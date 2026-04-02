Fuel Pass: Μεγάλη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα- Ποιοι πληρώνονται πριν το Πάσχα

Ανοίγει τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου η ειδική πλατφόρμα για την χορήγηση του Fuel Pass με όλους όσοι θέλουν να πληρωθούν πριν το Πάσχα να πρέπει να σπεύσουν. Και αυτό γιατί, οι δικαιούχοι θα πληρώνονται 48 ώρες πριν την υποβολή της αίτησης. Δηλαδή όσες και όσοι κάνουν αίτηση Μεγάλη Δευτέρα ή Μεγάλη Τρίτη θα μπορέσουν να δουν τους λογαριασμούς τους να πιστώνονται πριν τις τραπεζικές αργίες του Πάσχα.

Όπως διευκρινίζουν από το ΥΠΕΘΟ, η πληρωμή σε 48 ώρες μετά την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα fuel pass αφορά και στην ψηφιακή κάρτα και στην πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό (Iban).

Σημειώνεται ότι η αίτηση θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με κωδικούς Taxisnet, χωρίς περιορισμούς από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ενώ όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν στα ΚΕΠ. Οι δικαιούχοι με την είσοδό τους επιβεβαιώνουν ή επικαιροποιούν email, κινητό και IBAN και στη συνέχεια επιλέγουν τρόπο πληρωμής: είτε ψηφιακή κάρτα – με μεγαλύτερη επιδότηση – είτε απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με ελαφρώς χαμηλότερο ποσό αλλά πλήρη ελευθερία χρήσης

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η κάρτα fuel pass είναι ψηφιακή και όχι προπληρωμένη «πλαστική». Έτσι, για όσους επιλέξουν να λάβουν ψηφιακή κάρτα για να εκμεταλλευτούν το μέγιστο ποσό οικονομικής ενίσχυσης για αγορές καυσίμων, θα απαιτηθεί να προβούν σε ειδική διαδικασία ενεργοποίησης σε ψηφιακό πορτοφόλι σε κατάλληλο smartphone που να υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές NFC. Αλλιώς η πληρωμή δεν θα εκτελείται και κινδυνεύουν να χάσουν την επιδότηση που έλαβαν.

Ενώ όσοι λάβουν άμεσα τα λεφτά στον τραπεζικό λογαριασμό τους θα είναι ελεύθεροι να τα ξοδέψουν όπου και όπως θέλουν, η ψηφιακή κάρτα θα γίνεται δεκτή μόνο στα POS συγκεκριμένων καταστημάτων, φορέων και επαγγελματιών.

Κάθε φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να δηλώσει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης. Υπογραμμίζεται ότι κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Το εισοδηματικό κριτήριο βασίζεται στη φορολογική δήλωση του 2024: έως 25.000 ευρώ για άγαμους, 35.000 ευρώ για έγγαμους με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τα 39.000 ευρώ, επίσης με προσαυξήσεις. Σύμφωνα με την απόφαση η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή, ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο Απριλίου- Μαΐου, με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (40 ευρώ χωρίς κάρτα). Για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση για τους δύο μήνες, ανέρχεται σε 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (50 ευρώ χωρίς κάρτα). Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) σε ηπειρωτική και 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) σε νησιωτική περιοχή.