17ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου «Μνήμες Λιγνίτη» την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026

Το Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» Α.Ε., ανακοινώνει πως σε μία προσπάθεια να διευκολύνουμε τον προγραμματισμό των αθλητών αλλά και των Συλλόγων που σχεδιάζουν αγώνες δρόμου, με την παρούσα γίνεται γνωστό ότι το Σωματείο προτίθεται να προβεί στην 17η διοργάνωση του Πανελληνίου Αγώνα Δρόμου «Μνήμες Λιγνίτη» την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026.

Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει την ημιμαραθώνια διαδρομή των 21ος Χιλιομέτρων και τον λαϊκό αγώνα των 5Km.

Η προκήρυξη και λοιπές ανακοινώσεις θα βγούνε στη δημοσιότητα σε δεύτερο χρόνο.