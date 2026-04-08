Ρωσία: Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση
Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»
Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
ΗΠΑ και Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες
Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση
Υπόμνημα SBC Greece προς το ΥΠΕΝ: Επείγει η ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για την οικοδομή
ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
Το e-contract της nrg αναδεικνύεται «Προϊόν της Χρονιάς 2026»
Γιάννης Τριήρης: Η καταδίκη των κυβερνητικών επιλογών δεν γίνεται για «ιδεολογικούς» λόγους
Ηλεκτρισμός: Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για την αντοχή του συστήματος εν όψει Πάσχα- Με φόντο τη νέα κρίση
Υδρογονάνθρακες: Στο πρώτο τρίμηνο του 2027 «κατεβαίνει» το γεωτρύπανο στο Ιόνιο
Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας
Η μεγαλύτερη σπατάλη στον λογαριασμό δεν προκαλείται από το ψυγείο ή το κλιματιστικό
Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας
Τετάρτη, 08/04/2026 - 07:06

Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων είναι μία μικρή συνήθεια που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά: καλύτερη απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τις συσκευές σας.

Η σωστή συντήρηση και ο τακτικός καθαρισμός μπορούν να παρατείνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής των οικιακών συσκευών. Οι εργαστηριακές δοκιμές δείχνουν επίσης ότι μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και βοηθούν στην εξοικονόμηση χρημάτων μακροπρόθεσμα.

Για να λειτουργούν οι συσκευές του σπιτιού σας όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά, συγκεντρώσαμε απλές συμβουλές καθαρισμού για τα βασικά φίλτρα σε απορροφητήρα, πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρική σκούπα, στεγνωτήριο, πλυντήριο πιάτων και αφυγραντήρα.

Ακολουθεί ένας πρακτικός οδηγός βήμα-βήμα.

1. Φίλτρο απορροφητήρα

Με τον καιρό, τα φίλτρα του απορροφητήρα γεμίζουν λίπη, πιτσιλιές φαγητού και σκόνη, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αποτελεσματικότητα καθαρισμού του αέρα. Οι κατασκευαστές προτείνουν καθαρισμό των μεταλλικών φίλτρων - ή αντικατάσταση των φίλτρων μίας χρήσης - περίπου κάθε δύο μήνες.

Αφαιρέστε τα φίλτρα και αφήστε τα να μουλιάσουν σε ζεστό σαπουνόνερο. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να απομακρύνετε τα υπολείμματα λίπους. Τα φίλτρα μπορούν επίσης να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων, χωρίς άλλα σκεύη μαζί. Πριν τα επανατοποθετήσετε, αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς.

2. Φίλτρο πλυντηρίου ρούχων

Όταν το φίλτρο γεμίσει υπολείμματα, το πλυντήριο δυσκολεύεται να αποστραγγίσει το νερό. Τα ρούχα μπορεί να βγαίνουν πολύ βρεγμένα και να χρειάζονται μεγαλύτερο στύψιμο, αυξάνοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας.

Καθαρίζετε το φίλτρο κάθε έξι έως οκτώ εβδομάδες. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα, κλείστε την παροχή νερού και τοποθετήστε μια πετσέτα και ένα δοχείο στο πάτωμα. Αδειάστε πρώτα το νερό από το σωληνάκι και στη συνέχεια ξεβιδώστε το φίλτρο, αφαιρέστε τα υπολείμματα και ξεπλύνετέ το με ζεστό νερό. Βιδώστε το ξανά καλά για να αποφύγετε διαρροές.

3. Φίλτρο ηλεκτρικής σκούπας

Αν η σκούπα κάνει θόρυβο και παράλληλα δεν «ρουφάει», πιθανότατα το φίλτρο έχει φράξει. Αυτό μειώνει αισθητά την ισχύ αναρρόφησης.

Καθαρίζετε το φίλτρο περίπου μία φορά τον μήνα. Αφαιρέστε το, τινάξτε ή βουρτσίστε τη σκόνη και ξεπλύνετέ το με κρύο νερό. Αφήστε το να στεγνώσει πλήρως - ιδανικά για 24 ώρες - πριν το τοποθετήσετε ξανά.

4. Φίλτρο στεγνωτηρίου

Το φίλτρο χνουδιών πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, καθώς η συσσώρευση υπολειμμάτων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και να επιμηκύνει τον χρόνο στεγνώματος, ανεβάζοντας τον λογαριασμό ρεύματος.

Ιδανικά, αφαιρείτε τα χνούδια μετά από κάθε χρήση. Στα στεγνωτήρια συμπύκνωσης χρειάζεται επίσης μηνιαίος καθαρισμός του συμπυκνωτή, ενώ στα μοντέλα με αντλία θερμότητας η παράλειψη καθαρισμού του κάτω φίλτρου μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας και αυξημένη κατανάλωση.

5. Φίλτρο πλυντηρίου πιάτων

Αν το πλυντήριο πιάτων δεν καθαρίζει σωστά ή εμφανίζει δυσάρεστες οσμές, πιθανότατα το φίλτρο χρειάζεται καθάρισμα. Συνήθως βρίσκεται στη βάση της συσκευής κάτω από τους εκτοξευτήρες νερού.

Αφαιρέστε το κάτω καλάθι για εύκολη πρόσβαση, περιστρέψτε το φίλτρο και τραβήξτε το προς τα έξω. Καθαρίστε τη βάση της συσκευής με νωπό πανί και ξεπλύνετε το φίλτρο με ζεστό νερό, χρησιμοποιώντας μαλακή βούρτσα για τα δύσκολα σημεία. Ο καθαρισμός μία έως δύο φορές τον μήνα είναι αρκετός.

6. Φίλτρο αφυγραντήρα

Οι αφυγραντήρες χρησιμοποιούν φίλτρο για να συγκρατούν τη σκόνη και να αφαιρούν αποτελεσματικά την υγρασία από τον αέρα. Όταν το φίλτρο φράξει, η απόδοση της συσκευής μειώνεται σημαντικά.

Αποσυνδέστε τη συσκευή, αφαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε τη σκόνη με μικρή ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα. Οι ακριβείς οδηγίες διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή, γι’ αυτό συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης.

Πηγή: Which?

Τελευταία τροποποίηση στις 08/04/2026 - 07:06

