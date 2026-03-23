ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιάννης Μπρατάκος: Ανακούφιση τώρα, ανταγωνιστικότητα για το αύριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/03/2026 - 15:48
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση επαναφέρει τα γνωστά ψίχουλα των “pass” - Κατάργηση του ΕΦΚ στην Ενέργεια, πλαφόν στις τιμές των καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/03/2026 - 15:21
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/03/2026 - 14:50
Πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου - Ανακάμπτουν τα χρηματιστήρια
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/03/2026 - 14:17
Διαταγή Τραμπ για αναβολή επιθέσεων κατά υποδομών του Ιράν, έπειτα από «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη
ΚΟΣΜΟΣ
23/03/2026 - 13:27
17ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου «Μνήμες Λιγνίτη» την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/03/2026 - 12:39
Σταύρος Παπασταύρου: Τα δάση είναι το φυσικό μας κεφάλαιο και η κληρονομιά μας για τις επόμενες γενιές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/03/2026 - 11:59
METLEN και Naval Group υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας για projects υποβρυχίων και φρεγατών για τις διεθνείς αγορές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/03/2026 - 11:25
Κυρ. Μητσοτάκης: 4 νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/03/2026 - 11:02
AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Απόκτηση 7 αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Εύβοια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/03/2026 - 10:55
Ν. Παπαθανάσης: Νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων ύψους 5,785 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/03/2026 - 10:28
Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις 10:30 ανακοινώνει νέα μέτρα οικονομικής στήριξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/03/2026 - 09:49
Μπιρόλ (Διευθυντής ΔΟΕ): Ο κόσμος αντιμέτωπος με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες
ΚΟΣΜΟΣ
23/03/2026 - 09:37
«Εξοικονομώ»: 50% περισσότερα νοικοκυριά στα προγράμματα αναβάθμισης - αλλαγής συσκευών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/03/2026 - 08:54
Παγκόσμια Ημέρα Δασών: Η συμβιωτική σχέση μεταξύ βιώσιμης δασικής διαχείρισης και σύγχρονης βιοενέργειας για προστασία και κλιματική ανθεκτικότητα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/03/2026 - 08:36
Συναντήσεις με Chevron και ExxonMobil για την ταχεία υλοποίηση των ενεργειακών συμφωνιών θα έχει ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου στο Χιούστον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/03/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Επισιτισμός της … πείνας - Οι αριθμοί που δεν λένε την αλήθεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/03/2026 - 08:15
«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/03/2026 - 08:11
Εκτινάχθηκε κατά 75% η χονδρική τιμή ρεύματος - Ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/03/2026 - 08:08
Προβλήματα με τη σύνδεση στο internet: 5 λύσεις για το router
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/03/2026 - 06:52
Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/03/2026 - 06:52
Πόλεμος στο Ιράν: Ποιες χώρες είναι περισσότερο ευάλωτες στο ενεργειακό σοκ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/03/2026 - 06:52
4+1 λόγοι που το ψυγείο δεν δουλεύει σωστά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/03/2026 - 08:00
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/03/2026 - 08:01
Αυτό είναι το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ντίζελ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/03/2026 - 08:01
Έξυπνες πρίζες: 7 απρόσμενες χρήσεις που κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/03/2026 - 08:01
Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/03/2026 - 08:01
Τάκης Θεοδωρικάκος: Ετοιμότητα για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 15:43
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων
ΚΟΣΜΟΣ
20/03/2026 - 15:21
Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 14:48

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Παπαθανάσης: Νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων ύψους 5,785 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ

Ν. Παπαθανάσης: Νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων ύψους 5,785 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ
Newsroom
Δευτέρα, 23/03/2026 - 10:28

Με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027" δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.785.009,44 ευρώ.

Συγκεκριμένα, με τις αποφάσεις, που εντάσσονται στο πλαίσιο ανάλογων δράσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων ανά τη χώρα, δρομολογούνται οι παρακάτω δράσεις:

-Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του εμβληματικού διατηρητέου Μεγάρου Wix του δήμου Καβάλας, συνολικής επιφάνειας 1.268 τ.μ. Στο πλαίσιο της παρέμβασης, μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες θερμομόνωσης, εκσυγχρονισμού ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης και τεχνητού φωτισμού με προηγμένα συστήματα, καθώς και εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης. Επίσης, προβλέπονται εργασίες διαρρύθμισης, ώστε τo κτίριο να ανταποκρίνεται σε σύγχρονες προδιαγραφές και να υπηρετεί τη βιώσιμη κινητικότητα και την προσβασιμότητα από ΑμεΑ, όπως και εργασίες συντήρησης διακοσμητικών στοιχείων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Με την παρέμβαση το κτήριο αναβαθμίζεται ενεργειακά από την κατηγορία Η στην κατηγορία Β. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 2.685.348,64 ευρώ.

-Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο διατηρητέο συγκρότημα κτηρίων Λόγγου Τουρπάλη, του πρώην κλωστηρίου που θεωρείται η πρώτη βιομηχανία της Νάουσας αλλά και στη Μακεδονία. Η δράση αφορά στην αντικατάσταση των κουφωμάτων και στην ενεργειακή αναβάθμιση της κεραμοσκεπής, χωρίς να τροποποιείται η μορφή του κτηρίου, των Η/Μ εγκαταστάσεων (εγκατάσταση Συστημάτων VRF Inverter, συστήματος αερισμού με ανάκτηση θερμότητας, αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση συστήματος καταγραφής και επιτήρησης καταναλώσεων και στην εγκατάσταση συστήματος BMS). Με την παρέμβαση το κτίριο αναβαθμίζεται ενεργειακά από την κατηγορία Η στην κατηγορία Β+. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 2.099.660,80 ευρώ.

-Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων δήμου Καλαμαριάς. Στο πλαίσιο της παρέμβασης, μεταξύ άλλων, προβλέπονται προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακή αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων, αναβάθμιση συστημάτων φυσικού/τεχνητού φωτισμού και εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης. Με την παρέμβαση το κτίριο αναβαθμίζεται ενεργειακά από την κατηγορία Δ στην κατηγορία Β+. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο ευρώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

