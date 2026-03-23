Γιάννης Μπρατάκος: Ανακούφιση τώρα, ανταγωνιστικότητα για το αύριο
23/03/2026 - 15:48
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση επαναφέρει τα γνωστά ψίχουλα των “pass” - Κατάργηση του ΕΦΚ στην Ενέργεια, πλαφόν στις τιμές των καυσίμων
23/03/2026 - 15:21
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων
23/03/2026 - 14:50
Πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου - Ανακάμπτουν τα χρηματιστήρια
23/03/2026 - 14:17
Διαταγή Τραμπ για αναβολή επιθέσεων κατά υποδομών του Ιράν, έπειτα από «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη
23/03/2026 - 13:27
17ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου «Μνήμες Λιγνίτη» την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026
23/03/2026 - 12:39
Σταύρος Παπασταύρου: Τα δάση είναι το φυσικό μας κεφάλαιο και η κληρονομιά μας για τις επόμενες γενιές
23/03/2026 - 11:59
METLEN και Naval Group υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας για projects υποβρυχίων και φρεγατών για τις διεθνείς αγορές
23/03/2026 - 11:25
Κυρ. Μητσοτάκης: 4 νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
23/03/2026 - 11:02
AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Απόκτηση 7 αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Εύβοια
23/03/2026 - 10:55
Ν. Παπαθανάσης: Νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων ύψους 5,785 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ
23/03/2026 - 10:28
Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις 10:30 ανακοινώνει νέα μέτρα οικονομικής στήριξης
23/03/2026 - 09:49
Μπιρόλ (Διευθυντής ΔΟΕ): Ο κόσμος αντιμέτωπος με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες
23/03/2026 - 09:37
«Εξοικονομώ»: 50% περισσότερα νοικοκυριά στα προγράμματα αναβάθμισης - αλλαγής συσκευών
23/03/2026 - 08:54
Παγκόσμια Ημέρα Δασών: Η συμβιωτική σχέση μεταξύ βιώσιμης δασικής διαχείρισης και σύγχρονης βιοενέργειας για προστασία και κλιματική ανθεκτικότητα
23/03/2026 - 08:36
Συναντήσεις με Chevron και ExxonMobil για την ταχεία υλοποίηση των ενεργειακών συμφωνιών θα έχει ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου στο Χιούστον
23/03/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Επισιτισμός της … πείνας - Οι αριθμοί που δεν λένε την αλήθεια
23/03/2026 - 08:15
«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης
23/03/2026 - 08:11
Εκτινάχθηκε κατά 75% η χονδρική τιμή ρεύματος - Ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές
23/03/2026 - 08:08
Προβλήματα με τη σύνδεση στο internet: 5 λύσεις για το router
23/03/2026 - 06:52
Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια
23/03/2026 - 06:52
Πόλεμος στο Ιράν: Ποιες χώρες είναι περισσότερο ευάλωτες στο ενεργειακό σοκ
23/03/2026 - 06:52
4+1 λόγοι που το ψυγείο δεν δουλεύει σωστά
22/03/2026 - 08:00
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες
22/03/2026 - 08:01
Αυτό είναι το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ντίζελ
22/03/2026 - 08:01
Έξυπνες πρίζες: 7 απρόσμενες χρήσεις που κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο»
22/03/2026 - 08:01
Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας
22/03/2026 - 08:01
Τάκης Θεοδωρικάκος: Ετοιμότητα για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών
20/03/2026 - 15:43
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων
20/03/2026 - 15:21
Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος
20/03/2026 - 14:48

METLEN και Naval Group υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας για projects υποβρυχίων και φρεγατών για τις διεθνείς αγορές

METLEN και Naval Group υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας για projects υποβρυχίων και φρεγατών για τις διεθνείς αγορές
Newsroom
Δευτέρα, 23/03/2026 - 11:25

Η METLEN και η Naval Group υπέγραψαν, στις 19 Μαρτίου 2026, Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) στις εγκαταστάσεις της M Technologies, του αμυντικού βραχίονα της METLEN, παρουσία της Πρέσβειρας της Γαλλίας στην Ελλάδα, Laurence Auer. Η συμφωνία αποσκοπεί στη διερεύνηση μελλοντικής συνεργασίας στον τομέα των υποβρυχίων και των πλοίων επιφανείας

Το MoU αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση μιας ήδη εδραιωμένης συνεργασίας ανάμεσα στις δύο κορυφαίες εταιρείες, τοποθετώντας τη METLEN ως στρατηγικό εταίρο στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group. Ήδη, η Naval Group αξιοποιεί την τεχνογνωσία της METLEN στην κατασκευή βασικών τμημάτων για τις φρεγάτες FDI για το ελληνικό και για το γαλλικό εξοπλιστικό πρόγραμμα. Παράλληλα, η Naval Group αναγνωρίζει την εξειδίκευση της METLEN ως ένα κρίσιμο πλεονέκτημα, που δύναται να οδηγήσει σε ευρύτερη βιομηχανική συνεργασία σε πολλαπλές ναυτικές πλατφόρμες, τόσο στον τομέα των πλοίων επιφανείας όσο και των υποβρυχίων, για τις διεθνείς αγορές.

Η συμφωνία αυτή αναδεικνύει τη κοινή φιλοδοξία των δύο εταιρειών να υποστηρίξουν σύνθετα ναυτικά συστήματα και να συμβάλουν σε ένα πιο ανθεκτικό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό οικοσύστημα άμυνας. Ταυτόχρονα, αντικατοπτρίζει τη σταθερά ενισχυόμενη γαλλοελληνική βιομηχανική συνεργασία, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τους διμερείς δεσμούς.

Ενίσχυση της συνεργασίας με την ελληνική βιομηχανία

Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε το 2022 στο πλαίσιο του προγράμματος FDI για το Πολεμικό Ναυτικό, με τη Naval Group να υλοποιεί ένα ισχυρό πρόγραμμα Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (HIP), στο οποίο συμμετέχουν ήδη περισσότερες από 70 ελληνικές εταιρείες. Πέραν του προγράμματος FDI, το βιομηχανικό αυτό σχέδιο έχει ήδη αποφέρει σημαντικά και διαρκή οικονομικά οφέλη για την ελληνική βιομηχανία, επιτρέποντας την ένταξη ελληνικών εταιρειών στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group για υφιστάμενα και μελλοντικά γαλλικά και εξαγωγικά προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανική και Τεχνολογική Βάση (DITB) ενισχύει τη θέση της στη διεθνή αγορά ναυτικής άμυνας.

Η METLEN συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον της αμυντικής βιομηχανίας, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης ενός αμυντικού βιομηχανικού κόμβου έξι εργοστασίων στον Βόλο (M Technologies Defence Hub), ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της στην υποστήριξη μεγάλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μέσω στρατηγικών επενδύσεων, η M Technologies συμβάλλει στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας στον τομέα της άμυνας για την Ελλάδα και την Ευρώπη, προωθώντας την επαναβιομηχάνιση και τις κρίσιμες τεχνολογίες.

