Φυσικό αέριο: Άνοδος 24% στη ζήτηση τον Μάρτιο, ρεκόρ τριετίας στις εξαγωγές
Άννα Διανά
Τετάρτη, 29/04/2026 - 08:04

Υψηλό τετραετίας στην κατανάλωση φυσικού αερίου στα δίκτυα και υψηλό πενταετίας στη βιομηχανία κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση επανέρχεται δυναμικά.

Η κατανάλωση φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά αυξήθηκε τον Μάρτιο κατά 15% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, φτάνοντας τις 6,6 TWh. Σε ετήσια βάση, η άνοδος ήταν ακόμη πιο έντονη, καθώς η ζήτηση ενισχύθηκε κατά 24% ή κατά 1,3 TWh σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για τον Μάρτιο Στο σκέλος των εισαγωγών, κυρίαρχο παρέμεινε το LNG με 4,7 TWh, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η εκρηκτική άνοδος των ροών μέσω Σιδηροκάστρου, που ανήλθαν σε 1,49 TWh, αυξημένες κατά 338% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές φυσικού αερίου κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, καταγράφοντας ρεκόρ τριετίας τον Μάρτιο με 2,6 TWh, ενώ στο σύνολο του τριμήνου έφτασαν τις 5,99 TWh, με βασική πύλη εξόδου το Σιδηρόκαστρο που συγκέντρωσε το 78% των ροών. Ο τομέας ηλεκτροπαραγωγής διατήρησε την πρωτιά στην κατανάλωση, απορροφώντας το 62% του συνόλου ή 4,1 TWh, αυξημένες κατά 21,6% σε μηνιαία βάση. Ακολούθησαν τα δίκτυα με 1,73 TWh και οριακή άνοδο 4,7%, ενώ η βιομηχανία διαμορφώθηκε στις 765 GWh, σημειώνοντας αύξηση 7,9% σε σχέση με τον Φεβρουάριο και 11,8% σε ετήσια βάση.

Σε επίπεδο τριμήνου, η συνολική εγχώρια κατανάλωση ανήλθε σε 20,43 TWh, οριακά χαμηλότερα κατά 2,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, το οποίο αποτελεί ιστορικό υψηλό.

Η ηλεκτροπαραγωγή παρέμεινε ο μεγαλύτερος καταναλωτής με μερίδιο 61,1% και κατανάλωση 12,48 TWh, αν και υποχώρησε κατά 6,4% σε ετήσια βάση, εξέλιξη που συνδέεται με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα.

Τα δίκτυα κατέλαβαν τη δεύτερη θέση με μερίδιο 27,7% και κατανάλωση 5,67 TWh, καταγράφοντας άνοδο 4,9% και φτάνοντας σε υψηλό τετραετίας.

Η βιομηχανία ακολούθησε με 2,28 TWh και μερίδιο 11,2%, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με πέρυσι και την υψηλότερη επίδοση πενταετίας για το συγκεκριμένο διάστημα.

Οι εξαγωγές φυσικού αερίου διατηρήθηκαν σε ισχυρή τροχιά, με τον Μάρτιο να φτάνει τις 2,57 TWh, αυξημένες κατά 37,9% σε σχέση με τον Φεβρουάριο και σε επίπεδα ρεκόρ τριετίας. Στο σύνολο του τριμήνου, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 5,99 TWh, υπερ-τετραπλασιασμένες σε σύγκριση με το 2025 (+316%). Η πλειονότητα διοχετεύθηκε μέσω Σιδηροκάστρου (4,7 TWh), ενώ μέσω του IGB από την Κομοτηνή κατευθύνθηκαν 1,02 TWh και από τη Νέα Μεσημβρία 0,27 TWh.

Αντίστοιχα, οι συνολικές εισαγωγές στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς διαμορφώθηκαν τον Μάρτιο σε 6,56 TWh, αυξημένες κατά 14% σε μηνιαία βάση, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των ροών από το Σιδηρόκαστρο. Το LNG διατήρησε την πρώτη θέση με 4,72 TWh, εκ των οποίων 3,68 TWh μέσω Ρεβυθούσας (+4,6%) και 1,04 TWh από το FSRU Αλεξανδρούπολης (-22,3%). Ακολούθησε το Σιδηρόκαστρο με 1,49 TWh και η Νέα Μεσημβρία με 0,94 TWh μέσω του αγωγού TAP.

Στο πρώτο τρίμηνο, οι καθαρές εισαγωγές για εγχώρια κατανάλωση ανήλθαν σε 20,43 TWh, αυξημένες κατά 11,2% σε σχέση με πέρυσι. Το LNG κυριάρχησε με μερίδιο 73,2% και ιστορικό υψηλό 14,93 TWh, ενώ οι καθαρές εισαγωγές από το Σιδηρόκαστρο διαμορφώθηκαν σε 4,07 TWh (-16,4%) και από τη Νέα Μεσημβρία σε 2,43 TWh (-8,7%). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εισαγωγές ρωσικού LNG έχουν μηδενιστεί από τον Νοέμβριο του 2024, ωστόσο οι ροές αερίου μέσω αγωγών συνεχίζονται.

Σημαντικό μέρος των ποσοτήτων που εισέρχονται από το Σιδηρόκαστρο δεν κατευθύνεται στην εγχώρια αγορά αλλά επανεξάγεται, όπως αποτυπώνεται και στα αυξημένα επίπεδα εξαγωγών από την αρχή του έτους. Ειδικότερα, στο πρώτο τρίμηνο του 2026 οι συνολικές εισαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου ανήλθαν σε 8,77 TWh (+18,6%), ενώ οι εξαγωγές από την ίδια πύλη έφτασαν τις 4,7 TWh. Ως αποτέλεσμα, οι καθαρές εισαγωγές ρωσικού αερίου διαμορφώθηκαν σε 4,07 TWh.

