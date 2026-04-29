ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 σε 4 προγράμματα εξοικονόμησης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων σε 4 προγράμματα «Εξοικονομώ»

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στη στήριξη πολιτών, προσφέρεται ο αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση των έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και την ένταξη του μέγιστου αριθμού ωφελούμενων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εξής προγράμματα:

Εξοικονομώ 2021: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026.

Εξοικονομώ 2023: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026

Εξοικονομώ 2025: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026.

Με τις παρατάσεις αυτές διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων εντός χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το προγράμματα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.