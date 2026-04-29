Φυσικό αέριο: «Κλείδωσαν» οι χρεώσεις φόρτωσης LNG στη Ρεβυθούσα για 2026-2027

Με σταθερές τιμές και ενίσχυση της δυναμικότητας λειτουργίας προχωρά η αγορά LNG στη Ρεβυθούσα, καθώς η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ενέκρινε την πρόταση του ΔΕΣΦΑ για το τιμολόγιο χρήσης του σταθμού φόρτωσης φορτηγών, για τα έτη 2026 και 2027, παρά τις επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί από πλευράς αγοράς.

Με βάση την απόφαση, η χρέωση παραμένει στα 650 ευρώ ανά φορτίο για τις καθημερινές, ενώ για τις φορτώσεις του Σαββάτου διατηρείται στα 1.000 ευρώ έως τον Αύγουστο του 2026. Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι διαθέσιμες χρονοθυρίδες φόρτωσης από έξι σε οκτώ ημερησίως κατά τις εργάσιμες ημέρες, κίνηση που στοχεύει στην καλύτερη κάλυψη της ζήτησης και στη διασφάλιση της επάρκειας εφοδιασμού σε περιοχές που εξαρτώνται από το LNG.

Η ρύθμιση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου και ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την εσωτερική αγορά ενέργειας. Η υπηρεσία truck loading αποτελεί κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα εφοδιασμού, ιδίως για περιοχές εκτός δικτύου αγωγών, επιτρέποντας τη μεταφορά υγροποιημένου αερίου με βυτιοφόρα και τη χρήση του σε τοπικές ενεργειακές εφαρμογές.

Η Ρεβυθούσα διατηρεί κομβικό ρόλο στο σύστημα, λειτουργώντας ως βασική πύλη εισόδου LNG και εργαλείο διαφοροποίησης πηγών προμήθειας. Η ανάπτυξη της υπηρεσίας φόρτωσης φορτηγών έχει τεθεί ως προτεραιότητα ήδη από τα προηγούμενα προγράμματα ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, ενισχύοντας τη διείσδυση του φυσικού αερίου σε απομακρυσμένες περιοχές και τη μετάβαση σε καθαρότερα καύσιμα. Κεντρικό στοιχείο της απόφασης αποτελεί η διατήρηση του λεγόμενου «υβριδικού μοντέλου» τιμολόγησης, που συνδυάζει κοστοστρεφή προσέγγιση με δεδομένα αγοράς.

Η επιλογή αυτή δείχνει ότι η Αρχή δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της συγκεκριμένης υπηρεσίας, σε μια περίοδο που η χρήση LNG μέσω φορτηγών αυξάνεται, καλύπτοντας όχι μόνο βιομηχανικές ανάγκες αλλά και ενεργειακές εφαρμογές σε περιοχές χωρίς πρόσβαση σε δίκτυο.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται ισορροπία μεταξύ ανάκτησης του κόστους λειτουργίας και διατήρησης ανταγωνιστικών τιμών έναντι άλλων ευρωπαϊκών υποδομών. Σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ, μια πλήρως κοστοστρεφής προσέγγιση θα οδηγούσε σε υψηλότερες χρεώσεις και ενδεχομένως σε αποδυνάμωση της ζήτησης.

Η διατήρηση της λειτουργίας και τα Σάββατα, έστω σε μεταβατική βάση, αντανακλά πρακτικές ανάγκες της αγοράς. Η επιλογή αυτή κρίθηκε αναγκαία για τη συνεχή τροφοδοσία περιοχών όπως η Βιομηχανική Περιοχή Πατρών και η Φλώρινα, οι οποίες εξακολουθούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους μέσω μεταφοράς LNG, εν αναμονή της ανάπτυξης μόνιμων υποδομών.

Παράλληλα, ελήφθησαν υπόψη τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης, όπου βασικό αίτημα των συμμετεχόντων ήταν η μείωση των χρεώσεων. Ωστόσο, η Αρχή κατέληξε ότι το υφιστάμενο επίπεδο τιμών είναι εύλογο, λαμβάνοντας υπόψη τα λειτουργικά κόστη και τις συνθήκες ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση «κλειδώνει» το πλαίσιο λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας για την επόμενη διετία, δίνοντας ορατότητα στους χρήστες της αγοράς, την ώρα που παραμένει ζητούμενο η ισορροπία ανάμεσα στο κόστος χρήσης των υποδομών και στη διατήρηση της ελκυστικότητάς τους.