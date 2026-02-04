Οι τρεις αλλαγές που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σου φέτος τον χειμώνα

Τρείς - φιλικές προς το περιβάλλον - αλλαγές για να δεις αισθητή διαφορά στη θερμοκρασία του σπιτιού τον χειμώνα.

Από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης, όταν το κόστος για ένα μέσο νοικοκυριό εκτοξεύτηκε, πολλοί ξεκίνησαν μια προσπάθεια να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας.

Οι πιο απλές λύσεις μπήκαν πρώτα σε εφαρμογή: αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς, σβήσιμο των φώτων όταν φεύγω από ένα δωμάτιο, και σφράγισμα ρευμάτων που αφήνουν το κρύο να μπει και τη ζέστη να βγει.

Η Sarah Handley έκανε ακόμη τρεις αλλαγές, που - όπως σημειώνει στο Ideal Home - είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση στο πόσο ζεστό νιώθει το σπίτι της.

Πρόκειται για αλλαγές που την βοήθησαν να μην ανεβάζει τον θερμοστάτη αλλά και να μην έχει συνεχώς ανοιχτή τη θέρμανση.

1. Ανακλαστήρες στα καλοριφέρ

Η Sarah περιγράφει πως το σπίτι της είναι πάνω από 50 ετών και σίγουρα δεν είναι ιδιαίτερα ενεργειακά αποδοτικό.

Πριν εγκαταστήσει τους ανακλαστήρες πίσω από τα καλοριφέρ που βρίσκονται σε εξωτερικούς τοίχους, συνήθιζε να ανεβάζει τον θερμοστάτη και να αφήνει το καλοριφέρ αναμμένο για μία επιπλέον ώρα για περισσότερη ζέστη.

Οι ανακλαστήρες άλλαξαν εντελώς την κατάσταση: η θερμότητα παραμένει περισσότερο στο δωμάτιο και η Sarah δεν χρειάζεται να αυξάνει τον θερμοστάτη.

2. Στρατηγική χρήση του ηλεκτρικού καλοριφέρ

Η χρήση ηλεκτρικού καλοριφέρ μπορεί να φαίνεται αντιφατική σε ένα άρθρο για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά το πώς το χρησιμοποιεί κάποιος μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Η Sarah εξηγεί πως καθώς δουλεύει από το σπίτι, ανάβει το ηλεκτρικό καλοριφέρ για να ζεστάνει το δωμάτιο που βρίσκεται, αντί να προσπαθήσει να ζεστάνει όλο το σπίτι.

Ορισμένες μέρες το χρειάζεται περισσότερο, άλλες λιγότερο, αλλά σε κάθε περίπτωση ζεσταίνει γρήγορα και δεν το αφήνει αναμμένο παραπάνω από όσο χρειάζεται.

3. Αναβάθμιση της στέγης της βεράντας

Η αλλαγή της στέγης της βεράντας από γυάλινα πάνελ σε μια συμπαγή, καλά μονωμένη κατασκευή ήταν μεγάλη επένδυση, αλλά άξιζε από πλευράς άνεσης και ενεργειακής απόδοσης.

Πριν, η βεράντα ήταν ακατάλληλη από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι το τέλος Μαρτίου λόγω του κρύου, ενώ υπήρχαν σημαντικές διαρροές θερμότητας.

Αρχικά η Sarah χρησιμοποίησε θερμοκουρτίνα, αλλά η νέα μονωμένη στέγη έκανε το χώρο πολύ πιο ζεστό και πλέον η βεράντα χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Με αυτές τις τρεις βασικές αλλαγές, το σπίτι έγινε αισθητά πιο ζεστό, οι ανάγκες για επιπλέον θέρμανση μειώθηκαν και οι λογαριασμοί ενέργειας έπεσαν.

Η συνδυασμένη χρήση ανακλαστήρων, ηλεκτρικού καλοριφέρ και κατάλληλης μόνωσης απέδειξε πόσο σημαντική είναι η σωστή διαχείριση της ενέργειας στο σπίτι.