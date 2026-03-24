Γ. Χατζηθεοδοσίου: Χαιρετίζουμε τα νέα μέτρα στήριξης -Απαιτείται επιπλέον ενίσχυση όσων πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος

Δήλωση του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Επίτιμου Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τα νέα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα ανακουφίσουν τους καταναλωτές, αν και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είχαν ληφθεί νωρίτερα καθώς οι πολίτες έχουν ήδη δει στην τσέπη τους σημαντικές επιβαρύνσεις, ειδικά εξαιτίας της ανόδου των τιμών των καυσίμων.

Το γεγονός ότι το οικονομικό επιτελείο προχωρά σε επιδότηση με 16 λεπτά ανά λίτρο του diesel κίνησης στην αντλία σημαίνει ότι μειώνεται η φορολογία καθώς η τελική τιμή θα μειωθεί κατά 20 λεπτά, όπως ανακοινώθηκε. Άρα δεν είμαστε υπερβολικοί όσοι υποστηρίζουμε ότι είναι εφικτή μία μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης -μία κίνηση που ήδη έχουν κάνει και άλλα ευρωπαϊκά κράτη- στα καύσιμα. Ουσιαστικά δεν μειώνεται τώρα ο φόρος μέσω της επιδότησης;

Όσο για τη χορήγηση της Ψηφιακής Κάρτας Καυσίμων για στήριξη των καταναλωτών απέναντι στις μεγάλες αυξήσεις της βενζίνης, επιστρέφοντας στον ιδιοκτήτη του οχήματος 50 ευρώ για δύο μήνες, είναι σίγουρο ότι θα ανακουφίσει αρκετά νοικοκυριά.

Όπως προς τη σωστή κατεύθυνση είναι η στήριξη των αγροτών μέσω της επιχορήγησης του 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων, αλλά και οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Σημαντική ανακούφιση στο θέμα των επιπτώσεων του υψηλού ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να έδινε μία κυβερνητική παρέμβαση στην «πηγή», δηλαδή στις τιμές που δίνουν τα διυλιστήρια.

Σε κάθε περίπτωση πάντως εκτιμώ ότι πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις όπως καταστήματα εστίασης, φούρνοι, βιοτεχνίες -μικρομεσαίες δηλαδή με ήδη υψηλό ενεργειακό κόστος- καθώς δεν θα μπορέσουν να αντέξουν στις πολύ μεγάλες υποχρεώσεις. Όπως έχει προαναγγελθεί, έρχονται στοχευμένα μέτρα για την ενεργοβόρα βιομηχανία. Και οι επιχειρήσεις που προανέφερα επιβαρύνονται κατά πολύ από τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και απαιτείται ειδική μέριμνα για να συνεχίσουν να λειτουργούν.