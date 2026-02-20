Συνάντηση με εκπροσώπους του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α)

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας δέχθηκε την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α) Μαρία Παπαδοπούλου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Τριάντη, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Ειδικότερα, τον ενημέρωσαν για την μελέτη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της αίθουσας περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης Γράμμου.

Αναφέρθηκαν στο έργο καταγραφής της βιοποικιλότητας σε είκοσι εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, προϊόν συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρουσίασαν τον Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων ειδών της Ελλάδας, ένα πολύτιμο εργαλείο για την προστασία και την διαφύλαξη της πλούσιας φυσικής κληρονομιάς της χώρας καθώς και το ανθολόγιο 171 παραδοσιακών τραγουδιών από δώδεκα περιοχές του ελληνισμού, που συγκέντρωσαν σε συνεργασία με τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Δημοτικής Μουσικής Δόμνας Σαμίου και καταδεικνύουν τη βαθιά άρρηκτη σχέση του ανθρώπου με τη φύση.

Ο κ. Τασούλας τους ευχαρίστησε για την πολύπλευρη ενημέρωσή του και τους συνεχάρη για τις συντονισμένες και αποτελεσματικές προσπάθειές τους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στον τομέα αυτό.