Ρεύμα: Πώς θα κινηθούν τα τιμολόγια Μαΐου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Τι αλλάζει στις κρατικές ενισχύσεις για τη βιομηχανία και το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 06:34
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι «μίζεροι» είναι η πλειοψηφία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/04/2026 - 06:32
Είναι ασφαλές να φορτίζουμε το κινητό την νύχτα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 06:39
Ειδικοί αποδομούν τους πέντε πιο διαδεδομένους μύθους για τα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/04/2026 - 06:39
Πώς θα επιλέξεις τον κατάλληλο ηλιακό θερμοσίφωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 06:39
Ρώσος ΥΠΟΙΚ: Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ θα αυξήσει την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου με αποτέλεσμα πτώση των τιμών
ΚΟΣΜΟΣ
29/04/2026 - 15:44
ΕΕ: Έγκριση του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για Γεωργία, Αλιεία, Μεταφορές και Ενεργοβόρες Βιομηχανίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:31
Π. Πέρκα: Η ΔΕΗ οφείλει να είναι πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:20
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή πολιτική της Ν.Δ. οδηγεί στα σκουπίδια ηλεκτρική ενέργεια μηδενικού κόστους που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση 1 εκ. νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:06
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 14:41
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συντονισμός στην απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου κι αύξηση παραγωγής στα διυλιστήρια της ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 13:54
Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ: Οι επενδύσεις σε υποδομές, data centers, ενέργειας και φιλοξενίας στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 13:07
ΤΕΕ: Πραγματικότητα η Διακήρυξη για τα Πράσινα Κατασκευαστικά Υλικά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
29/04/2026 - 12:29
H Ελληνικά Λατομεία ολοκλήρωσε την εξαγορά του 51% της ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΟΣ ΙΚΕ ενισχύοντας τις λατομικές δραστηριότητες του Ομίλου AKTOR
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 11:34
ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 σε 4 προγράμματα εξοικονόμησης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 11:00
Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/04/2026 - 10:00
ΑΑΔΕ: Πληρωμή 20,7 εκατ. ευρώ σε 88.069 δικαιούχους για την πρώτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 09:30
Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στη Μ. Ανατολή οι τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
29/04/2026 - 09:05
Αν. Τασούλας: Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 08:42
Σάκης Αρναούτογλου: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 08:30
Η AKTOR LNG USA και η ALBGAZ υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Εμφύλιος στην κυβέρνηση, λιμός στην κοινωνία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/04/2026 - 08:07
Φυσικό αέριο: Άνοδος 24% στη ζήτηση τον Μάρτιο, ρεκόρ τριετίας στις εξαγωγές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:04
Φυσικό αέριο: «Κλείδωσαν» οι χρεώσεις φόρτωσης LNG στη Ρεβυθούσα για 2026-2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:02
Τι πρέπει να κάνετε πριν ανοίξετε το κλιματιστικό για πρώτη φορά φέτος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 06:33
Το χρονοδιάγραμμα του νέου «Ανακαινίζω»: Έως 36.000 ευρώ το ύψος της επιδότησης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 06:34
Στα Τίρανα η Κ. Γκιλφόιλ - Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 15:40
Η Enterprise Greece στην WindEurope 2026: Η ενεργειακή κρίση αναθερμαίνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 15:37
ΣΠΕΦ: Υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με αλλαγές και προτάσεις επί του ν/σ του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 15:23

Ρεύμα: Πώς θα κινηθούν τα τιμολόγια Μαΐου
Άννα Διανά
Πέμπτη, 30/04/2026 - 06:37

Είναι ενδεικτικό ότι η μέση τιμή του Απριλίου διαμορφώθηκε στα 88,72 ευρώ/MWh, καταγράφοντας μείωση κατά 6,6% σε σχέση με τον Μάρτιο, όταν είχε κινηθεί στα 95 ευρώ/MWh.

Παρά την ένταση στη Μέση Ανατολή και τη σαφή άνοδο στις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει προς το παρόν «θωρακισμένη», με τη χονδρική τιμή να διατηρείται σε επίπεδα κάτω από τα 100 ευρώ/MWh. Καθοριστικό ρόλο παίζουν η υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και η συγκρατημένη ζήτηση λόγω ήπιων καιρικών συνθηκών, που λειτουργούν ως αντίβαρο στις διεθνείς πιέσεις. Είναι ενδεικτικό ότι η μέση τιμή του Απριλίου διαμορφώθηκε στα 88,72 ευρώ/MWh, καταγράφοντας μείωση κατά 6,6% σε σχέση με τον Μάρτιο, όταν είχε κινηθεί στα 95 ευρώ/MWh.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε τα πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, που θα ανακοινώσουν οι προμηθευτές αύριο 1η Μαΐου, να κινηθούν στα ίδια περίπου επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν θεωρείται δεδομένη για τους επόμενους μήνες. Οι ανησυχίες μετατίθενται χρονικά προς το καλοκαίρι, όταν η αυξημένη ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών θα ενισχύσει τη συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου στο σύστημα, καθιστώντας τις τιμές πιο ευαίσθητες στις διεθνείς εξελίξεις. Σε εκείνη τη φάση αναμένεται να αποτυπωθεί πιο έντονα στην κατανάλωση η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα. Ήδη, οι διεθνείς τιμές ενέργειας κινούνται ανοδικά.

Το φυσικό αέριο στο σημείο αναφοράς TTF ενισχύεται αισθητά, με τα συμβόλαια Μαΐου να κλείνουν χθες στα 47,5 ευρώ/MWh, σημειώνοντας άνοδο 8,96%. Υπενθυμίζεται ότι πριν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή βρισκόταν κοντά στα 30 ευρώ/MWh, ενώ στο μεσοδιάστημα είχε φθάσει έως και τα 61,81 ευρώ/MWh. Ανοδική είναι και η πορεία του πετρελαίου, το οποίο διαμορφώθηκε στα 117,6 δολάρια ανά βαρέλι, με ημερήσια αύξηση 5,70%. Παρά τις πιέσεις αυτές, η εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα. Για σήμερα, η τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφώνεται στα 86,43 ευρώ/MWh, καταγράφοντας πτώση 10,9% σε σχέση με τα επίπεδα της Τετάρτης (29/4). Η συνολική εικόνα του Απριλίου χαρακτηρίστηκε από μεγάλο αριθμό ωρών με μηδενικές ή ακόμη και αρνητικές τιμές, αποτέλεσμα της υπερπροσφοράς από ΑΠΕ σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση. Το φαινόμενο αυτό εντείνεται όσο αυξάνεται η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών, χωρίς να έχουν ακόμη αναπτυχθεί επαρκώς μηχανισμοί αποθήκευσης ή ευελιξίας για την απορρόφηση της περίσσειας ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η υψηλότερη οριακή τιμή της ημέρας διαμορφώνεται στα 213,4 ευρώ/MWh, ενώ η χαμηλότερη περιορίζεται μόλις στα 0,01 ευρώ/MWh, αποτυπώνοντας τη μεγάλη μεταβλητότητα.

Σε επίπεδο μείγματος παραγωγής, οι ΑΠΕ διατηρούν κυρίαρχη θέση με μερίδιο 53,69%, ενώ το φυσικό αέριο περιορίζεται στο 21,32%. Οι λιγνιτικές μονάδες συμμετέχουν με 8,83%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 8,40% και οι εισαγωγές διαμορφώνονται στο 7,1%. Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, στο 8,71% του όγκου συναλλαγών. Ανάλογη είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Στη Βουλγαρία η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 85,92 ευρώ/MWh, στη Ρουμανία στα 90,87 ευρώ/MWh και στην Ουγγαρία στα 89,82 ευρώ/MWh. Αντίθετα, στην Ιταλία η τιμή παραμένει πάνω από τα 100 ευρώ/MWh, στα 105,79 ευρώ/MWh, ενώ στην Ιρλανδία φθάνει τα 125,48 ευρώ/MWh, με κοινό χαρακτηριστικό και στις δύο αγορές την υψηλή εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Στον αντίποδα, η Γαλλία καταγράφει ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, στα 11,59 ευρώ/MWh, ενώ στη Γερμανία η τιμή διαμορφώνεται στα 72,06 ευρώ/MWh. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία οι τιμές κινούνται επίσης χαμηλότερα, στα 64,39 ευρώ/MWh και 64,79 ευρώ/MWh αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της διείσδυσης των ΑΠΕ στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ενεργειακής εικόνας.

ΕΕ: Τι αλλάζει στις κρατικές ενισχύσεις για τη βιομηχανία και το ενεργειακό κόστος
ΕΕ: Τι αλλάζει στις κρατικές ενισχύσεις για τη βιομηχανία και το ενεργειακό κόστος 30 Απριλίου 2026

Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια

Πόσο επηρεάζει η ενεργειακή κλάση τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πόσο επηρεάζει η ενεργειακή κλάση τους λογαριασμούς ρεύματος

Η μεγαλύτερη σπατάλη στον λογαριασμό δεν προκαλείται από το ψυγείο ή το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η μεγαλύτερη σπατάλη στον λογαριασμό δεν προκαλείται από το ψυγείο ή το κλιματιστικό

Ρεύμα: Ο πόλεμος κοστίζει ήδη 14 δισ. στην ΕΕ- Αυξήσεις στα τιμολόγια Απριλίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ρεύμα: Ο πόλεμος κοστίζει ήδη 14 δισ. στην ΕΕ- Αυξήσεις στα τιμολόγια Απριλίου

Τιμολόγια ρεύματος: Πρεμιέρα την 1η Απριλίου για τα πορτοκαλί- Προβληματισμός των προμηθευτών για τα μπλε
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Τιμολόγια ρεύματος: Πρεμιέρα την 1η Απριλίου για τα πορτοκαλί- Προβληματισμός των προμηθευτών για τα μπλε

Ανοδικά η χονδρική παρά τις ΑΠΕ- Πιέσεις για ακριβότερα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ανοδικά η χονδρική παρά τις ΑΠΕ- Πιέσεις για ακριβότερα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο