Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση
Newsroom
Τετάρτη, 08/04/2026 - 10:24

Δήλωση του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδοσίου

Η πρόσφατη ανακοίνωση των μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, η πραγματική εικόνα της αγοράς αναδεικνύει την ανάγκη για μια πιο συνολική και ισορροπημένη προσέγγιση.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με ασφυκτικές συνθήκες. Το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να επιβαρύνει δυσανάλογα τη λειτουργία τους, ενώ την ίδια στιγμή η καταναλωτική δαπάνη υποχωρεί αισθητά, καθώς λόγω της ακρίβειας που προκαλεί ο πόλεμος έχει περιοριστεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί έναν επικίνδυνο φαύλο κύκλο: επιχειρήσεις βλέπουν τα έσοδά τους να συρρικνώνονται και τα έξοδά τους να αυξάνονται, με αποτέλεσμα πολλές να απειλούνται ακόμη και με «λουκέτο». Την ίδια ώρα, όλο και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε βασικές ανάγκες, γεγονός που επιβαρύνει συνολικά την οικονομική και κοινωνική συνοχή.

Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη άμεσης λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης. Η μείωση της φορολογίας στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, καθώς και παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα, μπορούν να λειτουργήσουν ανακουφιστικά, να συγκρατήσουν τις τιμές και να τονώσουν την αγορά. Ας παραδειγματιστούμε από τις παρεμβάσεις των κυβερνήσεων της Ισπανίας, της Κύπρου, της Ιταλίας, της Αυστρίας και ας αποφασίσει επιτέλους η κυβέρνηση τη μείωση των έμμεσων φόρων, έστω και για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να περάσει η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η στήριξη των μικρομεσαίων δεν είναι απλώς οικονομική επιλογή, αλλά κοινωνική αναγκαιότητα. Η συγκυρία απαιτεί γρήγορες και ουσιαστικές αποφάσεις, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας συνολικά.

