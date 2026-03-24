24/03/2026 - 15:49
Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026
Τρίτη, 24/03/2026 - 07:04

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Δεύτερα πακέτο μέτρων συνολικού ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ για το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου 2026, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Στη ζωή μας επιστρέφει το Fuel Pass, με τα ποσά της επιδότησης να καλύπτουν το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου και να διαμορφώνονται ανάλογα με το όχημα και τον τόπο κατοικίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πλατφόρμα θα ανοίξει μέσα στην εβδομάδα, ενώ οι πληρωμές θα ξεκινήσουν πριν από τα μέσα του επόμενου μήνα.

Σε ό,τι αφορά τα ποσά:

  • για αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελλάδα η επιδότηση ανέρχεται σε 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα (για όσους διαθέτουν smartphone) και 40 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,
  • για αυτοκίνητα στην νησιωτική χώρα, τα ποσά είναι 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 50 ευρώ χωρίς,
  • για μοτοσικλέτες στα ηπειρωτικά η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ σε IBAN ,
  • για μοτοσικλέτες σε νησί στα 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ χωρίς.

Ποιο κόβονται από την επιδότηση

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και ελεύθερων επαγγελματιών, με ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους.

Τα όρια προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ.

Με βάση αυτά τα κριτήρια εκτιμάται ότι δικαιούται επιδότηση περίπου το 75% έως 80% των ιδιοκτητών οχημάτων.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση θα γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας στο gov.gr.

Ο δικαιούχος θα πρέπει να δηλώσει ένα όχημα για το οποίο έχει πλήρη ή μερική ιδιοκτησία ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης.

Προσοχή! Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο. Προϋπόθεση είναι το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Σημειώνεται πως μετά την αίτηση θα εκδίδεται αυτόματα η ψηφιακή κάρτα ή θα γίνεται η κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/03/2026 - 07:04

