Ρεύμα: Πώς θα κινηθούν τα τιμολόγια Μαΐου

Παρά την ένταση στη Μέση Ανατολή και τη σαφή άνοδο στις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει προς το παρόν «θωρακισμένη», με τη χονδρική τιμή να διατηρείται σε επίπεδα κάτω από τα 100 ευρώ/MWh. Καθοριστικό ρόλο παίζουν η υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και η συγκρατημένη ζήτηση λόγω ήπιων καιρικών συνθηκών, που λειτουργούν ως αντίβαρο στις διεθνείς πιέσεις. Είναι ενδεικτικό ότι η μέση τιμή του Απριλίου διαμορφώθηκε στα 88,72 ευρώ/MWh, καταγράφοντας μείωση κατά 6,6% σε σχέση με τον Μάρτιο, όταν είχε κινηθεί στα 95 ευρώ/MWh.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε τα πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, που θα ανακοινώσουν οι προμηθευτές αύριο 1η Μαΐου, να κινηθούν στα ίδια περίπου επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν θεωρείται δεδομένη για τους επόμενους μήνες. Οι ανησυχίες μετατίθενται χρονικά προς το καλοκαίρι, όταν η αυξημένη ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών θα ενισχύσει τη συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου στο σύστημα, καθιστώντας τις τιμές πιο ευαίσθητες στις διεθνείς εξελίξεις. Σε εκείνη τη φάση αναμένεται να αποτυπωθεί πιο έντονα στην κατανάλωση η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα. Ήδη, οι διεθνείς τιμές ενέργειας κινούνται ανοδικά.

Το φυσικό αέριο στο σημείο αναφοράς TTF ενισχύεται αισθητά, με τα συμβόλαια Μαΐου να κλείνουν χθες στα 47,5 ευρώ/MWh, σημειώνοντας άνοδο 8,96%. Υπενθυμίζεται ότι πριν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή βρισκόταν κοντά στα 30 ευρώ/MWh, ενώ στο μεσοδιάστημα είχε φθάσει έως και τα 61,81 ευρώ/MWh. Ανοδική είναι και η πορεία του πετρελαίου, το οποίο διαμορφώθηκε στα 117,6 δολάρια ανά βαρέλι, με ημερήσια αύξηση 5,70%. Παρά τις πιέσεις αυτές, η εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα. Για σήμερα, η τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφώνεται στα 86,43 ευρώ/MWh, καταγράφοντας πτώση 10,9% σε σχέση με τα επίπεδα της Τετάρτης (29/4). Η συνολική εικόνα του Απριλίου χαρακτηρίστηκε από μεγάλο αριθμό ωρών με μηδενικές ή ακόμη και αρνητικές τιμές, αποτέλεσμα της υπερπροσφοράς από ΑΠΕ σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση. Το φαινόμενο αυτό εντείνεται όσο αυξάνεται η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών, χωρίς να έχουν ακόμη αναπτυχθεί επαρκώς μηχανισμοί αποθήκευσης ή ευελιξίας για την απορρόφηση της περίσσειας ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η υψηλότερη οριακή τιμή της ημέρας διαμορφώνεται στα 213,4 ευρώ/MWh, ενώ η χαμηλότερη περιορίζεται μόλις στα 0,01 ευρώ/MWh, αποτυπώνοντας τη μεγάλη μεταβλητότητα.

Σε επίπεδο μείγματος παραγωγής, οι ΑΠΕ διατηρούν κυρίαρχη θέση με μερίδιο 53,69%, ενώ το φυσικό αέριο περιορίζεται στο 21,32%. Οι λιγνιτικές μονάδες συμμετέχουν με 8,83%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 8,40% και οι εισαγωγές διαμορφώνονται στο 7,1%. Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, στο 8,71% του όγκου συναλλαγών. Ανάλογη είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Στη Βουλγαρία η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 85,92 ευρώ/MWh, στη Ρουμανία στα 90,87 ευρώ/MWh και στην Ουγγαρία στα 89,82 ευρώ/MWh. Αντίθετα, στην Ιταλία η τιμή παραμένει πάνω από τα 100 ευρώ/MWh, στα 105,79 ευρώ/MWh, ενώ στην Ιρλανδία φθάνει τα 125,48 ευρώ/MWh, με κοινό χαρακτηριστικό και στις δύο αγορές την υψηλή εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Στον αντίποδα, η Γαλλία καταγράφει ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, στα 11,59 ευρώ/MWh, ενώ στη Γερμανία η τιμή διαμορφώνεται στα 72,06 ευρώ/MWh. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία οι τιμές κινούνται επίσης χαμηλότερα, στα 64,39 ευρώ/MWh και 64,79 ευρώ/MWh αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της διείσδυσης των ΑΠΕ στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ενεργειακής εικόνας.