Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου

Αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνα, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και να εξοικονομήσετε χρήματα σε λίγα μόλις χρόνια.

Ενώ οι καθημερινές συνήθειες στο σπίτι μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον λογαριασμό ενέργειας, ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους εξοικονόμησης είναι η επιλογή των κατάλληλων οικιακών συσκευών.

Το CleanTechnica δημοσίευσε πρόσφατα μια σειρά από γραφήματα που παρουσιάζουν τη σημαντική εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί αν κάποιος αντικαταστήσει τον συμβατικό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα με έναν θερμοσίφωνα αντλίας θερμότητας.

Σχεδόν τα μισά αμερικανικά νοικοκυριά χρησιμοποιούν ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες αντίστασης. Όπως και οι θερμοσίφωνες αντλίας θερμότητας, λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια.

Οι θερμοσίφωνες αντίστασης, ωστόσο, παράγουν θερμότητα, ενώ η τεχνολογία αντλίας θερμότητας μεταφέρει ήδη υπάρχουσα θερμότητα από το περιβάλλον προς το εσωτερικό της συσκευής. Η δεύτερη μέθοδος είναι πολύ πιο αποδοτική ενεργειακά, καθώς απαιτεί λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας θερμότητας.

Εξαιτίας αυτής της διαφοράς, ένας θερμοσίφωνας αντλίας θερμότητας καταναλώνει περίπου το ένα τέταρτο της ενέργειας που απαιτεί ένας ηλεκτρικός θερμοσίφωνας αντίστασης.

Σύμφωνα με το CleanTechnica, σε ένα νοικοκυριό τεσσάρων ατόμων, μια τέτοια συσκευή μπορεί να αποσβέσει το κόστος της σε λιγότερο από δυόμισι χρόνια. «Οι θερμοσίφωνες αντλίας θερμότητας είναι συχνά περισσότερο από πέντε έως έξι φορές πιο αποδοτικοί από τους θερμοσίφωνες που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα», αναφέρεται.

Ακόμη και αν ένα σπίτι διαθέτει θερμοσίφωνα φυσικού αερίου, η αντικατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση χρημάτων. Το ακριβές όφελος εξαρτάται από τη διαφορά των τιμών μεταξύ ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου στην εκάστοτε περιοχή.

Για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση, οι ειδικοί προτείνουν «έξυπνους» θερμοσίφωνες αντλίας θερμότητας. Οι προσαρμόσιμες αυτές συσκευές χρησιμοποιούν την ίδια ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία, αλλά ενσωματώνουν έξυπνα συστήματα ελέγχου που παρακολουθούν τη χρήση και προγραμματίζουν τη λειτουργία της μονάδας μόνο όταν απαιτείται ζεστό νερό. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η σπατάλη ενέργειας για τη διατήρηση ζεστού νερού όταν δεν χρειάζεται, όπως κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Πηγή: thecooldown.com