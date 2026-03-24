Γ. Χατζηθεοδοσίου: Χαιρετίζουμε τα νέα μέτρα στήριξης -Απαιτείται επιπλέον ενίσχυση όσων πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος

Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
24/03/2026 - 12:54
Semafor: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, η παύση ισχύει μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις
24/03/2026 - 12:28
Κυριάκος Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά
24/03/2026 - 11:47
Ρ.Α.Α.Ε.Υ.: Ενημέρωση καταναλωτών για τα δυναμικά τιμολόγια (με πορτοκαλί σήμανση διαφάνειας)
24/03/2026 - 11:38
Εnaon EDA: Δράσεις ενημέρωσης στη Θήβα για την αξιοποίηση του Δικτύου Φυσικού Αερίου
24/03/2026 - 11:20
2nd Greek Water Summit: Η νέα στρατηγική και τα έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων
24/03/2026 - 11:16
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα εν μέσω των ενεργειακών διαταραχών στη Μέση Ανατολή
24/03/2026 - 10:40
Πρόταση μεθοδολογίας υπολογισμού μεταβλητού κόστους για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων που παρέχουν τηλεθέρμανση στον Δήμο Κοζάνης
24/03/2026 - 10:17
Νίκος Παπαθανάσης: 12,299 εκατομμύρια ευρώ για νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων
24/03/2026 - 10:13
Κ. Χατζηδάκης: Οι μειώσεις στα καύσιμα θα περάσουν απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή
24/03/2026 - 09:27
Motor Oil: Αυξημένη κερδοφορία το 2025, αβεβαιότητα για το 2026
24/03/2026 - 09:14
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Χαιρετίζουμε τα νέα μέτρα στήριξης -Απαιτείται επιπλέον ενίσχυση όσων πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος
24/03/2026 - 09:07
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
24/03/2026 - 08:56
Πρόσκληση ΡΑΑΕΥ για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας
24/03/2026 - 08:50
Στ. Παπασταύρου στο CERΑWeek: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας
24/03/2026 - 08:26
Η Κρήτη και η Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για το νερό
24/03/2026 - 08:21
ΠΑΣΟΚ: Μέτρα «ασπιρίνη» απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση
24/03/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες και που εξοβελίζουν το fuel pass
24/03/2026 - 08:05
Fuel pass και επιδότηση diesel στην αντλία: Πώς, πότε και για ποιους ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα
24/03/2026 - 08:02
Κάθετος Διάδρομος: Άγονη και η χθεσινή δημοπρασία- Το βλέμμα στραμμένο στην Κομισιόν
24/03/2026 - 08:00
Air Fryer VS φούρνος: Ποιο είναι τελικά πιο οικονομικό
24/03/2026 - 07:04
Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026
24/03/2026 - 07:04

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Χαιρετίζουμε τα νέα μέτρα στήριξης -Απαιτείται επιπλέον ενίσχυση όσων πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος

Newsroom
Τρίτη, 24/03/2026 - 09:07

Δήλωση του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Επίτιμου Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τα νέα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα ανακουφίσουν τους καταναλωτές, αν και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είχαν ληφθεί νωρίτερα καθώς οι πολίτες έχουν ήδη δει στην τσέπη τους σημαντικές επιβαρύνσεις, ειδικά εξαιτίας της ανόδου των τιμών των καυσίμων.

Το γεγονός ότι το οικονομικό επιτελείο προχωρά σε επιδότηση με 16 λεπτά ανά λίτρο του diesel κίνησης στην αντλία σημαίνει ότι μειώνεται η φορολογία καθώς η τελική τιμή θα μειωθεί κατά 20 λεπτά, όπως ανακοινώθηκε. Άρα δεν είμαστε υπερβολικοί όσοι υποστηρίζουμε ότι είναι εφικτή μία μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης -μία κίνηση που ήδη έχουν κάνει και άλλα ευρωπαϊκά κράτη- στα καύσιμα. Ουσιαστικά δεν μειώνεται τώρα ο φόρος μέσω της επιδότησης;

Όσο για τη χορήγηση της Ψηφιακής Κάρτας Καυσίμων για στήριξη των καταναλωτών απέναντι στις μεγάλες αυξήσεις της βενζίνης, επιστρέφοντας στον ιδιοκτήτη του οχήματος 50 ευρώ για δύο μήνες, είναι σίγουρο ότι θα ανακουφίσει αρκετά νοικοκυριά.

Όπως προς τη σωστή κατεύθυνση είναι η στήριξη των αγροτών μέσω της επιχορήγησης του 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων, αλλά και οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Σημαντική ανακούφιση στο θέμα των επιπτώσεων του υψηλού ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να έδινε μία κυβερνητική παρέμβαση στην «πηγή», δηλαδή στις τιμές που δίνουν τα διυλιστήρια.

Σε κάθε περίπτωση πάντως εκτιμώ ότι πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις όπως καταστήματα εστίασης, φούρνοι, βιοτεχνίες -μικρομεσαίες δηλαδή με ήδη υψηλό ενεργειακό κόστος- καθώς δεν θα μπορέσουν να αντέξουν στις πολύ μεγάλες υποχρεώσεις. Όπως έχει προαναγγελθεί, έρχονται στοχευμένα μέτρα για την ενεργοβόρα βιομηχανία. Και οι επιχειρήσεις που προανέφερα επιβαρύνονται κατά πολύ από τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και απαιτείται ειδική μέριμνα για να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Air Fryer VS φούρνος: Ποιο είναι τελικά πιο οικονομικό 24 Μαρτίου 2026
