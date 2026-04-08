Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας

Η σωστή συντήρηση και ο τακτικός καθαρισμός μπορούν να παρατείνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής των οικιακών συσκευών. Οι εργαστηριακές δοκιμές δείχνουν επίσης ότι μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και βοηθούν στην εξοικονόμηση χρημάτων μακροπρόθεσμα.

Για να λειτουργούν οι συσκευές του σπιτιού σας όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά, συγκεντρώσαμε απλές συμβουλές καθαρισμού για τα βασικά φίλτρα σε απορροφητήρα, πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρική σκούπα, στεγνωτήριο, πλυντήριο πιάτων και αφυγραντήρα.

Ακολουθεί ένας πρακτικός οδηγός βήμα-βήμα.

1. Φίλτρο απορροφητήρα

Με τον καιρό, τα φίλτρα του απορροφητήρα γεμίζουν λίπη, πιτσιλιές φαγητού και σκόνη, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αποτελεσματικότητα καθαρισμού του αέρα. Οι κατασκευαστές προτείνουν καθαρισμό των μεταλλικών φίλτρων - ή αντικατάσταση των φίλτρων μίας χρήσης - περίπου κάθε δύο μήνες.

Αφαιρέστε τα φίλτρα και αφήστε τα να μουλιάσουν σε ζεστό σαπουνόνερο. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να απομακρύνετε τα υπολείμματα λίπους. Τα φίλτρα μπορούν επίσης να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων, χωρίς άλλα σκεύη μαζί. Πριν τα επανατοποθετήσετε, αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς.

2. Φίλτρο πλυντηρίου ρούχων

Όταν το φίλτρο γεμίσει υπολείμματα, το πλυντήριο δυσκολεύεται να αποστραγγίσει το νερό. Τα ρούχα μπορεί να βγαίνουν πολύ βρεγμένα και να χρειάζονται μεγαλύτερο στύψιμο, αυξάνοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας.

Καθαρίζετε το φίλτρο κάθε έξι έως οκτώ εβδομάδες. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα, κλείστε την παροχή νερού και τοποθετήστε μια πετσέτα και ένα δοχείο στο πάτωμα. Αδειάστε πρώτα το νερό από το σωληνάκι και στη συνέχεια ξεβιδώστε το φίλτρο, αφαιρέστε τα υπολείμματα και ξεπλύνετέ το με ζεστό νερό. Βιδώστε το ξανά καλά για να αποφύγετε διαρροές.

3. Φίλτρο ηλεκτρικής σκούπας

Αν η σκούπα κάνει θόρυβο και παράλληλα δεν «ρουφάει», πιθανότατα το φίλτρο έχει φράξει. Αυτό μειώνει αισθητά την ισχύ αναρρόφησης.

Καθαρίζετε το φίλτρο περίπου μία φορά τον μήνα. Αφαιρέστε το, τινάξτε ή βουρτσίστε τη σκόνη και ξεπλύνετέ το με κρύο νερό. Αφήστε το να στεγνώσει πλήρως - ιδανικά για 24 ώρες - πριν το τοποθετήσετε ξανά.

4. Φίλτρο στεγνωτηρίου

Το φίλτρο χνουδιών πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, καθώς η συσσώρευση υπολειμμάτων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και να επιμηκύνει τον χρόνο στεγνώματος, ανεβάζοντας τον λογαριασμό ρεύματος.

Ιδανικά, αφαιρείτε τα χνούδια μετά από κάθε χρήση. Στα στεγνωτήρια συμπύκνωσης χρειάζεται επίσης μηνιαίος καθαρισμός του συμπυκνωτή, ενώ στα μοντέλα με αντλία θερμότητας η παράλειψη καθαρισμού του κάτω φίλτρου μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας και αυξημένη κατανάλωση.

5. Φίλτρο πλυντηρίου πιάτων

Αν το πλυντήριο πιάτων δεν καθαρίζει σωστά ή εμφανίζει δυσάρεστες οσμές, πιθανότατα το φίλτρο χρειάζεται καθάρισμα. Συνήθως βρίσκεται στη βάση της συσκευής κάτω από τους εκτοξευτήρες νερού.

Αφαιρέστε το κάτω καλάθι για εύκολη πρόσβαση, περιστρέψτε το φίλτρο και τραβήξτε το προς τα έξω. Καθαρίστε τη βάση της συσκευής με νωπό πανί και ξεπλύνετε το φίλτρο με ζεστό νερό, χρησιμοποιώντας μαλακή βούρτσα για τα δύσκολα σημεία. Ο καθαρισμός μία έως δύο φορές τον μήνα είναι αρκετός.

6. Φίλτρο αφυγραντήρα

Οι αφυγραντήρες χρησιμοποιούν φίλτρο για να συγκρατούν τη σκόνη και να αφαιρούν αποτελεσματικά την υγρασία από τον αέρα. Όταν το φίλτρο φράξει, η απόδοση της συσκευής μειώνεται σημαντικά.

Αποσυνδέστε τη συσκευή, αφαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε τη σκόνη με μικρή ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα. Οι ακριβείς οδηγίες διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή, γι’ αυτό συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης.

Πηγή: Which?