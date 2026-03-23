Γιάννης Τριήρης: Επισιτισμός της … πείνας - Οι αριθμοί που δεν λένε την αλήθεια
23/03/2026 - 08:15
«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης
23/03/2026 - 08:11
Εκτινάχθηκε κατά 75% η χονδρική τιμή ρεύματος - Ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές
23/03/2026 - 08:08
Προβλήματα με τη σύνδεση στο internet: 5 λύσεις για το router
23/03/2026 - 06:52
Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια
23/03/2026 - 06:52
Πόλεμος στο Ιράν: Ποιες χώρες είναι περισσότερο ευάλωτες στο ενεργειακό σοκ
23/03/2026 - 06:52
4+1 λόγοι που το ψυγείο δεν δουλεύει σωστά
22/03/2026 - 08:00
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες
22/03/2026 - 08:01
Αυτό είναι το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ντίζελ
22/03/2026 - 08:01
Έξυπνες πρίζες: 7 απρόσμενες χρήσεις που κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο»
22/03/2026 - 08:01
Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας
22/03/2026 - 08:01
Τάκης Θεοδωρικάκος: Ετοιμότητα για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών
20/03/2026 - 15:43
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων
20/03/2026 - 15:21
Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος
20/03/2026 - 14:48
ΣΥΦΩΕΛ: Μαζική συμμετοχή στην αγωγή κατά του Δημοσίου για τις απώλειες στα Φωτοβολταϊκά
20/03/2026 - 14:25
Vodafone: 100% των αποβλήτων των καταστημάτων της προς ανακύκλωση
20/03/2026 - 13:45
Η Principia στις FT1000: Europe's Fastest-Growing Companies 2026
20/03/2026 - 13:15
ΕΛΕΤΑΕΝ: Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός της ΡΑΕΕΥ για νέα αιολικά πάρκα
20/03/2026 - 12:39
Ισπανία: Μείωση 10% στον ΦΠΑ των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
20/03/2026 - 12:07
Σταύρος Παπασταύρου: Ελλάδα και Σερβία επιλέγουν περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια και ισχυρότερη διασυνδεσιμότητα
20/03/2026 - 11:22
Χρίστος Δήμας: Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μεταφορών και συνδεσιμότητας
20/03/2026 - 10:44
Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Άμφισσας
20/03/2026 - 10:15
Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
20/03/2026 - 09:42
Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια
20/03/2026 - 09:16
ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
20/03/2026 - 08:49
4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο Κάθετος Άξονας – Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη;
20/03/2026 - 08:32
Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλέψεις για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί
20/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Χορτάσαμε από διαπιστώσεις - Από τον ρωσική ομηρία στον αμερικανικό εκβιασμό
20/03/2026 - 08:15
ΔΕΗ: Θωρακισμένη απέναντι στη νέα κρίση- Τα «όπλα» Στάσση στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον
20/03/2026 - 08:13
Ν. Καραμούζης: Δύσκολα διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις αν δεν μαζευτεί σύντομα η κρίση στη Μ. Ανατολή
20/03/2026 - 08:04

Προβλήματα με τη σύνδεση στο internet: 5 λύσεις για το router
Stephen Phillips - Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 23/03/2026 - 06:52

Με μερικές απλές κινήσεις και τις κατάλληλες ρυθμίσεις, η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο μπορεί να βελτιωθεί αισθητά χωρίς μεγάλο κόστος.

Τα προβλήματα στο Wi-Fi είναι πιο συχνά απ’ όσο νομίζουμε και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την καθημερινότητα στο σπίτι ή στη δουλειά.

Αν το router σας λειτουργεί κανονικά και μπορείτε να κάνετε streaming, να εργάζεστε online και να επικοινωνείτε χωρίς προβλήματα, τότε δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να ασχοληθείτε περισσότερο με το Wi-Fi σας. Αν όμως παρατηρείτε συχνές διακοπές, αδύναμο σήμα ή αποσυνδέσεις, ίσως είναι η στιγμή να δώσετε λίγη προσοχή στις εναλλακτικές.

Πιθανότατα έχετε ήδη δοκιμάσει τις βασικές λύσεις - όπως επανεκκίνηση του router ή μετακίνηση σε άλλο δωμάτιο. Υπάρχουν όμως και μερικές ακόμη κινήσεις που αξίζει να δοκιμάσετε:

Κάντε ένα speed test

Πριν αλλάξετε πάροχο ή router, κάντε ένα τεστ ταχύτητας για να δείτε την πραγματική απόδοση του Wi-Fi σας. Έτσι θα επιβεβαιώσετε αν λαμβάνετε την ταχύτητα που πληρώνετε και θα εντοπίσετε πιθανά προβλήματα αντί να κάνετε υποθέσεις.

Μετακινήστε το router και ελέγξτε για ενημερώσεις

Η θέση του router είναι καθοριστική για την απόδοση. Καλό είναι να μην βρίσκεται στο πάτωμα και να μην ακουμπά σε τοίχους ή άλλα αντικείμενα.

Πολλοί το κρύβουν πίσω από έπιπλα, κάτι που επηρεάζει σημαντικά το σήμα, ωστόσο ιδανικά θα πρέπει να τοποθετείται όσο πιο κεντρικά γίνεται.

Αν το router διαθέτει εξωτερικές κεραίες, δοκιμάστε να τις ρυθμίσετε, ενώ αν χρησιμοποιείται mesh σύστημα, οι ενισχυτές σήματος δεν πρέπει να απέχουν πάνω από δύο δωμάτια μεταξύ τους και καλό είναι να αποφεύγονται «νεκρά σημεία» και μεγάλα έπιπλα.

Ελέγξτε επίσης αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού για το router, καθώς αυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει την απόδοση.

Αναβάθμιση σε Wi-Fi 7

Τα routers Wi-Fi 7 προσφέρουν υψηλότερες ταχύτητες σε σχέση με προηγούμενες γενιές. Αν έχετε συμβατές συσκευές, μεγάλο σπίτι ή προβλήματα σταθερότητας, ίσως αξίζει η αναβάθμιση, παρότι το κόστος είναι υψηλότερο.

Δοκιμάστε διαφορετικό κανάλι

Τα περισσότερα router υποστηρίζουν δίκτυα 2.4 GHz και 5 GHz. Αν το ένα είναι αργό, δοκιμάστε το άλλο.

Το 2.4 GHz καλύπτει μεγαλύτερη απόσταση αλλά είναι πιο αργό, ενώ το 5 GHz είναι πιο γρήγορο αλλά με μικρότερη εμβέλεια.

Χρησιμοποιήστε hotspot ή εναλλακτικό Wi-Fi

Αν το Wi-Fi «πέσει», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το hotspot του κινητού σας για προσωρινή σύνδεση. Ωστόσο, ενδέχεται να μην προσφέρει τις ίδιες ταχύτητες.

Επίσης, ορισμένοι πάροχοι προσφέρουν εφεδρικές λύσεις Wi-Fi ώστε να παραμένετε συνδεδεμένοι ακόμα και αν υπάρξει διακοπή.

Πηγή: CNET

Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 06:52

Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια
Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια 23 Μαρτίου 2026

Intrakat: Υλοποίηση έργου για πλήρη κάλυψη σήματος και πρόσβαση στο διαδίκτυο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece
