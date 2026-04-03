Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
02/04/2026 - 12:25

Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου

Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
Παρασκευή, 03/04/2026 - 06:34

Αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνα, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και να εξοικονομήσετε χρήματα σε λίγα μόλις χρόνια.

Ενώ οι καθημερινές συνήθειες στο σπίτι μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον λογαριασμό ενέργειας, ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους εξοικονόμησης είναι η επιλογή των κατάλληλων οικιακών συσκευών.

Το CleanTechnica δημοσίευσε πρόσφατα μια σειρά από γραφήματα που παρουσιάζουν τη σημαντική εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί αν κάποιος αντικαταστήσει τον συμβατικό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα με έναν θερμοσίφωνα αντλίας θερμότητας.

Σχεδόν τα μισά αμερικανικά νοικοκυριά χρησιμοποιούν ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες αντίστασης. Όπως και οι θερμοσίφωνες αντλίας θερμότητας, λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια.

Οι θερμοσίφωνες αντίστασης, ωστόσο, παράγουν θερμότητα, ενώ η τεχνολογία αντλίας θερμότητας μεταφέρει ήδη υπάρχουσα θερμότητα από το περιβάλλον προς το εσωτερικό της συσκευής. Η δεύτερη μέθοδος είναι πολύ πιο αποδοτική ενεργειακά, καθώς απαιτεί λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας θερμότητας.

Εξαιτίας αυτής της διαφοράς, ένας θερμοσίφωνας αντλίας θερμότητας καταναλώνει περίπου το ένα τέταρτο της ενέργειας που απαιτεί ένας ηλεκτρικός θερμοσίφωνας αντίστασης.

Σύμφωνα με το CleanTechnica, σε ένα νοικοκυριό τεσσάρων ατόμων, μια τέτοια συσκευή μπορεί να αποσβέσει το κόστος της σε λιγότερο από δυόμισι χρόνια. «Οι θερμοσίφωνες αντλίας θερμότητας είναι συχνά περισσότερο από πέντε έως έξι φορές πιο αποδοτικοί από τους θερμοσίφωνες που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα», αναφέρεται.

Ακόμη και αν ένα σπίτι διαθέτει θερμοσίφωνα φυσικού αερίου, η αντικατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση χρημάτων. Το ακριβές όφελος εξαρτάται από τη διαφορά των τιμών μεταξύ ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου στην εκάστοτε περιοχή.

Για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση, οι ειδικοί προτείνουν «έξυπνους» θερμοσίφωνες αντλίας θερμότητας. Οι προσαρμόσιμες αυτές συσκευές χρησιμοποιούν την ίδια ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία, αλλά ενσωματώνουν έξυπνα συστήματα ελέγχου που παρακολουθούν τη χρήση και προγραμματίζουν τη λειτουργία της μονάδας μόνο όταν απαιτείται ζεστό νερό. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η σπατάλη ενέργειας για τη διατήρηση ζεστού νερού όταν δεν χρειάζεται, όπως κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Πηγή: thecooldown.com

Τελευταία τροποποίηση στις 03/04/2026 - 06:34

