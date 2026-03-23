Γιάννης Μπρατάκος: Ανακούφιση τώρα, ανταγωνιστικότητα για το αύριο
23/03/2026 - 15:48
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση επαναφέρει τα γνωστά ψίχουλα των "pass" - Κατάργηση του ΕΦΚ στην Ενέργεια, πλαφόν στις τιμές των καυσίμων
23/03/2026 - 15:21
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων
23/03/2026 - 14:50
Πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου - Ανακάμπτουν τα χρηματιστήρια
23/03/2026 - 14:17
Διαταγή Τραμπ για αναβολή επιθέσεων κατά υποδομών του Ιράν, έπειτα από «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη
23/03/2026 - 13:27
17ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου «Μνήμες Λιγνίτη» την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026
23/03/2026 - 12:39
Σταύρος Παπασταύρου: Τα δάση είναι το φυσικό μας κεφάλαιο και η κληρονομιά μας για τις επόμενες γενιές
23/03/2026 - 11:59
METLEN και Naval Group υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας για projects υποβρυχίων και φρεγατών για τις διεθνείς αγορές
23/03/2026 - 11:25
Κυρ. Μητσοτάκης: 4 νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
23/03/2026 - 11:02
AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Απόκτηση 7 αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Εύβοια
23/03/2026 - 10:55
Ν. Παπαθανάσης: Νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων ύψους 5,785 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ
23/03/2026 - 10:28
Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις 10:30 ανακοινώνει νέα μέτρα οικονομικής στήριξης
23/03/2026 - 09:49
Μπιρόλ (Διευθυντής ΔΟΕ): Ο κόσμος αντιμέτωπος με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες
23/03/2026 - 09:37
«Εξοικονομώ»: 50% περισσότερα νοικοκυριά στα προγράμματα αναβάθμισης - αλλαγής συσκευών
23/03/2026 - 08:54
Παγκόσμια Ημέρα Δασών: Η συμβιωτική σχέση μεταξύ βιώσιμης δασικής διαχείρισης και σύγχρονης βιοενέργειας για προστασία και κλιματική ανθεκτικότητα
23/03/2026 - 08:36
Συναντήσεις με Chevron και ExxonMobil για την ταχεία υλοποίηση των ενεργειακών συμφωνιών θα έχει ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου στο Χιούστον
23/03/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Επισιτισμός της … πείνας - Οι αριθμοί που δεν λένε την αλήθεια
23/03/2026 - 08:15
«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης
23/03/2026 - 08:11
Εκτινάχθηκε κατά 75% η χονδρική τιμή ρεύματος - Ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές
23/03/2026 - 08:08
Προβλήματα με τη σύνδεση στο internet: 5 λύσεις για το router
23/03/2026 - 06:52
Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια
23/03/2026 - 06:52
Πόλεμος στο Ιράν: Ποιες χώρες είναι περισσότερο ευάλωτες στο ενεργειακό σοκ
23/03/2026 - 06:52
4+1 λόγοι που το ψυγείο δεν δουλεύει σωστά
22/03/2026 - 08:00
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες
22/03/2026 - 08:01
Αυτό είναι το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ντίζελ
22/03/2026 - 08:01
Έξυπνες πρίζες: 7 απρόσμενες χρήσεις που κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο»
22/03/2026 - 08:01
Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας
22/03/2026 - 08:01
Τάκης Θεοδωρικάκος: Ετοιμότητα για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών
20/03/2026 - 15:43
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων
20/03/2026 - 15:21
Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος
20/03/2026 - 14:48

«Εξοικονομώ»: 50% περισσότερα νοικοκυριά στα προγράμματα αναβάθμισης - αλλαγής συσκευών

Δευτέρα, 23/03/2026 - 08:54

Περισσότερα από 340.000 νοικοκυριά προβλέπεται να ενταχθούν στα νέα προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ» και «Αλλάζω συσκευή» που θα προκηρυχθούν τους επόμενους μήνες στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Πρόκειται για πλήθος σχεδόν 50 % μεγαλύτερο σε σχέση με τα νοικοκυριά που εντάχθηκαν στα αντίστοιχα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης (ήταν 232.000 νοικοκυριά), το οποίο εκπνέει το επόμενο διάστημα.

Οι δράσεις του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση και αναμένεται να ενεργοποιηθούν τους επόμενους μήνες, μετά την έγκρισή τους από την ΕΕ.

Όπως σημειώνουν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

  • -Μέσω των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης (ΤΑΑ) έχουν ενταχθεί προς αναβάθμιση 102.000 κατοικίες, με επιδοτήσεις ύψους 1,35 δισ. ευρώ, κινητοποιώντας συνολικές επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 1,6 δισ. ευρώ στην αγορά. Στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο - σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης που έχει κατατεθεί στην ΕΕ, προβλέπεται να ενταχθούν επιπλέον 62.000 νοικοκυριά, με υψηλά ποσοστά επιδότησης που θα υπερβαίνουν το 80%.
  • -Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθηκαν επίσης 130.000 νοικοκυριά για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων. Στο πλαίσιο του ΚΚΤ, προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση των σχετικών παρεμβάσεων, με τουλάχιστον 170.000 επιπλέον νοικοκυριά να ωφελούνται για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και 110.000 για την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων.
  • -Επιπλέον, μέσω των προγραμμάτων του ΤΑΑ ενισχύθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή για επιχειρήσεις». Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί μέσω του ΚΚΤ, με την ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 10.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων, με έμφαση σε κλάδους με υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας.

Με ενδιαφέρον αναμένεται από την αγορά και η εφαρμογή του νέου μοντέλου χρηματοδότησης (on-bill financing), μέσω του οποίου ο πάροχος ενέργειας αναλαμβάνει το αρχικό κόστος της ενεργειακής αναβάθμισης και ο πολίτης αποπληρώνει την επένδυση σταδιακά μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και το Πρόγραμμα Επιδότησης Ανακαίνισης Παλαιών Κατοικιών Με Ήπιες Ενεργειακές Παρεμβάσεις, που βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού και αναμένεται να προκηρυχθεί το Μάιο. Το πρόγραμμα θα αφορά κλειστές (κατά προτεραιότητα) αλλά και χρησιμοποιούμενες κατοικίες. Θα καλύπτει έως και το 90% των επιλέξιμων δαπανών ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, με ανώτατο ύψος επιδότησης 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεπάγεται την υποχρέωση χρήσης του ακινήτου για κύρια κατοικία από τον δικαιούχο ή μακροχρόνια μίσθωση για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Το ανώτερο εισοδηματικό όριο για συμμετοχή θα είναι 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για την περίπτωση άγαμου ατόμου, το ανώτερο όριο θα είναι 25.000 ευρώ και για μονογονεϊκή οικογένεια 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Σημειώνεται ότι αυτήν την περίοδο είναι ανοιχτά δύο προγράμματα που «τρέχει» το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» και το «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου».

Το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» (προϋπολογισμός: 400 εκατ.) παρέχει άτοκα δάνεια ύψους 5.000 - 25.000 ευρώ, χωρίς εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια, για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (θερμομόνωση, ενεργειακά κουφώματα, ηλιακό θερμοσίφωνα, φωτοβολταϊκό κά).

Καταληκτική ημερομηνία σύναψης Σύμβασης Δανεισμού είναι η 30/06/2026 (περισσότερες πληροφορίες)

Το Ανακαινίζω - Νοικιάζω για κενά σπίτια στοχεύει στην αύξηση των διαθέσιμων προς μακροχρόνια μίσθωση κατοικιών. Παρέχει επιδότηση του κόστους ανακαίνισης ή επισκευής, ύψους έως 13.500 ευρώ, για κενές κατοικίες που θα μισθωθούν για τα επόμενα 3 χρόνια. Η επιδότηση καλύπτει το 60% επί των τιμολογίων εργασιών και υλικών ανακαίνισης και ανέρχεται έως και τις 8.100 ευρώ. Το ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδόν έως 100 τ.μ. και να ήταν κενό τα 3 προηγούμενα χρόνια. Επίσης για να καταβληθεί η επιδότηση πρέπει ο ιδιοκτήτης να προχωρήσει σε μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου για τουλάχιστον 3 χρόνια (περισσότερες πληροφορίες)

