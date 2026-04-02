Fuel Pass: Μεγάλη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα- Ποιοι πληρώνονται πριν το Πάσχα

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
02/04/2026 - 12:25

Fuel Pass: Μεγάλη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα- Ποιοι πληρώνονται πριν το Πάσχα
Άννα Διανά
Πέμπτη, 02/04/2026 - 08:08

Ανοίγει τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου η ειδική πλατφόρμα για την χορήγηση του Fuel Pass με όλους όσοι θέλουν να πληρωθούν πριν το Πάσχα να πρέπει να σπεύσουν. Και αυτό γιατί, οι δικαιούχοι θα πληρώνονται 48 ώρες πριν την υποβολή της αίτησης. Δηλαδή όσες και όσοι κάνουν αίτηση Μεγάλη Δευτέρα ή Μεγάλη Τρίτη θα μπορέσουν να δουν τους λογαριασμούς τους να πιστώνονται πριν τις τραπεζικές αργίες του Πάσχα.

Όπως διευκρινίζουν από το ΥΠΕΘΟ, η πληρωμή σε 48 ώρες μετά την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα fuel pass αφορά και στην ψηφιακή κάρτα και στην πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό (Iban).

Σημειώνεται ότι η αίτηση θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με κωδικούς Taxisnet, χωρίς περιορισμούς από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ενώ όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν στα ΚΕΠ. Οι δικαιούχοι με την είσοδό τους επιβεβαιώνουν ή επικαιροποιούν email, κινητό και IBAN και στη συνέχεια επιλέγουν τρόπο πληρωμής: είτε ψηφιακή κάρτα – με μεγαλύτερη επιδότηση – είτε απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με ελαφρώς χαμηλότερο ποσό αλλά πλήρη ελευθερία χρήσης

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η κάρτα fuel pass είναι ψηφιακή και όχι προπληρωμένη «πλαστική». Έτσι, για όσους επιλέξουν να λάβουν ψηφιακή κάρτα για να εκμεταλλευτούν το μέγιστο ποσό οικονομικής ενίσχυσης για αγορές καυσίμων, θα απαιτηθεί να προβούν σε ειδική διαδικασία ενεργοποίησης σε ψηφιακό πορτοφόλι σε κατάλληλο smartphone που να υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές NFC. Αλλιώς η πληρωμή δεν θα εκτελείται και κινδυνεύουν να χάσουν την επιδότηση που έλαβαν.

Ενώ όσοι λάβουν άμεσα τα λεφτά στον τραπεζικό λογαριασμό τους θα είναι ελεύθεροι να τα ξοδέψουν όπου και όπως θέλουν, η ψηφιακή κάρτα θα γίνεται δεκτή μόνο στα POS συγκεκριμένων καταστημάτων, φορέων και επαγγελματιών.

Κάθε φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να δηλώσει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης. Υπογραμμίζεται ότι κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Το εισοδηματικό κριτήριο βασίζεται στη φορολογική δήλωση του 2024: έως 25.000 ευρώ για άγαμους, 35.000 ευρώ για έγγαμους με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τα 39.000 ευρώ, επίσης με προσαυξήσεις. Σύμφωνα με την απόφαση η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή, ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο Απριλίου- Μαΐου, με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (40 ευρώ χωρίς κάρτα). Για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση για τους δύο μήνες, ανέρχεται σε 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (50 ευρώ χωρίς κάρτα). Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) σε ηπειρωτική και 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) σε νησιωτική περιοχή.

01 Απριλίου 2026
