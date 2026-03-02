Θωρακίζοντας τις Πόλεις μας: Οι Δήμοι στην Πρώτη Γραμμή της Κλιματικής Κρίσης και της Πολιτικής Προστασίας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ για την Κλιματική Κρίση και την Πολιτική Προστασία

Με ευρεία συμμετοχή εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και εξειδικευμένων στελεχών ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Θεματικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με θέμα: «Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία – Ενδυναμώνοντας τους Δήμους με εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες». Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, με κοινό παρονομαστή την ανάγκη μετάβασης από τη διαχείριση κρίσεων στη συστηματική πρόληψη και στην οικοδόμηση ανθεκτικών τοπικών κοινωνιών.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου τόνισε μεταξύ άλλων:

Η κλιματική κρίση δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση· είναι η καθημερινότητα των Δήμων μας.

Οι Δήμαρχοι, οι Αιρετοί, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι στην Αυτοδιοίκηση βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κάθε πυρκαγιάς, κάθε πλημμύρας, κάθε φυσικής καταστροφής.

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με όρους διαχείρισης της ζημιάς· οφείλουμε να περάσουμε αποφασιστικά στη λογική της πρόληψης.

Η πρόληψη, όμως, απαιτεί σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση, όχι αποσπασματικές ενισχύσεις.

Απαιτεί ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Απαιτεί ξεκάθαρες αρμοδιότητες και θεσμικό συντονισμό μεταξύ Κράτους και Αυτοδιοίκησης.

Η ΚΕΔΕ διεκδικεί απευθείας χρηματοδότηση για έργα πρόληψης και απλούστευση διαδικασιών που σήμερα καθυστερούν κρίσιμες παρεμβάσεις.

Οι Δήμοι μπορούν να παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα, όταν τους δοθούν τα μέσα και ο ρόλος που τους αναλογεί.

Η ΚΕΔΕ έχει ήδη καταθέσει ολοκληρωμένη εισήγηση για το σύνολο των ζητημάτων Πολιτικής Προστασίας — από τις δασικές πυρκαγιές έως σεισμούς και πλημμύρες — τονίζοντας την ανάγκη αναδιοργάνωσης και ενίσχυσης των Δασικών Υπηρεσιών και επικαιροποίησης της εθνικής στρατηγικής πρόληψης.

Η ανθεκτικότητα δεν είναι σύνθημα· είναι εθνική αναγκαιότητα και ζήτημα κοινωνικής ευθύνης.

Σήμερα στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα: ισχυρή Αυτοδιοίκηση σημαίνει ασφαλείς πολίτες και βιώσιμες τοπικές κοινωνίες

Θεματική Ενότητα Ι «Διαδημοτικές Συνεργασίες στην Πολιτική Προστασία: Από τον Σχεδιασμό στην Πράξη»

Στην πρώτη θεματική ενότητα αναδείχθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της διαδημοτικής συνεργασίας και της θεσμικής εκπροσώπησης της Αυτοδιοίκησης μέσω της ΚΕΔΕ.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος υπογράμμισε ότι η Πολιτική Προστασία αποτελεί έμπρακτη ευθύνη απέναντι στον πολίτη και ότι η κλιματική κρίση δεν είναι μελλοντική απειλή αλλά παρούσα πραγματικότητα που απαιτεί ορθολογικό σχεδιασμό, τεκμηριωμένες πολιτικές και επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό των Δήμων.

Κοινός τόπος των παρεμβάσεων των Δημάρχων και εκπροσώπων δικτύων πόλεων ήταν ότι οι Δήμοι παραμένουν ο πρώτος επιχειρησιακός πυλώνας σε κάθε κρίση, συχνά χωρίς επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση.

Ο κ. Βασίλειος Ξυπολυτάς, Πρόεδρος ΣΠΑΠ, Δήμαρχος Κηφισιάς, ανέφερε ότι η κλιματική ανθεκτικότητα αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη, επισημαίνοντας ότι οι Δήμοι συχνά καλούνται να διαχειριστούν έκτακτα φαινόμενα χωρίς επαρκή χρηματοδότηση.

Ο κ. Ισίδωρος Μάδης, Πρόεδρος ΣΠΑΥ, Δήμαρχος Παιανίας, σημείωσε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο «Ενεργή Μάχη» αποτελεί σημαντικό εργαλείο, αλλά απαιτεί σαφείς αρμοδιότητες και σταθερή χρηματοδότηση.

Ο κ. Ιωάννης Κωνσταντάτος, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων, Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα αφορά ένα ευρύτερο πλέγμα ζητημάτων – ύδατα, δημογραφία, σεισμικότητα – και ότι η Αυτοδιοίκηση μπορεί να παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα εφόσον ενταχθεί σε κατάλληλα προγράμματα.

Ο κ. Ευθύμιος Λέκκας, Ομότιμος Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ε.Κ.Π.Α. και Πρόεδρος Ο.Α.Σ.Π., ανέδειξε την ανάγκη επιστημονικής εκτίμησης κινδύνων ανά Δήμο και τη μετάβαση σε μια νέα εποχή διαχείρισης κινδύνων με ελάχιστες επιπτώσεις σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.

Τέλος, ο κ. Ελευθέριος Αβραμόπουλος, Δήμαρχος Μετεώρων, κατέθεσε τη βιωματική εμπειρία και τη συναισθηματική φόρτιση ενός δημάρχου που αντιμετωπίζει προκλήσεις πολιτικής προστασίας μεταφέροντας στο κοινό την πίεση του καθήκοντος.

Θεματική Ενότητα ΙΙ «Θεσμικό Πλαίσιο και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Πολιτική Προστασία στους Δήμους»

Στη δεύτερη θεματική ενότητα τονίστηκε ότι η πολιτική προστασία δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση.

Ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γεώργιος Παπαναστασίου επεσήμανε ότι κάθε πρόγραμμα οφείλει να συνοδεύεται από συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, ενώ η ΚΕΔΕ διεκδικεί:

Απευθείας χρηματοδότηση των Δήμων για έργα πρόληψης

Απλούστευση διαδικασιών και μείωση γραφειοκρατίας

Στοχευμένα προγράμματα από ΠΕΚΑ, Πράσινο Ταμείο και το Τέλος Ανθεκτικότητας

Θεσμικό συντονισμό Υπουργείων – ΚΕΔΕ – ΙΤΑ για πρότυπα σχέδια και ψηφιακά εργαλεία

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη ΣΑΤΑ Πολιτικής Προστασίας, η οποία αυξήθηκε σε 60 εκατ. ευρώ, καθώς και στην ανάγκη σχεδιασμού νέων χρηματοδοτικών παρεμβάσεων για προσεισμικούς ελέγχους και προσαρμογή δημοτικών υποδομών.

Ο κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Αμαρουσίου υπογράμμισε ότι χωρίς στελέχωση δεν υφίσταται ουσιαστική πολιτική προστασία, ενώ επισήμανε την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών χρηματοδότησης.

Η κα. Σπυριδούλα Ντεμίρη, Εξωτερική συνεργάτης – Υπεύθυνη παρακολούθησης έργων για την Κλιματική Αλλαγή & Διαχειρίστρια LIFE-IP AdaptInGR στο Πράσινο Ταμείο, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συνεργασία με τους Δήμους για την πολιτική προστασία μέσω του έργου LIFE-IP AdaptInGR και μέσω της συνεργασίας με την ΚΕΔΕ για την κατάρτιση του προσωπικού των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Κρίσης ΚΕΔΕ, Δημοτικός Σύμβουλος Γρεβενών, έθεσε το ζήτημα ανασύστασης και ενίσχυσης της Δασικής Υπηρεσίας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, Δήμαρχος Νίκαιας – Ρέντη, ανέδειξε τη σημασία της συζήτησης που διεξάγεται στο παρόν συνέδριο προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλες πρακτικές ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία των δομών και υποδομών των πόλεων, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών των πολιτών.

Ο κ. Δημήτρης Μπαϊρακτάρης, Επιστημονικός συνεργάτης Κ.Ε.Δ.Ε., αναφέρθηκε στη ΣΑΤΑ πολιτικής προστασίας που φέτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε σε 60 εκατ. Ευρώ (από 40 εκατ.). Επίσης αναφέρθηκε στην κατανομή του Τέλους Ανθεκτικότητας κάτι για το οποίο υπάρχει επίσης απόφαση της ΚΕΔΕ και από αυτό θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα σε θέματα πολιτικής προστασίας και ανθεκτικότητας των υποδομών.

Τέλος, ο κ. Ιωάννης Γεώργιζας, Γενικός Διευθυντής Δικτύου «Βιώσιμη Πόλη», αναφέρθηκε στις πηγές χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και με τη χρήση των Ευρωπαϊκών πλαισίων χρηματοδότησης όπως το Horizon κ.α. φέρνοντας στο προσκήνιο την ανάγκη συνεργασίες με διαδημοτικά δίκτυα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Θεματική Ενότητα ΙΙΙ «Προληπτικές Ενέργειες και Πολιτικές Αποκατάστασης Συμβάντων από Κλιματική Κρίση»

Η τρίτη θεματική ανέδειξε ότι η πρόληψη αποτελεί την ουσιαστικότερη γραμμή άμυνας. Συντονιστής ήταν ο Πρόεδρος Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, ο οποίος ανέδειξε με σαφήνεια ότι η πρόληψη πρέπει να αποτελεί τον βασικό άξονα της εθνικής στρατηγικής, με έμφαση στην εκπαίδευση των Διοικητικών Στελεχών, καθώς και στην αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Υπογράμμισε, επιπλέον, ότι η επιστημονική τεκμηρίωση και η συστηματική υποστήριξη των Δήμων δεν είναι επιλογή. Αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσματική προστασία ανθρώπινων και μη ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και φυσικού περιβάλλοντος.

Οι συμμετέχοντες ομιλητές κκ. Νικόλαος Παπαευσταθίου, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Σάββας Χιονίδης, Γενικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης Υπουργείου Εσωτερικών, Ευστάθιος Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δασών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πέτρος Καμπούρης, Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και Ευάγγελος Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφέρθηκαν στη λειτουργία των υπηρεσιών τους, στα έργα ανά την Ελλάδα, το νέο θεσμικό πλαίσιο «Ενεργή Μάχη» και τις παρεμβάσεις για έγκαιρη προειδοποίηση, αποζημιώσεις και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, ενώ τονίστηκε ότι χωρίς Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί καμία εθνική στρατηγική.

Θεματική Ενότητα ΙV «Νησιωτικοί & Ορεινοί Δήμοι στην Κλιματική Κρίση»

Στην τέταρτη θεματική ενότητα αναδείχθηκαν οι ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί και ορεινοί Δήμοι, τις οποίες συνόψισε ο συντονιστής Πρόεδρος Επιτροπής Ορεινών Δήμων ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Ανωγείων κ.Σωκράτης Κεφαλογιάννης ως εξής:

Υποστελέχωση

Έλλειψη τεχνικών μέσων

Δυσκολία υλοποίησης σχεδίων

Δυσανάλογες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης

Κοινό αίτημα αποτέλεσε η θεσμική θωράκιση, η σταθερή πολυετής χρηματοδότηση και η ενίσχυση της επιχειρησιακής αυτάρκειας των περιοχών αυτών.

Ο κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Νήσων και Πολιτικής Συνοχής ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Κυθήρων, έθεσε μεταξύ άλλων το ζήτημα έλλειψης προσωπικού και τεχνικών μέσων, ενώ ο κ. Γιάννης Μαλαφής, Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Χίου, τόνισε ότι ολόκληρος ο μηχανισμός του Δήμου συμμετέχει στην πολιτική προστασία και παρουσίασε τα έργα που έχουν γίνει στον Δήμο του.

Ο κ. Σπύρος Σπαθής, Μέλος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Κρίσης ΚΕΔΕ, Αντιδήμαρχος Σάμης ανέδειξε την ανάγκη ρεαλισμού, χρηματοδότησης πρόληψης και επιχειρησιακής αυτάρκειας.

Ο κ. Αντώνης Σπυρόπουλος, Δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων, υπογράμμισε ότι οι ορεινοί Δήμοι υφίστανται δυσανάλογες συνέπειες της κλιματικής κρίσης και ζήτησε ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι η προστασία των ορεινών και νησιωτικών περιοχών είναι εθνική στρατηγική πολιτική, είναι ζήτημα δημοκρατίας, αλλά είναι και ζήτημα του μέλλοντος.

Ο κ. Αθανάσιος Ντάνης, Δήμαρχος Σουλίου εξήρε τον ρόλο των εθελοντών που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον δήμο του, και ο κ. Ιωάννης Λαγουδάκος, Δήμαρχος Περάματος ανέδειξε την κρισιμότητα ύπαρξης συντονισμού μεταξύ κεντρικής εξουσίας, αιρετών εκπροσώπων και ΚΕΔΕ για την καλύτερη νομοθέτηση, με ειδική αναφορά την κήρυξη ενός δήμου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

«Καλές Πρακτικές Δήμων στην Πολιτική Προστασία- Εφαρμοσμένες Λύσεις και Μετρήσιμα Αποτελέσματα»

Στο πάνελ αυτό παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από τους ακόλουθους ομιλητές:

Παναγιώτης Μανούρης, Δήμαρχος Νέας Ιωνίας

Σταύρος Κατσούλης, Εμπειρογνώμονας Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕ

Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, Μέλος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Κρίσης ΚΕΔΕ, Αντιδήμαρχος Μονεμβασιάς

Παντελής Δρούγας, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Καλαμάτας

Νικόλαος Γκότσης, Μέλος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Κρίσης ΚΕΔΕ, Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξανδρούπολης

Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, Εμπειρογνώμονας Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Κρίσης ΚΕΔΕ, Πρόεδρος ΠΕΣΥΔΑΠ, Δημοτικός Σύμβουλος Κορυδαλλού

Γιώργος Οικονόμου, Μέλος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Κρίσης ΚΕΔΕ, Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής

Παρή Γενίτσαρη, Μέλος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Κρίσης ΚΕΔΕ, Αντιδήμαρχος Νεάπολης – Συκεών

Τέλος, ο κ. Γιώργος Μπάμπαλης, Ταξίαρχος Π.Α. ε.α., Ειδικός για θέματα Πολιτικής Προστασίας παρουσίασε τη φιλοσοφία και τις δυνατότητες των τεχνολογικών συστημάτων πυρανίχνευσης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

«Σύγχρονα Ψηφιακά Εργαλεία στην Εκπαίδευση και στην Πρόληψη – Καλές Πρακτικές»

Στη θεματική συζήτηση με τίτλο «Σύγχρονα Ψηφιακά Εργαλεία στην Εκπαίδευση και στην Πρόληψη – Καλές Πρακτικές», συντονιστής ήταν ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕ και Δημοτικός Σύμβουλος Γρεβενών κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης.

Η κα Παρή Γενίτσαρη, Μέλος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕ και Αντιδήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, παρουσίασε την καλή πρακτική του Δήμου για την ενεργή και ολιστική διαχείριση του δασικού οικοσυστήματος, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης μέσα από συστηματική παρακολούθηση και παρεμβάσεις στο πεδίο.

Ο κ. Απόστολος Τζήκας, Επιστημονικός Σύμβουλος σε θέματα Πληροφορικής και Υποδομών, ανέλυσε τις δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, επισημαίνοντας ότι με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών οι Δήμοι μπορούν να μειώσουν το διαχειριστικό κόστος, να ανακατανείμουν αποτελεσματικότερα το ανθρώπινο δυναμικό, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, να προστατεύσουν το περιβάλλον και να αποκτήσουν πλήρη επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο για το σύνολο της επικράτειάς τους.

Ο κ. Γιώργος Κυριακίδης, Μέλος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕ και Δημοτικός Σύμβουλος Κατερίνης, τόνισε τη σημασία των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση και στην πρόληψη, υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν δύο κρίσιμους πυλώνες που ενισχύουν ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής Προστασίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η κα Κρίστη Αγαπητού, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημοτική Σύμβουλος Χαλανδρίου, παρουσίασε έρευνα που εκπόνησε σε συνεργασία με την ερευνήτρια κα Κατερίνα Αντωνιάδη, στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών και Κρίσεων» του ΕΚΠΑ, αναδεικνύοντας την ανάγκη συστηματικής ενσωμάτωσης της επιστημονικής γνώσης στον τοπικό σχεδιασμό.

Ο κ. Γαβρίλης Κουγιανός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ΚΕΔΕ, παρουσίασε το πρόγραμμα LIFE IP-AdaptInGR, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της προσαρμογής των Δήμων στην κλιματική αλλαγή μέσω εργαλείων ψηφιακού σχεδιασμού και παρακολούθησης.

Ο κ. Αργύρης Κακλίδης, Ειδικός Συνεργάτης της ΚΕΔΕ, παρουσίασε τον Οδηγό Προσαρμογής των Δήμων στην Κλιματική Αλλαγή, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για πρακτικό εργαλείο υποστήριξης της Αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό πολιτικών ανθεκτικότητας.

Ο Δρ. Παναγιώτης Θ. Αγγελόπουλος, Εμπειρογνώμονας της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕ, ανέδειξε την ανάγκη ύπαρξης ξεκάθαρου νομικού πλαισίου, απόδοσης των προβλεπόμενων πόρων προς την Αυτοδιοίκηση και συνδυαστικής εφαρμογής τεχνολογίας και εκπαίδευσης.

Ο Δρ. Γεώργιος Χατζηβασιλειάδης, Αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ., Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ και Εκπαιδευτής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, παρουσίασε πλατφόρμα νέων τεχνολογιών εκπαίδευσης σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, μέσα από την οποία στελέχη Δήμων εκπαιδεύονται σε σενάρια Πολιτικής Προστασίας.

Τέλος, ο κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών και Μετεωρολόγος, παρουσίασε εφαρμογή μετεωρολογικής παρακολούθησης που παρέχει σε συνεργαζόμενους Δήμους και Περιφέρειες συνεχή 24ωρη ενημέρωση για πλημμυρικά φαινόμενα, χιονοπτώσεις και κινδύνους πυρκαγιάς.

Κλείσιμο εργασιών & Συμπεράσματα

Τις εργασίες έκλεισε ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, με την ανάγνωση των συμπερασμάτων του Συνεδρίου, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η ΚΕΔΕ να λειτουργεί ως αποθετήριο καλών πρακτικών και ως ενιαία θεσμική φωνή διεκδίκησης για τους Δήμους.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσαν οι βραβεύσεις εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας από όλη τη χώρα, ως αναγνώριση της κομβικής συμβολής τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Βραβεύσεις Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας

Ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή των εργασιών του Συνεδρίου αποτέλεσαν οι βραβεύσεις εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας από όλη τη χώρα, ως έμπρακτη αναγνώριση της πολύτιμης και ανιδιοτελούς προσφοράς τους. Οι εθελοντές, που βρίσκονται διαρκώς στην πρώτη γραμμή της πρόληψης και της διαχείρισης φυσικών καταστροφών, αποτελούν ουσιαστικό πυλώνα ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Δήμων.

Η ΚΕΔΕ, τιμώντας το έργο τους, υπογράμμισε ότι ο εθελοντισμός δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως συμπληρωματική λύση, αλλά ως οργανικό και θεσμικά κατοχυρωμένο μέρος του συστήματος Πολιτικής Προστασίας, το οποίο οφείλει να στηρίζεται με επαρκή μέσα, εκπαίδευση και διοικητικές διευκολύνσεις. Η συμβολή των εθελοντικών ομάδων στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής είναι καθοριστική και αποτελεί παράδειγμα συλλογικής ευθύνης και αλληλεγγύης.

Βραβεία έλαβαν οι ακόλουθες ομάδες:

Εθελοντική Ομάδα Δασοπυρόσβεσης Δασοπροστασίας Αγιασμάτων, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Διονύσου, Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα, Μαθητές/Διευθυντές-Καθηγητές ΓΕΛ Μαραθώνα, Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θέρμης, Σύλλογος Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπροστασίας και Διάσωσης Στύρων Ευβοίας, Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας, Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φερρών, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Κέρκυρας, Εθελοντική Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Δρυμού, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Γρεβενών, Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας «Ο Τόπος μου», Εθελοντική Ομάδα Πολιτιστικού Συλλόγου Λιθακιάς, Ομάδα Διάσωσης Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας, Εθελοντική Ομάδα Προστασίας Περιβάλλοντος Ερίσου, Φίλοι Εθελοντές Τετρακίνητοι Ευβοίας, Σύλλογος Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπροστασίας και Διάσωσης Ψαχνών, Εθελοντική Ομάδα Προστασίας Περιβάλλοντος Πυλάρου, Εθελοντές Δήμου Διστόμου – Αράχωβας –Αντίκυρας, Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ήλιδας, Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Αγαλά, Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Νέου Βουτζά –Προβαλύνθου, Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Βάρης, Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Παπάγου – Χολαργού (ΔΑΠΑΧΟ), Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αμαρουσίου, Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης, Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Εκάλης – Δήμου Κηφισιάς, Εθελοντική Ομάδα Ραφήνας – Πικερμίου (ΕΘΟΡΠ), Όμιλος Φίλων του Δάσους – (Δ.Α.Κ.), Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Βορειανατολικού Τομέα Υμηττού, Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Παιανίας, Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Περιοχής Αθήνας-Πειραιά, Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μάνδρας – Ειδυλλίας Πατέρας, Εθελοντική Ομάδα Δήμου Κρωπίας, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βριλησσίων, Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Αιγάλεω, Ομάδα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών – Διασωστών Εκάλη 2000, Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Κοινότητας Βιλίων, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Διονύσου, Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα

Το κεντρικό μήνυμα που αναδείχθηκε από όλες τις θεματικές ενότητες ήταν σαφές

Η ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς ισχυρούς Δήμους, σταθερούς πόρους, θεσμική σαφήνεια και ουσιαστική συνεργασία όλων των επιπέδων διοίκησης.

Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση είναι έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο που της αναλογεί, με σχέδιο, γνώση και αποφασιστικότητα. Η ΚΕΔΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί θεσμικές λύσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία που θα επιτρέψουν στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί με επάρκεια και υπευθυνότητα στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Διαχρονικά οι Δήμοι αναλαμβάνουν το μεγάλο φορτίο όχι μόνο των κρίσεων (κοινωνικών,οικονομικών,περιβαλλοντικών) αλλά και την διαχείριση των συνεπειών τους χωρίς να παρεκκλίνουν εκατοστό από την θέση τους στο πεδίο όντας διαρκώς πρόσωπο με πρόσωπο με τους πολίτες. Οι Αιρετοί της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, τα στελέχη, το προσωπικό και φυσικά οι εθελοντικές ομάδες, έχουν αποδείξει ότι έχουν την θέληση, τις ικανότητες και το σθένος να βγαίνουν μπροστά σε κάθε συνθήκη, διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή και εξασφαλίζοντας την αλληλεγγύη και την κοινωνική ισορροπία, παρά τις ελλείψεις σε πόρους, εξοπλισμό και φυσικά ανθρώπινο δυναμικό.

ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Επισυνάπτεται το έγγραφο με τα Συμπεράσματα του Συνεδρίου.