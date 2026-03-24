ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
ΚΟΣΜΟΣ
24/03/2026 - 12:54
Semafor: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, η παύση ισχύει μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
24/03/2026 - 12:28
Κυριάκος Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 11:47
Ρ.Α.Α.Ε.Υ.: Ενημέρωση καταναλωτών για τα δυναμικά τιμολόγια (με πορτοκαλί σήμανση διαφάνειας)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 11:38
Εnaon EDA: Δράσεις ενημέρωσης στη Θήβα για την αξιοποίηση του Δικτύου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 11:20
2nd Greek Water Summit: Η νέα στρατηγική και τα έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 11:16
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα εν μέσω των ενεργειακών διαταραχών στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 10:40
Πρόταση μεθοδολογίας υπολογισμού μεταβλητού κόστους για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων που παρέχουν τηλεθέρμανση στον Δήμο Κοζάνης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 10:17
Νίκος Παπαθανάσης: 12,299 εκατομμύρια ευρώ για νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/03/2026 - 10:13
Κ. Χατζηδάκης: Οι μειώσεις στα καύσιμα θα περάσουν απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 09:27
Motor Oil: Αυξημένη κερδοφορία το 2025, αβεβαιότητα για το 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 09:14
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Χαιρετίζουμε τα νέα μέτρα στήριξης -Απαιτείται επιπλέον ενίσχυση όσων πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 09:07
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 08:56
Πρόσκληση ΡΑΑΕΥ για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 08:50
Στ. Παπασταύρου στο CERΑWeek: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 08:26
Η Κρήτη και η Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για το νερό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/03/2026 - 08:21
ΠΑΣΟΚ: Μέτρα «ασπιρίνη» απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες και που εξοβελίζουν το fuel pass
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24/03/2026 - 08:05
Fuel pass και επιδότηση diesel στην αντλία: Πώς, πότε και για ποιους ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 08:02
Κάθετος Διάδρομος: Άγονη και η χθεσινή δημοπρασία- Το βλέμμα στραμμένο στην Κομισιόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 08:00
Air Fryer VS φούρνος: Ποιο είναι τελικά πιο οικονομικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 07:04
Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 07:04

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
Newsroom
Τρίτη, 24/03/2026 - 15:05

Προώθηση του μπάσκετ 3x3, του ολυμπιακού αθλήματος που ξεκίνησε από τις γειτονιές του κόσμου, από τη ΔΕΗ και την ΕΟΚ

Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει δυναμικά για τέταρτη χρονιά, συστήνοντας το συναρπαστικό άθλημα 3×3 σε χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα. Για ακόμη μία χρονιά, η ΔΕΗ με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ταξιδεύουν σε είκοσι πόλεις στην Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου να γνωρίσουν το Ολυμπιακό άθλημα 3×3.

Η ΔΕΗ με κεντρικό μήνυμα ΔΕΗ Power Up the Game, στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που φέρνουν τη νέα γενιά πιο κοντά στον αθλητισμό, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές σε όλη την Ελλάδα να γνωρίσουν το μπάσκετ, να αναπτύξουν το πνεύμα του υγιούς αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας και να αποκομίσουν πολύτιμα οφέλη για τη σωματική, ψυχική και κοινωνική τους διάπλαση.

ΔΕΗ-3x3-Schools-3-1-900x1200.jpeg

Η φετινή δράση του 3×3 Schools powered by ΔΕΗ ξεκίνησε από το Γύθειο και συνεχίστηκε στην Αρεόπολη, τη Σαλαμίνα, την Κυπαρισσία και τα Φιλιατρά. Το πρόγραμμα συνεχίζει δυναμικά το ταξίδι του στη Ρόδο και την Κηφισιά (Πολιτεία) στις 26 και 27 Μαρτίου, ενώ επόμενος σταθμός είναι η Κοζάνη στις 1 και 2 Απριλίου. Η πρώτη φάση της διοργάνωσης ολοκληρώνεται με τις δράσεις στην Τζια και την Ηλιούπολη στις 27 και 28 Απριλίου αντίστοιχα.

Μέχρι σήμερα, η πρωτοβουλία της ΔΕΗ με την ΕΟΚ έχει ταξιδέψει σε 59 πόλεις, έχοντας φιλοξενήσει 3.237 ομάδες μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ περισσότεροι από 13.700 μαθητές έχουν ζήσει την εμπειρία μέσα και έξω από το γήπεδο. Η σταθερή υλοποίηση του προγράμματος αναδεικνύει τη διαχρονική επένδυση της ΔΕΗ στην ενίσχυση του σχολικού αθλητισμού και στην ενεργή συμμετοχή της νέας γενιάς σε δράσεις με εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

ΔΕΗ-3x3-Schools-1.jpeg

Μπάσκετ 3×3: από τους δρόμους στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Το 3×3 είναι το πιο διαδεδομένο ομαδικό «άθλημα του δρόμου» στον κόσμο και παίζεται με δύο αντίπαλες ομάδες των τριών παικτών, σε μία μπασκέτα, στο μισό γήπεδο. Νικήτρια είναι η ομάδα που προηγείται όταν συμπληρωθεί ένα δεκάλεπτο παιχνιδιού ή όποια φτάσει πρώτη στους 21 πόντους.

Παγκοσμίως, το 3×3 παιζόταν σε γήπεδα και γυμναστήρια όλου του κόσμου. Από τη δεκαετία του 1990 έχουν αρχίσει, κυρίως από τις ΗΠΑ, τουρνουά μπάσκετ 3×3 και η τυποποίηση των κανόνων του. Το 2010 εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε διεθνείς αγώνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στη Σιγκαπούρη. Σήμερα η FIBA διοργανώνει ένα ετήσιο 3×3 World Tour, Παγκόσμια και Ηπειρωτικά Κύπελλα. Ολυμπιακό άθλημα έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκυο 2020, όπου το χρυσό μετάλλιο στους άνδρες κατέκτησε η Λετονία και στις γυναίκες οι ΗΠΑ.

Η Ελλάδα έχει Εθνικές Ομάδες 3×3 Ανδρών, Γυναικών, U23 και U21. Το 3×3 ανεβαίνει συνεχώς όπως φαίνεται από την ανταπόκριση των αθλητών, των σωματείων, του ευρύτερου αθλητικού κοινού, όσο και από την άνοδο της χώρας και των εθνικών ομάδων στην κατάταξη της FIBΑ. Αυτό πιστοποιείται και από την πρόσφατη πρόκριση της Εθνική Ομάδας Γυναικών U23 στο Παγκόσμιο Κύπελλο 3×3.

ΔΕΗ-3x3-Schools-2-900x1200.jpeg

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΟΚ: www.basket.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα 24 Μαρτίου 2026
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία 24 Μαρτίου 2026
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.

ΔΕΗ: Θωρακισμένη απέναντι στη νέα κρίση- Τα «όπλα» Στάσση στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Θωρακισμένη απέναντι στη νέα κρίση- Τα «όπλα» Στάσση στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον

Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.

Ξεκινά η Διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους Κατοίκους των Νομών Κοζάνης &amp; Φλώρινας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ξεκινά η Διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους Κατοίκους των Νομών Κοζάνης & Φλώρινας

ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.

ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες