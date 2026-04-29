ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 σε 4 προγράμματα εξοικονόμησης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
29/04/2026 - 11:00
Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
29/04/2026 - 10:00
ΑΑΔΕ: Πληρωμή 20,7 εκατ. ευρώ σε 88.069 δικαιούχους για την πρώτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2026
29/04/2026 - 09:30
Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στη Μ. Ανατολή οι τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ
29/04/2026 - 09:05
Αν. Τασούλας: Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη
29/04/2026 - 08:42
Σάκης Αρναούτογλου: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση
29/04/2026 - 08:30
Η AKTOR LNG USA και η ALBGAZ υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
29/04/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Εμφύλιος στην κυβέρνηση, λιμός στην κοινωνία
29/04/2026 - 08:07
Φυσικό αέριο: Άνοδος 24% στη ζήτηση τον Μάρτιο, ρεκόρ τριετίας στις εξαγωγές
29/04/2026 - 08:04
Φυσικό αέριο: «Κλείδωσαν» οι χρεώσεις φόρτωσης LNG στη Ρεβυθούσα για 2026-2027
29/04/2026 - 08:02
Τι πρέπει να κάνετε πριν ανοίξετε το κλιματιστικό για πρώτη φορά φέτος
29/04/2026 - 06:33
Το χρονοδιάγραμμα του νέου «Ανακαινίζω»: Έως 36.000 ευρώ το ύψος της επιδότησης
29/04/2026 - 06:34
Στα Τίρανα η Κ. Γκιλφόιλ - Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας
28/04/2026 - 15:40
Η Enterprise Greece στην WindEurope 2026: Η ενεργειακή κρίση αναθερμαίνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ
28/04/2026 - 15:37
ΣΠΕΦ: Υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με αλλαγές και προτάσεις επί του ν/σ του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ
28/04/2026 - 15:23
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη
28/04/2026 - 15:09
myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
28/04/2026 - 14:41
Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής
28/04/2026 - 14:29
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
28/04/2026 - 14:25
Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
28/04/2026 - 12:49
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
28/04/2026 - 12:38
ΠΟΣΠΗΕΦ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
28/04/2026 - 12:02
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence
28/04/2026 - 11:29
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
28/04/2026 - 11:01
Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
28/04/2026 - 10:32
Ν. Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
28/04/2026 - 10:00
Στην Κροατία σήμερα Τρίτη 28 και αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
28/04/2026 - 09:29
Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
28/04/2026 - 09:26
Η Πρώτη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα – Το ελληνικό παράδειγμα
28/04/2026 - 08:36
Γεραπετρίτης: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
28/04/2026 - 08:12

Φυσικό αέριο: «Κλείδωσαν» οι χρεώσεις φόρτωσης LNG στη Ρεβυθούσα για 2026-2027

Άννα Διανά
Τετάρτη, 29/04/2026 - 08:02

Με σταθερές τιμές και ενίσχυση της δυναμικότητας λειτουργίας προχωρά η αγορά LNG στη Ρεβυθούσα, καθώς η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ενέκρινε την πρόταση του ΔΕΣΦΑ για το τιμολόγιο χρήσης του σταθμού φόρτωσης φορτηγών, για τα έτη 2026 και 2027, παρά τις επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί από πλευράς αγοράς.

Με βάση την απόφαση, η χρέωση παραμένει στα 650 ευρώ ανά φορτίο για τις καθημερινές, ενώ για τις φορτώσεις του Σαββάτου διατηρείται στα 1.000 ευρώ έως τον Αύγουστο του 2026. Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι διαθέσιμες χρονοθυρίδες φόρτωσης από έξι σε οκτώ ημερησίως κατά τις εργάσιμες ημέρες, κίνηση που στοχεύει στην καλύτερη κάλυψη της ζήτησης και στη διασφάλιση της επάρκειας εφοδιασμού σε περιοχές που εξαρτώνται από το LNG.

Η ρύθμιση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου και ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την εσωτερική αγορά ενέργειας. Η υπηρεσία truck loading αποτελεί κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα εφοδιασμού, ιδίως για περιοχές εκτός δικτύου αγωγών, επιτρέποντας τη μεταφορά υγροποιημένου αερίου με βυτιοφόρα και τη χρήση του σε τοπικές ενεργειακές εφαρμογές.

Η Ρεβυθούσα διατηρεί κομβικό ρόλο στο σύστημα, λειτουργώντας ως βασική πύλη εισόδου LNG και εργαλείο διαφοροποίησης πηγών προμήθειας. Η ανάπτυξη της υπηρεσίας φόρτωσης φορτηγών έχει τεθεί ως προτεραιότητα ήδη από τα προηγούμενα προγράμματα ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, ενισχύοντας τη διείσδυση του φυσικού αερίου σε απομακρυσμένες περιοχές και τη μετάβαση σε καθαρότερα καύσιμα. Κεντρικό στοιχείο της απόφασης αποτελεί η διατήρηση του λεγόμενου «υβριδικού μοντέλου» τιμολόγησης, που συνδυάζει κοστοστρεφή προσέγγιση με δεδομένα αγοράς.

Η επιλογή αυτή δείχνει ότι η Αρχή δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της συγκεκριμένης υπηρεσίας, σε μια περίοδο που η χρήση LNG μέσω φορτηγών αυξάνεται, καλύπτοντας όχι μόνο βιομηχανικές ανάγκες αλλά και ενεργειακές εφαρμογές σε περιοχές χωρίς πρόσβαση σε δίκτυο.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται ισορροπία μεταξύ ανάκτησης του κόστους λειτουργίας και διατήρησης ανταγωνιστικών τιμών έναντι άλλων ευρωπαϊκών υποδομών. Σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ, μια πλήρως κοστοστρεφής προσέγγιση θα οδηγούσε σε υψηλότερες χρεώσεις και ενδεχομένως σε αποδυνάμωση της ζήτησης.

Η διατήρηση της λειτουργίας και τα Σάββατα, έστω σε μεταβατική βάση, αντανακλά πρακτικές ανάγκες της αγοράς. Η επιλογή αυτή κρίθηκε αναγκαία για τη συνεχή τροφοδοσία περιοχών όπως η Βιομηχανική Περιοχή Πατρών και η Φλώρινα, οι οποίες εξακολουθούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους μέσω μεταφοράς LNG, εν αναμονή της ανάπτυξης μόνιμων υποδομών.

Παράλληλα, ελήφθησαν υπόψη τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης, όπου βασικό αίτημα των συμμετεχόντων ήταν η μείωση των χρεώσεων. Ωστόσο, η Αρχή κατέληξε ότι το υφιστάμενο επίπεδο τιμών είναι εύλογο, λαμβάνοντας υπόψη τα λειτουργικά κόστη και τις συνθήκες ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση «κλειδώνει» το πλαίσιο λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας για την επόμενη διετία, δίνοντας ορατότητα στους χρήστες της αγοράς, την ώρα που παραμένει ζητούμενο η ισορροπία ανάμεσα στο κόστος χρήσης των υποδομών και στη διατήρηση της ελκυστικότητάς τους.

