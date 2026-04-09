Ηλεκτρική σκούπα: Τα λάθη που μπορεί να βλάψουν την υγεία σας
Vitaly Gariev on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 09/04/2026 - 06:32

Ο τακτικός καθαρισμός, η χρήση σκούπας με καλό φίλτρο και η σωστή διαδικασία αδειάσματος του κάδου μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα να πολλαπλασιαστούν τα αλλεργιογόνα στον αέρα.

Μόνο στη Μεγάλη Βρετανία περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από αλλεργίες - πολύ συχνά στη γύρη ή στα ακάρεα της σκόνης.

Τα λεπτά σωματίδια σκόνης μπορούν να προκαλέσουν πολλά αναπνευστικά προβλήματα, γι’ αυτό η τακτική χρήση της ηλεκτρικής σκούπας συνήθως μειώνει σημαντικά τα συμπτώματα, όπως φτέρνισμα, ρινική καταρροή και φαγούρα.

Ωστόσο, η απόδοση των ηλεκτρικών σκουπών σε σχέση με τις αλλεργίες διαφέρει σημαντικά.

Μερικές σκούπες απορροφούν και συγκρατούν τα αλλεργιογόνα αποτελεσματικά, ενώ άλλες αφήνουν τα μικροσκοπικά σωματίδια να επανέλθουν στον αέρα. Στις δοκιμές, περίπου οι μισές σκούπες έλαβαν μόνο τρία αστέρια ή λιγότερα για την ικανότητά τους να περιορίζουν τα αλλεργιογόνα.

Πώς μπορεί να επιδεινώσει τις αλλεργίες η χρήση ηλεκτρικής σκούπας

Η χρήση ηλεκτρικής σκούπας μπορεί να επιδεινώσει προσωρινά τα συμπτώματα αλλεργίας, καθώς η διαδικασία καθαρισμού αναταράσσει τα σωματίδια σκόνης και το χνούδι ή την γύρη που βρίσκονται σε χαλιά, δάπεδα και άλλες επιφάνειες, με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο πιθανό κάποιος να τα εισπνέυσει.

Αν η σκούπα δεν διαθέτει καλό φίλτρο, τα μικροσκοπικά σωματίδια, που είναι πολύ μικρότερα από όσα μπορεί να εντοπίσει το ανθρώπινο μάτι, μπορεί να απελευθερωθούν ξανά στον αέρα, προκαλώντας βήχα και φτέρνισμα.

Οι καλύτερες σκούπες για άτομα με αλλεργίες διαθέτουν φίλτρα υψηλής ποιότητας που συγκρατούν σχεδόν όλα τα σωματίδια και τα αλλεργιογόνα μέσα στο δοχείο, ενώ τα περισσότερα μοντέλα με χαμηλότερη βαθμολογία απλώς επαναφέρουν μεγάλο μέρος της σκόνης στον αέρα.

Οι καλύτερες σκούπες για άτομα με αλλεργίες

Στις αξιολογήσεις, οι σκούπες με πέντε αστέρια διακρίνονται για το σχεδιασμό τους και την αποτελεσματικότητα της αναρρόφησης και των φίλτρων τους, ενώ οι δοκιμές έχουν δείξει πως τόσο ενσύρματες όσο και ασύρματες σκούπες μπορούν θεωρητικά να περιορίσουν αποτελεσματικά τα αλλεργιογόνα.

Γενικά οι σκούπες με σακούλα θεωρούνται καλύτερες για τις αλλεργίες, γιατί, όταν αδειάζονται, η σκόνη απομακρύνεται μαζί με τη σακούλα, μειώνοντας την έκθεση σε αλλεργιογόνα. Αντίθετα, οι ασύρματες σκούπες είναι συνήθως χωρίς σακούλα και μικρότερης χωρητικότητας, γεγονός που απαιτεί πιο συχνό άδειασμα, ενώ αυξάνει την πιθανότητα να εκτεθεί ο χρήστης σε σκόνη.

Συμπερασματικά, η επιλογή σωστής ηλεκτρικής σκούπας και η ορθή χρήση της μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητα των ανθρώπων με αλλεργίες, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους και μειώνοντας την ανάγκη για συχνά φάρμακα ή άλλα μέτρα αντιμετώπισης των συμπτωμάτων.

Πηγή: Which?

Τελευταία τροποποίηση στις 09/04/2026 - 06:32

