευρύτερα, αναμένεται να φέρει σε επαφή υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, ειδικούς σε θέματα ενέργειας, ερευνητές και ακαδημαϊκούς από όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και όχι μόνο.

Ήδη περισσότεροι από 30 ομιλητές και μέλη πάνελ από όλες τις χώρες της περιοχής, όπως της Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Αλβανίας, του Μαυροβουνίου κ.λπ., έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στο 16ο “SEE Energy Dialogue” του ΙΕΝΕ. Επιπλέον, και φέτος μια σειρά από σημαντικούς περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως η ΕΕ, ο ΙΕΑ (Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας) και το Energy Community, θα εκπροσωπηθούν σε κορυφαίο επίπεδο στο συνέδριο.



