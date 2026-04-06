Γιατί κάνει θόρυβο το κλιματιστικό: Έτσι θα λύσετε το πρόβλημα

Δεν χρειάζεται να διαλέξετε ανάμεσα στο κλιματιστικό και την ησυχία σας. Σίγουρα χρειάζεστε και τα δύο.

Είτε ο υδράργυρος ανεβαίνει είτε πέφτει, είναι ωραίο να μπορείτε να καταφύγετε στο σπίτι σας και εκεί να βρίσκετε την κατάλληλη θερμοκρασία. Αν ο συμπυκνωτής ωστόσο κάνει φασαρία, είναι δύσκολο να χαλαρώσετε, ειδικά αν ακούγεται σαν να πρόκειται να... καταρρεύσει το κλιματιστικό.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να επισκευάσετε μόνοι σας το θορυβώδες κλιματιστικό σας, χωρίς να καλέσετε επαγγελματία.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τις λύσεις που προτείνουν οι ειδικοί για την εξωτερική μονάδα.

Ελέγξτε τον συμπυκνωτή

Αν ακούτε ένα ρυθμικό θόρυβο, τότε πιθανώς να μπορείτε να εντοπίσετε κάποιο βαθούλωμα στο μεταλλικό κάλυμμα του ανεμιστήρα. Ελέγξτε το και ίσως μπορέσετε να ισιώσετε το βαθούλωμα ώστε να σταματήσει ο θόρυβος.

Ελέγξτε επίσης αν υπάρχουν χαλαρές ή «χαμένες» βίδες στον συμπυκνωτή. Σφίξτε ή αντικαταστήστε τις χαμένες βίδες για να μειώσετε τους θορύβους.

Η επιθεώρηση της μονάδας για φθορές πρέπει να αποτελεί μέρος της τακτικής συντήρησης, καθώς βοηθά στην πρόληψη σοβαρότερων προβλημάτων και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας.

Τοποθετήστε ηχομονωτικό κάλυμμα

Τα νεότερα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τον θόρυβο του ανεμιστήρα, αλλά ένα παλαιότερο μοντέλο που λειτουργεί κανονικά μπορεί να είναι αρκετά θορυβώδες. Μία λύση είναι η προσθήκη ενός ηχομονωτικού καλύμματος.

Τα ηχομονωτικά καλύμματα εφαρμόζουν γύρω από τον συμπιεστή για να μειώσουν τον θόρυβο. Για να τα εγκαταστήσετε, ξεβιδώστε και αφαιρέστε το πάνω πάνελ. Ο μηχανισμός του ανεμιστήρα είναι τοποθετημένος πάνω σε αυτό το πάνελ, οπότε ζητήστε από κάποιον να σας τον κρατήσει ενώ τοποθετείτε το κάλυμμα.

Τα καλύμματα είναι ασφαλή στη χρήση και μπορούν να μειώσουν τον θόρυβο έως και 50%.

Προσοχή! Μην ξεχάσετε να κλείσετε την τροφοδοσία πριν ξεκινήσετε. Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό μέσα στο σπίτι, κλείστε τους διακόπτες στον κεντρικό πίνακα και αποσυνδέστε την εξωτερική μονάδα.

Παγιδεύστε τον ήχο

Η κάλυψη ενός ή και όλων των πλευρών της εξωτερικής μονάδας μπορεί να περιορίσει τον ήχο. Πειραματιστείτε πρώτα: στηρίξτε σανίδες κόντρα πλακέ γύρω από τη μονάδα για να δείτε πόσο αποτελεσματικός θα μπορούσε να είναι ένας ηχητικός φράχτης. Αν αποφασίσετε να τον «χτίσετε», κρατήστε τουλάχιστον 1 μέτρο απόσταση από τη μονάδα για να διατηρηθεί η ροή αέρα.

Για καλύτερα αποτελέσματα φροντίστε οι σανίδες να επικαλύπτονται και να μην μένουν κενά - αλλά βεβαιωθείτε ότι η περίφραξη δεν εμποδίζει την επαρκή κυκλοφορία αέρα.

Άλλοι θόρυβοι

Οι παραπάνω λύσεις βοηθούν όταν ο θόρυβος προέρχεται από την εξωτερική μονάδα. Ωστόσο, μπορεί να ακούσετε και άλλους πιο συγκεκριμένους θορύβους, όπως τριγμό, βουητό ή «κλικ».

Αν συμβεί αυτό, μπορεί να σημαίνει σοβαρότερα προβλήματα και πρέπει να καλέσετε επαγγελματία για να ελέγξει τη μονάδα. Εκείνος θα σας πει αν χρειάζεται επισκευή ή αντικατάσταση κάποιου μέρους ή αν η μονάδα χρειάζεται αναβάθμιση.

Μην ξεχνάτε επίσης να διατηρείτε το κλιματιστικό καθαρό: Ένας συμπυκνωτής καλυμμένος με σκόνη και σκουπίδια δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα.

Πηγή: familyhandyman.com