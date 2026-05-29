17 Ιουνίου: Η Σόφια Φιλοξενεί το 16ο "South East Europe Energy Dialogue" του ΙΕΝΕ
29/05/2026 - 11:50
AVAX: Κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές Φυσικού Αερίου
29/05/2026 - 07:59
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Απρίλιος 2026)
29/05/2026 - 10:13
Στ. Παπασταύρου στο Atlantic Council: Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ΗΠΑ
29/05/2026 - 10:02
Attica Green Expo: Το στοίχημα της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής στα μικρά νησιά μέσα από την πρωτοβουλία GReco Islands
29/05/2026 - 09:34
Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών
29/05/2026 - 07:48
Στ. Παπασταύρου: Για την Ελλάδα και την κυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
29/05/2026 - 07:53
Γιάννης Τριήρης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα κάνει το κράτος καλύτερο ή απλώς πιο ψηφιακό;
29/05/2026 - 08:13
Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση και κερδοφορία παρά τις ανατροπές στην αγορά πετρελαίου
29/05/2026 - 08:12
Πώς η ενέργεια τροφοδοτεί τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα - Τι δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ
29/05/2026 - 08:04
Μπορεί μια smart TV να λειτουργήσει χωρίς WiFi;
29/05/2026 - 06:31
Το πρωτότυπο σύστημα ψύξης που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρισμό
29/05/2026 - 06:31
Συνάντηση Μητσοτάκη με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall
28/05/2026 - 15:46
Κ. Βέττα: Στήριξη στις ενεργειακές κοινότητες και τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε. για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ασφυξία
28/05/2026 - 15:36
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025
28/05/2026 - 15:12
Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
28/05/2026 - 14:35
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
28/05/2026 - 13:42
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
28/05/2026 - 12:52
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
28/05/2026 - 12:10
Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google
28/05/2026 - 11:28
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές στρατηγικές των κρατών
28/05/2026 - 11:07
Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball Επιστρέφει για Τέταρτη Χρονιά
28/05/2026 - 10:30
Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβασης
28/05/2026 - 10:03
Cenergy Holdings: Δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 με ισχυρά αποτελέσματα
28/05/2026 - 09:37
Στρατηγική συνεργασία AB και WWF Ελλάς 2026-2030: Για μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού συστήματος στη χώρα
28/05/2026 - 09:16
ΟΗΕ: «Σκληρή υπενθύμιση» της κλιματικής αλλαγής, το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη
28/05/2026 - 08:47
Συγκροτήθηκε σε Σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.
28/05/2026 - 08:39
Στ. Παπασταύρου: Ολιστική προσέγγιση για χωροταξία και ενέργεια-Νέα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία
28/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Το «θαύμα» Μητσοτάκη - Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο
28/05/2026 - 08:01
Σταθερή ετήσια αύξηση για το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ- Στα 1,12 δις ευρώ για το 2026
28/05/2026 - 08:00

17 Ιουνίου: Η Σόφια Φιλοξενεί το 16ο “South East Europe Energy Dialogue” του ΙΕΝΕ
Newsroom
Παρασκευή, 29/05/2026 - 11:50
Η Περιφερειακή Ενεργειακή Ασφάλεια στο Επίκεντρο

Η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια, θα φιλοξενήσει το 16ο “South East Europe Energy Dialogue” του ΙΕΝΕ, στις 17 Ιουνίου 2026, επιβεβαιώνοντας τον περιφερειακό χαρακτήρα του Ινστιτούτου, της μόνης ανεξάρτητης ενεργειακής δεξαμενής σκέψης σε επίπεδο ΝΑ Ευρώπης.

Καθώς η Βουλγαρία εντάχθηκε στις αρχές του έτους στην ευρωζώνη και μόλις πρόσφατα απέκτησε σταθερή κυβέρνηση μετά από χρόνια εναλλαγών στην εξουσία, η επιλογή της Σόφιας για τη φετινή περιφερειακή συνάντηση που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπη από το 2007 δεν είναι τυχαία, καθώς σηματοδοτεί την όλο και μεγαλύτερη ενσωμάτωση της βουλγαρικής ενεργειακής αγοράς στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Παράλληλα, και ενόψει των τελευταίων εξελίξεων στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή - με κορυφαίες τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εχθροπραξίες στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή - το 16ο “SEE Energy Dialogue” έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας της ΝΑ Ευρώπης, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της αγοράς και την ανάγκη για ανθεκτικότητα των υποδομών.
Η ατζέντα του συνεδρίου καλύπτει, επίσης, βασικά ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τις πολιτικές που αφορούν τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, την περιφερειακή συνδεσιμότητα και ψηφιοποίηση σε συνάρτηση με τις προσπάθειες απαλλαγής από τον άνθρακα, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στη βιομηχανία και τον κτιριακό τομέα, αλλά και την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ. Επιπλέον, κεντρική θέση στις θεματικές τις φετινής διοργάνωσης θα έχουν οι επιπτώσεις της εισαγωγής των μηχανισμών της αγοράς άνθρακα στα Δυτικά Βαλκάνια και τα προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κανονισμού CBAM της ΕΕ.

Και φέτος η κορυφαία περιφερειακή διοργάνωση του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης, η οποία υποστηρίζεται από κορυφαίους οργανισμούς και μεγάλους ενεργειακούς ομίλους από την περιοχή αλλά και ευρύτερα, αναμένεται να φέρει σε επαφή υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, ειδικούς σε θέματα ενέργειας, ερευνητές και ακαδημαϊκούς από όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και όχι μόνο.
Ήδη περισσότεροι από 30 ομιλητές και μέλη πάνελ από όλες τις χώρες της περιοχής, όπως της Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Αλβανίας, του Μαυροβουνίου κ.λπ., έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στο 16ο “SEE Energy Dialogue” του ΙΕΝΕ. Επιπλέον, και φέτος μια σειρά από σημαντικούς περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως η ΕΕ, ο ΙΕΑ (Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας) και το Energy Community, θα εκπροσωπηθούν σε κορυφαίο επίπεδο στο συνέδριο.

