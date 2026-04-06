Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για “GReco Islands”: Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/04/2026 - 12:01
Στ. Παπασταύρου: Επάρκεια ενέργειας για την ώρα - "Πατέντα" οι ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/04/2026 - 10:44
Greenpeace: Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και πώς οι πόλεμοι καταστρέφουν τη ζωή των ανθρώπων και το περιβάλλον
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/04/2026 - 10:03
Τεχεράνη: Διακοπή της παροχής αερίου σε μέρος της πρωτεύουσας έπειτα από βομβαρδισμό εναντίον πανεπιστημίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 09:00
ΟΠΕΚ: Αύξηση την παραγωγής και ανησυχία για το κόστος αποκατάστασης των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές της Μ. Ανατολής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/04/2026 - 08:33
Τι φέρνει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Εμφανίζουν τις απάτες ως ρουσφέτια και νομίζουν ότι αθωώνονται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/04/2026 - 08:03
Πρεμιέρα για το Fuel Pass- Βήμα βήμα η διαδικασία για τις αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 08:02
Παραγωγοί φωτοβολταϊκών κατά ΔΑΠΕΕΠ: Παράνομα τα πρόστιμα για τα συστήματα τηλεμέτρησης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/04/2026 - 08:00
Γιατί κάνει θόρυβο το κλιματιστικό: Έτσι θα λύσετε το πρόβλημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 06:52
Fuel Pass 2026: Πώς θα εκδώσετε την ψηφιακή κάρτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 06:52
Ενεργειακή κρίση: Γιατί δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα το αμερικανικό πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 06:52
Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 09:28

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί κάνει θόρυβο το κλιματιστικό: Έτσι θα λύσετε το πρόβλημα

Γιατί κάνει θόρυβο το κλιματιστικό: Έτσι θα λύσετε το πρόβλημα
shams ibrahim on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 06/04/2026 - 06:52

Δεν χρειάζεται να διαλέξετε ανάμεσα στο κλιματιστικό και την ησυχία σας. Σίγουρα χρειάζεστε και τα δύο.

Είτε ο υδράργυρος ανεβαίνει είτε πέφτει, είναι ωραίο να μπορείτε να καταφύγετε στο σπίτι σας και εκεί να βρίσκετε την κατάλληλη θερμοκρασία. Αν ο συμπυκνωτής ωστόσο κάνει φασαρία, είναι δύσκολο να χαλαρώσετε, ειδικά αν ακούγεται σαν να πρόκειται να... καταρρεύσει το κλιματιστικό.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να επισκευάσετε μόνοι σας το θορυβώδες κλιματιστικό σας, χωρίς να καλέσετε επαγγελματία.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τις λύσεις που προτείνουν οι ειδικοί για την εξωτερική μονάδα.

Ελέγξτε τον συμπυκνωτή

Αν ακούτε ένα ρυθμικό θόρυβο, τότε πιθανώς να μπορείτε να εντοπίσετε κάποιο βαθούλωμα στο μεταλλικό κάλυμμα του ανεμιστήρα. Ελέγξτε το και ίσως μπορέσετε να ισιώσετε το βαθούλωμα ώστε να σταματήσει ο θόρυβος.

Ελέγξτε επίσης αν υπάρχουν χαλαρές ή «χαμένες» βίδες στον συμπυκνωτή. Σφίξτε ή αντικαταστήστε τις χαμένες βίδες για να μειώσετε τους θορύβους.

Η επιθεώρηση της μονάδας για φθορές πρέπει να αποτελεί μέρος της τακτικής συντήρησης, καθώς βοηθά στην πρόληψη σοβαρότερων προβλημάτων και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας.

Τοποθετήστε ηχομονωτικό κάλυμμα

Τα νεότερα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τον θόρυβο του ανεμιστήρα, αλλά ένα παλαιότερο μοντέλο που λειτουργεί κανονικά μπορεί να είναι αρκετά θορυβώδες. Μία λύση είναι η προσθήκη ενός ηχομονωτικού καλύμματος.

Τα ηχομονωτικά καλύμματα εφαρμόζουν γύρω από τον συμπιεστή για να μειώσουν τον θόρυβο. Για να τα εγκαταστήσετε, ξεβιδώστε και αφαιρέστε το πάνω πάνελ. Ο μηχανισμός του ανεμιστήρα είναι τοποθετημένος πάνω σε αυτό το πάνελ, οπότε ζητήστε από κάποιον να σας τον κρατήσει ενώ τοποθετείτε το κάλυμμα.

Τα καλύμματα είναι ασφαλή στη χρήση και μπορούν να μειώσουν τον θόρυβο έως και 50%.

Προσοχή! Μην ξεχάσετε να κλείσετε την τροφοδοσία πριν ξεκινήσετε. Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό μέσα στο σπίτι, κλείστε τους διακόπτες στον κεντρικό πίνακα και αποσυνδέστε την εξωτερική μονάδα.

Παγιδεύστε τον ήχο

Η κάλυψη ενός ή και όλων των πλευρών της εξωτερικής μονάδας μπορεί να περιορίσει τον ήχο. Πειραματιστείτε πρώτα: στηρίξτε σανίδες κόντρα πλακέ γύρω από τη μονάδα για να δείτε πόσο αποτελεσματικός θα μπορούσε να είναι ένας ηχητικός φράχτης. Αν αποφασίσετε να τον «χτίσετε», κρατήστε τουλάχιστον 1 μέτρο απόσταση από τη μονάδα για να διατηρηθεί η ροή αέρα.

Για καλύτερα αποτελέσματα φροντίστε οι σανίδες να επικαλύπτονται και να μην μένουν κενά - αλλά βεβαιωθείτε ότι η περίφραξη δεν εμποδίζει την επαρκή κυκλοφορία αέρα.

Άλλοι θόρυβοι

Οι παραπάνω λύσεις βοηθούν όταν ο θόρυβος προέρχεται από την εξωτερική μονάδα. Ωστόσο, μπορεί να ακούσετε και άλλους πιο συγκεκριμένους θορύβους, όπως τριγμό, βουητό ή «κλικ».

Αν συμβεί αυτό, μπορεί να σημαίνει σοβαρότερα προβλήματα και πρέπει να καλέσετε επαγγελματία για να ελέγξει τη μονάδα. Εκείνος θα σας πει αν χρειάζεται επισκευή ή αντικατάσταση κάποιου μέρους ή αν η μονάδα χρειάζεται αναβάθμιση.

Μην ξεχνάτε επίσης να διατηρείτε το κλιματιστικό καθαρό: Ένας συμπυκνωτής καλυμμένος με σκόνη και σκουπίδια δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα.

Πηγή: familyhandyman.com

Τελευταία τροποποίηση στις 06/04/2026 - 06:52

Fuel Pass 2026: Πώς θα εκδώσετε την ψηφιακή κάρτα
Fuel Pass 2026: Πώς θα εκδώσετε την ψηφιακή κάρτα 06 Απριλίου 2026
Fuel Pass: Μεγάλη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα- Ποιοι πληρώνονται πριν το Πάσχα 02 Απριλίου 2026
Fuel Pass: Μεγάλη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα- Ποιοι πληρώνονται πριν το Πάσχα

Το ένα πράγμα που πρέπει να κάνετε για να δουλεύει σωστά το κλιματιστικό
Το ένα πράγμα που πρέπει να κάνετε για να δουλεύει σωστά το κλιματιστικό

Αυτός είναι ο τεχνικός που πρέπει να καλέσετε σήμερα κιόλας στον χώρο σας
Αυτός είναι ο τεχνικός που πρέπει να καλέσετε σήμερα κιόλας στον χώρο σας

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε τα φίλτρα αέρα για μεγαλύτερη απόδοση
Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε τα φίλτρα αέρα για μεγαλύτερη απόδοση

Πρέπει να καλύπτουμε τη μονάδα του AC τον χειμώνα; Τι λένε οι ειδικοί
Πρέπει να καλύπτουμε τη μονάδα του AC τον χειμώνα; Τι λένε οι ειδικοί

Σόμπα, καλοριφέρ, κλιματιστικό: Πώς θα ζεστάνετε πιο οικονομικά το σπίτι σας
Σόμπα, καλοριφέρ, κλιματιστικό: Πώς θα ζεστάνετε πιο οικονομικά το σπίτι σας

Πόσο ρεύμα καταναλώνει το κλιματιστικό και πόσο ο ανεμιστήρας
Πόσο ρεύμα καταναλώνει το κλιματιστικό και πόσο ο ανεμιστήρας