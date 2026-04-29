Ρώσος ΥΠΟΙΚ: Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ θα αυξήσει την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου με αποτέλεσμα πτώση των τιμών

Ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ δήλωσε σήμερα πως η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ σημαίνει ότι οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες θα αυξήσουν την παραγωγή με αποτέλεσμα να μειωθούν οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου στο μέλλον.

Η Ρωσία είναι μέλος της ομάδας χωρών ΟΠΕΚ+ και συντονίζει τις πολιτικές της με τα μέλη του ΟΠΕΚ. Η Ρωσία θεωρείται ο κύριος ωφελούμενος από την εκτόξευση των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Σήμερα ακούμε ότι μία από τις χώρες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, φεύγουν από τον ΟΠΕΚ. Το σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως η χώρα μπορεί να παραγάγει τόσο πετρέλαιο όσο επιτρέπουν οι ικανότητες παραγωγής της και να το διοχετεύσει στην αγορά», είπε ο Σιλουάνοφ.

Τα σχόλια του Σιλουάνοφ είναι η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας στην αιφνιδιαστική αποχώρηση των ΗΑΕ. Η Ρωσία έχει ισχυρούς δεσμούς τόσο με τα ΗΑΕ όσο και με την ηγέτιδα δύναμη του ΟΠΕΚ, τη Σαουδική Αραβία.

«Αν οι χώρες του ΟΠΕΚ ασκήσουν την πολιτική τους με συντονισμένο τρόπο (μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ) και παραγάγουν όσο πετρέλαιο επιτρέπουν οι παραγωγικές τους δυνατότητες και όσο θέλουν, οι τιμές θα πέσουν αναλόγως», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι προς το παρόν η αύξηση των τιμών του πετρελαίου υποστηρίζεται από τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ και ότι οι προβλέψεις του για υπερπροσφορά αναφέρονταν στην περίπτωση που ανοίξει η διέλευση κάποια στιγμή στο μέλλον.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση των ΗΑΕ να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ δεν σημαίνει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το τέλος του σχήματος ΟΠΕΚ+ των χωρών που έχουν ηγετικό ρόλο στην παραγωγή πετρελαίου και πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα παραμείνει στην ομάδα.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν δήλωσε σήμερα ότι η χώρα αυτή της Κεντρικής Ασίας δεν σκέπτεται να φύγει από τον ΟΠΕΚ+, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των ΗΑΕ ότι θα φύγουν από την ομάδα πετρελαιοπαραγωγών χωρών εν μέσω ενεργειακής κρίσης η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.