ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
ΚΟΣΜΟΣ
24/03/2026 - 12:54
Semafor: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, η παύση ισχύει μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
24/03/2026 - 12:28
Κυριάκος Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 11:47
Ρ.Α.Α.Ε.Υ.: Ενημέρωση καταναλωτών για τα δυναμικά τιμολόγια (με πορτοκαλί σήμανση διαφάνειας)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 11:38
Εnaon EDA: Δράσεις ενημέρωσης στη Θήβα για την αξιοποίηση του Δικτύου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 11:20
2nd Greek Water Summit: Η νέα στρατηγική και τα έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 11:16
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα εν μέσω των ενεργειακών διαταραχών στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 10:40
Πρόταση μεθοδολογίας υπολογισμού μεταβλητού κόστους για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων που παρέχουν τηλεθέρμανση στον Δήμο Κοζάνης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 10:17
Νίκος Παπαθανάσης: 12,299 εκατομμύρια ευρώ για νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/03/2026 - 10:13
Κ. Χατζηδάκης: Οι μειώσεις στα καύσιμα θα περάσουν απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 09:27
Motor Oil: Αυξημένη κερδοφορία το 2025, αβεβαιότητα για το 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 09:14
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Χαιρετίζουμε τα νέα μέτρα στήριξης -Απαιτείται επιπλέον ενίσχυση όσων πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 09:07
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 08:56
Πρόσκληση ΡΑΑΕΥ για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 08:50
Στ. Παπασταύρου στο CERΑWeek: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 08:26
Η Κρήτη και η Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για το νερό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/03/2026 - 08:21
ΠΑΣΟΚ: Μέτρα «ασπιρίνη» απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες και που εξοβελίζουν το fuel pass
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24/03/2026 - 08:05
Fuel pass και επιδότηση diesel στην αντλία: Πώς, πότε και για ποιους ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 08:02
Κάθετος Διάδρομος: Άγονη και η χθεσινή δημοπρασία- Το βλέμμα στραμμένο στην Κομισιόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 08:00
Air Fryer VS φούρνος: Ποιο είναι τελικά πιο οικονομικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 07:04
Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 07:04

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα

Newsroom
Τρίτη, 24/03/2026 - 14:32
  • Το κινητό X-ray επιτρέπει τον ψηφιακό έλεγχο και την καταγραφή του περιεχομένου φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων που διέρχονται από τις χερσαίες και λιμενικές πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας.
  • Ανήκει στο ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής επιτήρησης φορτηγών, κοντέινερ και οχημάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη χώρα, μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες ταχύτατων και αξιόπιστων ελέγχων.

Σε δοκιμαστική λειτουργία έθεσε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο υπερσύγχρονο κινητό μηχάνημα Χ-ray στην Ελλάδα για τον ψηφιακό έλεγχο και την καταγραφή του περιεχομένου φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων που διέρχονται από τις χερσαίες και λιμενικές πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας. Ο πρωτοποριακός αυτός εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιεί η Τελωνειακή Αρχή της ΑΑΔΕ, παρουσιάστηκε χθες σε ειδική εκδήλωση στον Οργανισμό Λιμένα Πειραιά παρουσία της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρου Ασθενίδη και του Γενικού Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εμμανουήλ Μουστάκα.

Ο κ. Μουστάκας, κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ανέφερε: «Το πρώτο υπερσύγχρονο κινητό μηχάνημα X-ray, πρόκειται άμεσα να ενταχθεί στο «οπλοστάσιο» της ΑΑΔΕ κατά του λαθρεμπορίου και του διασυνοριακού εγκλήματος. Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω του ευρύτερου έργου που υλοποιεί για την Τελωνειακή Υπηρεσία, συμβάλλει έμπρακτα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των λιμανιών μας».

Η κυρία Guilfoyle επεσήμανε: «Η προστασία των συνόρων είναι θεμελιώδης προτεραιότητα και απαιτεί αξιόπιστο εξοπλισμό. Η παράδοση του νέου συστήματος, αμερικανικής τεχνολογίας, ενισχύει ουσιαστικά την ασφάλεια των συνόρων και αποτελεί μέρος της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ. Μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες, όπως οι κινητές μονάδες σάρωσης, ενδυναμώνεται η αντιμετώπιση κρίσιμων απειλών, όπως το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία και το λαθρεμπόριο. Οι λύσεις αυτές θωρακίζουν τις πύλες εισόδου της Ελλάδας και, κατ’ επέκταση, της Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας τη κοινή δέσμευση για ασφάλεια, σταθερότητα και συνεργασία».

Ο κ. Πιτσιλής στάθηκε στη σημασία της θωράκισης των συνόρων και των λιμανιών με σύγχρονες τεχνολογίες, που ενδυναμώνουν την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, σε στενή συνεργασία με διεθνείς εταίρους.

Ο κ. Ασθενίδης δήλωσε: «Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά στρατηγικά έργα της ελληνικής κυβέρνησης που απαντά σε κρίσιμες προκλήσεις, όπως το λαθρεμπόριο, ενισχύοντας ουσιαστικά τους μηχανισμούς ελέγχου. Μέσα από τη στενή συνεργασία με την ΑΑΔΕ, το έργο προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προς την ολοκλήρωσή του».

Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκε ο τρόπος λειτουργίας του οχήματος: οι χειριστές, μέσω τεχνολογίας ακτινοσκόπησης, έχουν τη δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης του περιεχομένου φορτηγών και κοντέινερ που διέρχονται από χερσαία σύνορα, λιμάνια και κεντρικούς συγκοινωνιακούς κόμβους.

Το κινητό μηχάνημα Χ-ray επιτρέπει τον πλήρη και αξιόπιστο έλεγχο των φορτίων χωρίς να απαιτείται η αποσφράγιση ή η εκφόρτωσή τους, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή των εμπορευμάτων. Εντάσσεται στο ευρύτερο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, το οποίο ανέλαβε και υλοποιεί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού (μπάρες διέλευσης, κάμερες αυτόματης αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων κ.ά.) και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων. Η υλοποίησή του αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη και καταστολή του λαθρεμπορίου σε κρίσιμους τομείς, όπως τα πετρελαιοειδή, τα καπνικά προϊόντα, ο καφές και τα αλκοολούχα ποτά, καθώς και στην αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά 24 Μαρτίου 2026
Η Κρήτη και η Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για το νερό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γιάννης Τριήρης: Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες και που εξοβελίζουν το fuel pass
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Κάθετος Διάδρομος: Άγονη και η χθεσινή δημοπρασία- Το βλέμμα στραμμένο στην Κομισιόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Κυρ. Μητσοτάκης: 4 νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναντήσεις με Chevron και ExxonMobil για την ταχεία υλοποίηση των ενεργειακών συμφωνιών θα έχει ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου στο Χιούστον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

