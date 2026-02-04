ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δ. Γκούτης: Η Γεωπολιτική των Κρίσιμων Ορυκτών - Γιατί η Γροιλανδία μπαίνει στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:58
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:43
Protergia Dynamic One: Το νέο δυναμικό τιμολόγιο για επαγγελματίες πελάτες χαμηλής τάσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Μισθός 18 ημερών
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/02/2026 - 08:16
HORECA: Οι καταναλωτές ζητούν βιωσιμότητα, αλλά φοβούνται το greenwashing
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:09
ΓΣΕΒΕΕ: Μέχρι τις 18 του μήνα φτάνουν τα χρήματα για 6 στα 10 νοικοκυριά- Ρεύμα και θέρμανση στο επίκεντρο της ακρίβειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:06
Γιατί έχουμε κάθε λόγο να «πανηγυρίζουμε» για την ηλιακή ενέργεια στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/02/2026 - 06:39
Η καθημερινή συνήθεια που επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Τέσσερα από τα χειρότερα μέρη να βάζετε το laptop
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Οι τρεις αλλαγές που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σου φέτος τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Renewable EnergyTech: Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του ενεργειακού συνεδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 15:48
Θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άδεια Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
03/02/2026 - 15:26
Μίλτος Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ): «Ακριβό ρεύμα, φθηνές δικαιολογίες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 15:02
Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/02/2026 - 14:44
ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025 -288 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 14:31
Sunlight Group: Ολοκλήρωση του έργου ReLiFe®
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 13:56
Σημαντικό ενδιαφέρον στις δημοπρασίες LNG του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης φορτίων LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/02/2026 - 13:16
Γ. Μανιάτης: 12 χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, μέχρι να ανακαλύψει η κυβέρνηση τη σπουδαιότητα του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 12:40
Αξιοποίηση αποβαλλόμενης θερμότητας από Κέντρα Δεδομένων: μια ρεαλιστική ευκαιρία για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 12:00
Nτ. Τραμπ: Αν δεν κλειστεί συμφωνία με το Ιράν θα γίνουν «κακά πράγματα»
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 11:24
Η Schneider Electric γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της McLaren Racing στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 10:58
IENE: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και Απονομή των Βραβείων «Προμηθέας» 2026 σε Διακεκριμένα Στελέχη του Ενεργειακού Τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 10:20
ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 09:50
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα καθίσταται καθοριστικός «παίκτης» για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 09:06
Η Eldorado και η Foran συνεργάζονται για να δημιουργήσουν έναν κορυφαίο παραγωγό χρυσού και χαλκού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 08:50
Υπογράφηκε η συμφωνία της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με την Sung Shin Rolling Stock Tehncology για παραγωγή τροχαίου υλικού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/02/2026 - 08:12
Φθηνά τα «μπλε» τιμολόγια στην Ελλάδα, ακριβότερο το πραγματικό κόστος για τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 08:11
Ρεκόρ ΑΠΕ, αλλά και 8η ακριβότερη στην Ευρώπη η ελληνική χονδρεμπορική αγορά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/02/2026 - 08:02
Σπίτια με μηδενικούς λογαριασμούς: Πώς θα μπορούσατε να μην πληρώνετε τίποτα για ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 06:38

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οι τρεις αλλαγές που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σου φέτος τον χειμώνα

Οι τρεις αλλαγές που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σου φέτος τον χειμώνα
JESHOOTS από Pexels
Newsroom
Τετάρτη, 04/02/2026 - 06:39

Τρείς - φιλικές προς το περιβάλλον - αλλαγές για να δεις αισθητή διαφορά στη θερμοκρασία του σπιτιού τον χειμώνα.

Από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης, όταν το κόστος για ένα μέσο νοικοκυριό εκτοξεύτηκε, πολλοί ξεκίνησαν μια προσπάθεια να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας.

Οι πιο απλές λύσεις μπήκαν πρώτα σε εφαρμογή: αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς, σβήσιμο των φώτων όταν φεύγω από ένα δωμάτιο, και σφράγισμα ρευμάτων που αφήνουν το κρύο να μπει και τη ζέστη να βγει.

Η Sarah Handley έκανε ακόμη τρεις αλλαγές, που - όπως σημειώνει στο Ideal Home - είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση στο πόσο ζεστό νιώθει το σπίτι της.
Πρόκειται για αλλαγές που την βοήθησαν να μην ανεβάζει τον θερμοστάτη αλλά και να μην έχει συνεχώς ανοιχτή τη θέρμανση.

1. Ανακλαστήρες στα καλοριφέρ

Η Sarah περιγράφει πως το σπίτι της είναι πάνω από 50 ετών και σίγουρα δεν είναι ιδιαίτερα ενεργειακά αποδοτικό.

Πριν εγκαταστήσει τους ανακλαστήρες πίσω από τα καλοριφέρ που βρίσκονται σε εξωτερικούς τοίχους, συνήθιζε να ανεβάζει τον θερμοστάτη και να αφήνει το καλοριφέρ αναμμένο για μία επιπλέον ώρα για περισσότερη ζέστη.

Οι ανακλαστήρες άλλαξαν εντελώς την κατάσταση: η θερμότητα παραμένει περισσότερο στο δωμάτιο και η Sarah δεν χρειάζεται να αυξάνει τον θερμοστάτη.

2. Στρατηγική χρήση του ηλεκτρικού καλοριφέρ

Η χρήση ηλεκτρικού καλοριφέρ μπορεί να φαίνεται αντιφατική σε ένα άρθρο για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά το πώς το χρησιμοποιεί κάποιος μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Η Sarah εξηγεί πως καθώς δουλεύει από το σπίτι, ανάβει το ηλεκτρικό καλοριφέρ για να ζεστάνει το δωμάτιο που βρίσκεται, αντί να προσπαθήσει να ζεστάνει όλο το σπίτι.

Ορισμένες μέρες το χρειάζεται περισσότερο, άλλες λιγότερο, αλλά σε κάθε περίπτωση ζεσταίνει γρήγορα και δεν το αφήνει αναμμένο παραπάνω από όσο χρειάζεται.

3. Αναβάθμιση της στέγης της βεράντας

Η αλλαγή της στέγης της βεράντας από γυάλινα πάνελ σε μια συμπαγή, καλά μονωμένη κατασκευή ήταν μεγάλη επένδυση, αλλά άξιζε από πλευράς άνεσης και ενεργειακής απόδοσης.

Πριν, η βεράντα ήταν ακατάλληλη από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι το τέλος Μαρτίου λόγω του κρύου, ενώ υπήρχαν σημαντικές διαρροές θερμότητας.

Αρχικά η Sarah χρησιμοποίησε θερμοκουρτίνα, αλλά η νέα μονωμένη στέγη έκανε το χώρο πολύ πιο ζεστό και πλέον η βεράντα χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Με αυτές τις τρεις βασικές αλλαγές, το σπίτι έγινε αισθητά πιο ζεστό, οι ανάγκες για επιπλέον θέρμανση μειώθηκαν και οι λογαριασμοί ενέργειας έπεσαν.

Η συνδυασμένη χρήση ανακλαστήρων, ηλεκτρικού καλοριφέρ και κατάλληλης μόνωσης απέδειξε πόσο σημαντική είναι η σωστή διαχείριση της ενέργειας στο σπίτι.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/02/2026 - 06:39

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αναβάθμιση της πιστοληπτικής προοπτικής της ΔΕΗ από την S&amp;P
Αναβάθμιση της πιστοληπτικής προοπτικής της ΔΕΗ από την S&P 29 Ιανουαρίου 2026
TÜV NORD Ελλάδας: Επαληθεύει με επιτυχία το Ανθρακικό Αποτύπωμα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. 29 Ιανουαρίου 2026
TÜV NORD Ελλάδας: Επαληθεύει με επιτυχία το Ανθρακικό Αποτύπωμα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΣΕΒΕΕ: Μέχρι τις 18 του μήνα φτάνουν τα χρήματα για 6 στα 10 νοικοκυριά- Ρεύμα και θέρμανση στο επίκεντρο της ακρίβειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΓΣΕΒΕΕ: Μέχρι τις 18 του μήνα φτάνουν τα χρήματα για 6 στα 10 νοικοκυριά- Ρεύμα και θέρμανση στο επίκεντρο της ακρίβειας

Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα

Τελικά βοηθάει το αλουμινόχαρτο πίσω από τα καλοριφέρ; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τελικά βοηθάει το αλουμινόχαρτο πίσω από τα καλοριφέρ; Οι ειδικοί απαντούν

Mελέτη δείχνει πώς μπορούν να μειωθούν στο μισό οι λογαριασμοί θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Mελέτη δείχνει πώς μπορούν να μειωθούν στο μισό οι λογαριασμοί θέρμανσης

Θερμποπομποί VS κεντρική θέρμανση: Οι ειδικοί προτείνουν την πιο οικονομική λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θερμποπομποί VS κεντρική θέρμανση: Οι ειδικοί προτείνουν την πιο οικονομική λύση

Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα