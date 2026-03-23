Προβλήματα με τη σύνδεση στο internet: 5 λύσεις για το router

Με μερικές απλές κινήσεις και τις κατάλληλες ρυθμίσεις, η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο μπορεί να βελτιωθεί αισθητά χωρίς μεγάλο κόστος.

Τα προβλήματα στο Wi-Fi είναι πιο συχνά απ’ όσο νομίζουμε και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την καθημερινότητα στο σπίτι ή στη δουλειά.

Αν το router σας λειτουργεί κανονικά και μπορείτε να κάνετε streaming, να εργάζεστε online και να επικοινωνείτε χωρίς προβλήματα, τότε δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να ασχοληθείτε περισσότερο με το Wi-Fi σας. Αν όμως παρατηρείτε συχνές διακοπές, αδύναμο σήμα ή αποσυνδέσεις, ίσως είναι η στιγμή να δώσετε λίγη προσοχή στις εναλλακτικές.

Πιθανότατα έχετε ήδη δοκιμάσει τις βασικές λύσεις - όπως επανεκκίνηση του router ή μετακίνηση σε άλλο δωμάτιο. Υπάρχουν όμως και μερικές ακόμη κινήσεις που αξίζει να δοκιμάσετε:

Κάντε ένα speed test

Πριν αλλάξετε πάροχο ή router, κάντε ένα τεστ ταχύτητας για να δείτε την πραγματική απόδοση του Wi-Fi σας. Έτσι θα επιβεβαιώσετε αν λαμβάνετε την ταχύτητα που πληρώνετε και θα εντοπίσετε πιθανά προβλήματα αντί να κάνετε υποθέσεις.

Μετακινήστε το router και ελέγξτε για ενημερώσεις

Η θέση του router είναι καθοριστική για την απόδοση. Καλό είναι να μην βρίσκεται στο πάτωμα και να μην ακουμπά σε τοίχους ή άλλα αντικείμενα.

Πολλοί το κρύβουν πίσω από έπιπλα, κάτι που επηρεάζει σημαντικά το σήμα, ωστόσο ιδανικά θα πρέπει να τοποθετείται όσο πιο κεντρικά γίνεται.

Αν το router διαθέτει εξωτερικές κεραίες, δοκιμάστε να τις ρυθμίσετε, ενώ αν χρησιμοποιείται mesh σύστημα, οι ενισχυτές σήματος δεν πρέπει να απέχουν πάνω από δύο δωμάτια μεταξύ τους και καλό είναι να αποφεύγονται «νεκρά σημεία» και μεγάλα έπιπλα.

Ελέγξτε επίσης αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού για το router, καθώς αυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει την απόδοση.

Αναβάθμιση σε Wi-Fi 7

Τα routers Wi-Fi 7 προσφέρουν υψηλότερες ταχύτητες σε σχέση με προηγούμενες γενιές. Αν έχετε συμβατές συσκευές, μεγάλο σπίτι ή προβλήματα σταθερότητας, ίσως αξίζει η αναβάθμιση, παρότι το κόστος είναι υψηλότερο.

Δοκιμάστε διαφορετικό κανάλι

Τα περισσότερα router υποστηρίζουν δίκτυα 2.4 GHz και 5 GHz. Αν το ένα είναι αργό, δοκιμάστε το άλλο.

Το 2.4 GHz καλύπτει μεγαλύτερη απόσταση αλλά είναι πιο αργό, ενώ το 5 GHz είναι πιο γρήγορο αλλά με μικρότερη εμβέλεια.

Χρησιμοποιήστε hotspot ή εναλλακτικό Wi-Fi

Αν το Wi-Fi «πέσει», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το hotspot του κινητού σας για προσωρινή σύνδεση. Ωστόσο, ενδέχεται να μην προσφέρει τις ίδιες ταχύτητες.

Επίσης, ορισμένοι πάροχοι προσφέρουν εφεδρικές λύσεις Wi-Fi ώστε να παραμένετε συνδεδεμένοι ακόμα και αν υπάρξει διακοπή.

Πηγή: CNET